Avengers Oyuncuları Ne Kadar Kazandı?

Marvel filmlerinin sonuncusu olan ‘Avengers: Endgame’, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri oldu. Bu yüzden filmde yer alan oyunculara bunun için büyük meblağlar ödenmiş olması hiç de şaşırtıcı değil.

Marvel Sinematik Evreni, 2008'de Iron Man'de Robert Downey Jr. ile birlikte başladığından beri büyük bir başarı elde etti. 11 yılda, franchise 22 filmle 20 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Sadece bu da değil, Avengers: Infinity War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, The Avengers ve Black Panther tüm zamanların en yüksek hasılat yapan 10 filmi arasında yer alıyor. Mevcut haliyle, Avengers: Endgame bir haftada 1,6 milyar dolardan fazla kazandı. Peki, Avengers oyuncu kadrosuna ne kadar ödendi?

Avengers: Endgame, 356 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi.

Avengers Oyuncuları Şimdiye Dek Ne Kadar Kazandı?

Robert Downey Jr. – 300 milyon Dolar

Chris Evans – 50 milyon Dolar

Scarlett Johansson – 140 milyon Dolar

Chris Hemsworth – 90 milyon Dolar

Mark Ruffalo – 90 milyon Dolar

Jeremy Renner – 50 milyon Dolar

Paul Rudd – 30 milyon Dolar

Chris Pratt – 40 milyon Dolar

Brie Larsson – 10 milyon Dolar

Chadwick Boseman – 10 milyon Dolar

Benedict Cumberbatch – 10 milyon Dolar

Tom Holland – 4 milyon Dolar

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr.'ın herhangi bir Avengers: Endgame oyuncusundan en iyi şekilde yararlanmış olması sürpriz olmamalı. Sadece MCU'yu Iron Man ile tam anlamıyla başlatmakla kalmadı, aynı zamanda Endgame'deki ana karakterlerden biri de oldu. Tony Stark (Robert Downey Jr. hem Avengers'ın evreni kurtarmasını sağlayan zaman yolculuğu makinesini yarattı hem de Thanos araya girince tekrar kurtarmak için kendini feda etti.

Robert'ın MCU serisindeki son (ya da öyle görünüyor) filmi için Marvel ile 75 milyon dolar ödenmesi için pazarlık yaptığı bildirildi. Bu, MCU kendisini gişe rekorları kıran bir hit yapma makinesi olarak kurmadan önce ilk Iron Man filminde kazandığı 500 bin dolardan büyük bir artış. Robert'ın net değerinin 300 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Avengers: Endgame (2019) - 75 milyon dolar

Iron Man (2008) – 500 bin dolar

Net Worth – 300 milyon dolar

Chris Evans

Chris Evans, tartışmasız Avengers: Endgame'in en büyük ikinci yıldızı. Kaptan Amerika, Endgame'deki birçok unutulmaz sahnenin merkezinde yer almakla kalmıyor, aynı zamanda hikayesi filmde de yer alıyor.

Hollywood Reporter'a göre Chris, Endgame için ilk MCU filmi Captain America: The First Avenger için ödenenin 20 katı olan 20 milyon dolar kazandı. Servetinin 50 milyon dolar olduğu bildiriliyor.

Yenilmezler: Endgame (2019) - 20 milyon dolar

Kaptan Amerika: İlk Yenilmez (2011) - 1 milyon dolar

Net Değer - 50 milyon dolar

Scarlett Johansson

Robert Downey Jr. ve Chris Evans gibi Scarlett Johansson da Avengers: Endgame'de ayrılmaz bir role sahipti. Black Widow, saldırıdan sonraki yıllarda Avengers'ı bir arada tutmakla kalmadı, daha sonra tüm Sonsuzluk Taşlarını geri alabilmeleri ve Thanos'un öldürdüğü herkesi geri getirebilmeleri için kendini feda etti.

Hollywood Reporter'a göre, Scarlett'e Avengers: Endgame için 20 milyon dolar ödendi ve bu da şu anda yapım aşamasında olan Black Widow solo filmi için kazanacağı miktar. Scarlett'in tahmini net değeri 140 milyon dolar.

Yenilmezler: Endgame (2019) - 20 milyon dolar

Black Widow (2020) - 20 milyon dolar

Net Değer - 140 milyon dolar

Chris Hemsworth

Thor'un Avengers: Endgame'de dramatik bir hikayesi vardı. Snap olaylarından sonra depresyona girdi ve kilo aldı. Hayranlar, ona ne olduğu ve nasıl ele alındığı konusunda ikiye bölünmüş durumda, ancak onun Endgame'in önemli bir parçası olduğunu söylemek güvenli ve şimdi Guardians of the Galaxy 3'te yer alacak gibi görünüyor.

Hollywood Reporter, Chris'in Avengers: Endgame için 15 milyon dolar kazandığını iddia ediyor. Karşılaştırıldığında, ilk Thor filmi için 150.000 dolar ödendi. Servetinin 90 milyon dolar olduğu bildirildi.

Yenilmezler: Endgame (2019) - 20 milyon dolar

Thor (2011) - 150.000$

Net Değer - 90 milyon dolar

Mark Ruffalo

Hulk, Avengers: Endgame'in yıldızıydı. Mark Ruffalo, filmdeki komikliğin çoğunu sağlamakla kalmadı, Hot Hulk'un sosyal medyayı ele geçirmesi uzun sürmedi. Artı Bruce Banner, Avengers'ın sonsuzluk eldivenini kullanarak kelimenin tam anlamıyla herkesi ölümden geri getirdi.

Bildirilmedi, ancak Mark'ın Avengers: Endgame için Chris, Scarlett ve Chris'e çok benzer bir miktar kazanması muhtemel görünüyor. Mark, orijinal Hulk filminde Hulk'u oynamasa da, The Avengers için 3 milyon dolar kazandığı bildirildi. 30 milyon dolarlık bir serveti var.

Yenilmezler: Endgame (2019) - 20 milyon dolar (TBC)

Yenilmezler (2012) - 3 milyon dolar

Net Değer - 90 milyon dolar

Jeremy Renner

Jeremy Renner, Avengers: Infinity War'da rol almamış olabilir ama Hawkeye, Avengers: Endgame'de kilit bir karakterdi ve onsuz Thanos başarılı olabilirdi.

Mark gibi, Jeremy'nin Avengers: Endgame maaşı bildirilmedi ancak Chris, Scarlett ve Chris'e benzer bir aralıkta olacağını düşünüyoruz. Jeremy'nin ayrıca The Avengers için 3 milyon dolar kazandığı ve net değerinin 50 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Yenilmezler: Endgame (2019) - 20 milyon dolar (TBC)

Yenilmezler (2012) - 3 milyon dolar

Net Değer - 50 milyon dolar

Paul Rudd

Paul Rudd, Avengers: Endgame'de gerçekten en lanet şeyi yaptı. İntikamcılara sadece zamanda yolculuğun mümkün olduğunu göstermekle kalmadı, aynı zamanda baştan sona komik, çekici ve iç açıcıydı.

Paul Rudd'ın Avengers: Endgame için ne yaptığına dair bir rapor yok, ancak 2015'te Ant-Man için 1,5 milyon dolar ve 300.000 dolarlık bir başlangıç maaşı kazandı. Bildirilen net değeri 30 milyon dolar.

Yenilmezler: Endgame (2019) - Yok

Karınca Adam (2015) - 1,5 milyon dolar

Net Değer - 30 milyon dolar

Chris Pratt

Avengers: Infinity War'da merkezi bir figür olduktan sonra Chris Pratt, Avengers: Endgame'de yoktu. Avengers: Endgame maaşı bilinmiyor ama Guardians of the Galaxy için 1.5 milyon dolar kazandı ve net değeri 40 milyon dolar.

Yenilmezler: Endgame (2019) - Yok

Galaksinin Koruyucuları (2019) - 1,5 milyon dolar

Net Değer - 40 milyon dolar

Brie Larsson

Kaptan Marvel, Avengers Dünya'yı korurken, evreni kelimenin tam anlamıyla güvende tuttu. Carol Danvers, Avengers: Endgame'de çok fazla yer almamış olabilir ama tüm sahneleri ikonikti.

Brie'nin Avengers: Endgame için ne kadar kazandığı asla kamuya açıklanmadı, ancak bunun ona 5 milyon dolar kazandıran Captain Marvel maaşından biraz daha fazla olduğunu hayal ediyoruz. Brie'nin net değeri 10 milyon dolar.

Yenilmezler: Oyunsonu (2019) - Yok

Kaptan Marvel (2019) - 5 milyon dolar

Net Değer - 10 milyon dolar

Chadwick Boseman

Black Panther, ne yazık ki Black Panther çıkmadan önce filme alındığı ve T'Challa'nın orijinal çırpıda ölmesinden dolayı Avengers: Endgame'de çok fazla ekran zamanı yoktu. Chadwick Boseman, Thanos'u yenmenin anahtarı olan bir kral olmaya devam ediyor.

Yenilmezler: Endgame maaşı bilinmiyor ama Black Panther için 2 milyon dolar kazandı ve net değeri 8 milyon dolar.

Yenilmezler: Endgame (2019) - Yok

Kaptan Marvel (2019) - 5 milyon dolar

Net Değer - 10 milyon dolar

Benedict Cumberbatch

Black Panther, Spider-Man ve Star Lord gibi, Dr. Strange bir anda dağıldı. Stephen yine de son Avengers: Endgame savaşında hazırdı. Benedict'in Avengers: Endgame maaşıyla ilgili herhangi bir onay yok. Ancak, Dr. Strange için 6,4 milyon dolar kazandı ve net değeri 30 milyon dolar.

Yenilmezler: Endgame (2019) - Yok

Kaptan Marvel (2019) - 6.4 milyon dolar

Net Değer - 10 milyon dolar

Tom Holland

Tom Holland (Örümcek Adam) da Avengers: Endgame'de orijinal snapte ölmesi nedeniyle ekran süresini kaybetti, ancak Peter Parker'ın Robert Downey Jr. ve oyuncu kadrosunun geri kalanıyla hala birden fazla duygusal sahnesi vardı.

Avengers: Endgame maaşından haber yok ama Spider-Man: Homecoming için kendisine 500.000 dolar ödendi. Serveti ise 4 milyon dolar.