ASUS Yapay Zeka Destekli Zenbook S 14 Modelini Tanıttı
ASUS'un en yeni teknolojilerle donattığı ASUS Zenbook S 14 tanıtıldı. İşte ASUS Zenbook S 14 (UX5406) özellikleri ve fiyatı
ASUS, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu sayede neredeyse her bütçeye ve ihtiyaca uygun model çeşitliliği sunan şirketin şu sıralar gündeminde ise yapay zeka var. Bir süredir AI teknolojisini laptop modellerinde kullanıcılarına sunan ASUS, şimdi ise yepyeni Zenbook S 14 (UX5406) ile karşımıza çıktı. Peki ASUS Zenbook S 14 özellikleri ile kullanıcılara neler sunuyor?
ASUS Zenbook S 14 (UX5406) Özellikleri ve Fiyatı
Tasarımı, taşınabilirliği ve teknik özellikleri ile dikkatleri anında üzerine çeken ASUS Zenbook S 14, gücünü Intel'in Core Ultra 9 işlemcisinden alıyor. Intel ARC grafik işlem birimini içinde barındıran bu CPU, özellikle yüksek performans gerektiren işlerde oldukça iyi sonuçlar veriyor.
32 GB'a kadar LPDDR5X RAM seçeneğine sahip olan Zenbook S 14, 1 TB'a kadar da depolama alanı sunuyor. Ekran tarafında ise bizleri 3K çözünürlüğe sahip 120 Hz OLED panel bizleri karşılıyor. 72 Wh pile sahip olan ürün, tüm bunlara rağmen oldukça hafif ve taşınabilir.
Ancak buna rağmen yeterli soğutma bloklarına ve çift fanlı soğutma sistemine sahip. Tüm bunlara ve fazlasına sahip ASUS Zenbook S 14 (UX5406) modelinin Türkiye fiyatı ise 69.999 TL. Ürünün teknik özelliklerinin tamamı ise şu şekilde:
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|3K (2880 x 1800) OLED, 120Hz, %100 DCI-P3 renk gamı
|İşletim Sistemi
|Windows 11 Home
|İşlemci
|Intel Core Ultra 7/9 (Seri 2)
|Grafik
|Intel Arc grafikler
|Bellek
|32 GB LPDDR5X RAM (on board)
|Depolama
|1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
|Kamera
|1080p FHD kamera
|Kablosuz Bağlantı
|Wi-Fi 7 (802.11be) Tri-band 2x2 + Bluetooth 5.4
|Boyutlar
|1,1 cm kalınlık, 1,2 kg
|Pil
|72 Wh uzun ömürlü pil
|Malzeme
|Yüksek teknoloji seramik: Ceraluminum™
|Soğutma Sistemi
|Çift fanlı ultra ince buhar odası soğutma
|Ses Sistemi
|4 hoparlörlü Dolby Atmos, Harman Kardon sertifikalı
|Güvenlik
|Microsoft Pluton işlemci, AiSense IR kamera (yüz tanıma)
|Bağlantı Noktaları
|2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, ses kombo jakıa