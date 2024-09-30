Baseband Arızası Nedir, Nasıl Çözülür?

Baseband arızası, Apple’a ait iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılan “baseband” isimli dijital iletişim yazılımından kaynaklanıyor. Bu arıza, iPhone cihazlarda “servis yok” şeklinde ortaya çıkıyor.

Arızanın küçüklüğü ve büyüklüğüne göre çözüm yolları değişiyor. Arıza bazen kolayca çözülürken bazen de uzman teknisyenlere başvurularak çözüm için yardım alınması gerekiyor. Biz de bu rehberde baseband arızası çözümü hakkında bilgi vereceğiz.

Baseband Ne İşe Yarar?

Baseband, iPhone cihazlardaki şebekeyle alakalı bir anaparçadır. Baseband içerisinde küçük bir yazılım var. Yazılım sayesinde sunucuyla iletişime geçilir. iPhone cihazlar, IMEI numarası ile sunucuya tanıtılıyor.

Baseband, iPhone’ların anakartında yer alır. iPhone’larda değiştirilmesi mümkün olmayan 3 parça içerisindedir. Bu sebeple arızalandığı zaman yalnızca bağlantı pinleri onarılıyor. Cihazdaki baseband’ı öğrenmek için “Ayarlar > Genel Hakkında” kısmına giriş yapılır. “Modem Firmware” kısmında yazan değer iPhone cihazındaki baseband’idir.

Baseband Arızası Neden Olur?

Baseban arızasının birçok sebebi vardır. Bu baseband arızası nedenleri şöyle sıralanabilir;

Cihazın düşmesi, darbe alması ya da çarpması

Yanlış şarj aleti kullanımı

Sıvı teması

Cihaz parçalarının hasarlanması

Baseband arızası, IMEI ve şebeke bilgilerinin yazılı şekilde olduğu bölümü destekleyen önemli parçaların bozulmasıyla ortaya çıkabilir. Özellikle cihazlar darbe aldığında temassızlık meydana gelebilir. Bu durumda şebekeye ulaşımı engeller. Dolayısıyla böyle bir durumda ortaya “servis yok” uyarısı çıkar.

Baseband Arızası Nasıl Çözülür?

iPhone cihazınızda “servis yok” hatası birçok nedenden kaynaklanır. Nedenlerin en başında da baseband arızası geliyor. Baseband arızasını maalesef uzman kişilerin dışındakiler çözemez. Çözmeye çalıştığında telefonu tamamen kullanılamaz hale getirebilir. Bundan dolayı baseband arızasında mutlaka uzman bir tamirciden yardım alınız.

“Servis yok” hatasının baseband arızasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı anlamak için operatörün bulunulan bölgede çekip çekmediği araştırılmalıdır. Sim kart çıkarılıp temizlenip cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca cihazın yakın zamanda darbe alıp almadığı da dikkate alınmalıdır.

Baseband arızasında cihaz kesinlikle fabrika ayarlarına sıfırlanmamalıdır. Çünkü baseband arızası, yazılım problemlerinden kaynaklanmıyor. Donanımsal bir problem olduğu için telefonu sıfırlamak gereksiz bir işlemdir.