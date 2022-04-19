AVG Antivirüs Nasıl Silinir?

Merhaba Tamindir takipçileri. Bilgisayarlarımızın güvenliği söz konusu olunca farklı antivirüs yazılımlarını tercih edebiliyoruz. Bu yazılımlardan biri olan AVG Antivirüs yıllardır kullanıcılara ücretsiz olarak hizmet veren antivirüs çözümlerinden biri.

AVG bünyesinde birçok kullanışlı özelliğe yer verse de kimi zaman çeşitli problemler nedeniyle ihtiyaçlarımızı karşılamayabiliyor. Bilgisayarımıza yüklü olan bir başka yazılım ile yaşanan uyumsuzluklar gibi problemler AVG'nin sistemimizde çalışmamasına, sistemimizi yavaşlatmasına veya kilitlemesine sebep olabilmekte.

İster AVG Antivirüs'ün sunduğu virüs korumasından memnun olmayın, isterseniz de AVG'yi yaşadığınız yazılımsal uyuşmazlıklardan ötürü sistemizde çalıştıramayın, her iki durumda da AVG Antivirüs yazılımını sisteminizden kaldırmanız gerekecektir. Biz de bu işi nasıl yapabileceğinizi bu yazımızda anlatacağız.

AVG Antivirüs Silme Nasıl Yapılır?

AVG Antivirüs'ü sisteminizden kaldırmak için ilk olarak Windows'un program ekleme ve kaldırma arayüzüne erişmemiz gerekiyor.

Eğer Windows XP işletim sistemini kullanıyorsanız başlat menüsünü açın ve sağ taraftan Denetim Masası'nın üzerine tıklayın.

Denetim Masası açıldıktan sonra seçenekler arasından 'Program Ekle veya Kaldır' seçeneğini seçin.

Eğer Windows 7 kullanıyorsanız Program Ekle veya Kaldır arayüzüne erişmek için öncelikle dosya gezginini açın, sonrasında sol tarafta yer alan 'Bilgisayar' bölümünün üzerine tıklayın. Son olarak yukarıdan 'Program kaldır veya değiştir' bölümünün üzerine tıklayın.

Eğer Windows 7 ve üzeri kullanıyorsanız Program Ekle veya Kaldır arayüzüne erişmek için arama kutusuna Denetim Masası yazın ve sonuçlar arasından seçin.

Ardından Programlar > Programlar ve Özellikler'i seçin.