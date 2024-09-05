ASUS Yapay Zeka Destekli Zenbook S 14 Modelini Tanıttı

ASUS, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu sayede neredeyse her bütçeye ve ihtiyaca uygun model çeşitliliği sunan şirketin şu sıralar gündeminde ise yapay zeka var. Bir süredir AI teknolojisini laptop modellerinde kullanıcılarına sunan ASUS, şimdi ise yepyeni Zenbook S 14 (UX5406) ile karşımıza çıktı. Peki ASUS Zenbook S 14 özellikleri ile kullanıcılara neler sunuyor?

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) Özellikleri ve Fiyatı

Tasarımı, taşınabilirliği ve teknik özellikleri ile dikkatleri anında üzerine çeken ASUS Zenbook S 14, gücünü Intel'in Core Ultra 9 işlemcisinden alıyor. Intel ARC grafik işlem birimini içinde barındıran bu CPU, özellikle yüksek performans gerektiren işlerde oldukça iyi sonuçlar veriyor.

32 GB'a kadar LPDDR5X RAM seçeneğine sahip olan Zenbook S 14, 1 TB'a kadar da depolama alanı sunuyor. Ekran tarafında ise bizleri 3K çözünürlüğe sahip 120 Hz OLED panel bizleri karşılıyor. 72 Wh pile sahip olan ürün, tüm bunlara rağmen oldukça hafif ve taşınabilir.

Ancak buna rağmen yeterli soğutma bloklarına ve çift fanlı soğutma sistemine sahip. Tüm bunlara ve fazlasına sahip ASUS Zenbook S 14 (UX5406) modelinin Türkiye fiyatı ise 69.999 TL. Ürünün teknik özelliklerinin tamamı ise şu şekilde: