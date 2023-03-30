rtl120.bpl Eksik Hatası ve Çözümü

Bazı kullanıcılar Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarını açtığında rtl120.bpl eksik hatası ile karşılaşabiliyor. Peki, bu can sıkıcı problemi düzeltmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor? Hazırladığımız yazıda yer alan yöntemler, sorunun düzelmesini sağlayabilir.

Sistem başlangıcında aniden ortaya çıkan "Program, rtl120.bpl bilgisayarınızda eksik olduğundan başlayamıyor" hata penceresi, kullanım deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Eğer siz de bu sorun ile karşılaştıysanız aşağıda yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

rtl120.bpl Eksik Hatası İçin Çözüm Yolları

Sistem optimizasyon programını silip yeniden yükleyin.

Sistem optimizasyon programını devre dışı bırakın.

Windows önyükleme yapın

Windows güncellemesi yapın.

Windows'u sıfırlayın.

Sistem Optimizasyon Programını Silip Yeniden Yükleyin

Bilgisayarınızda yüklü sistem optimizasyon programını kaldırıp yeniden kurmanız tabii ki en kolay çözüm olacaktır. Ancak klasik Program Ekle / Kaldır alanından ilgili programı bulup kaldırmanın dışında sistemin derinliklerine gizlenen kurulum dosyalarını da bulup kaldırmanız gerekiyor.

Sistemin gizli dosyalarını kurcalamamayı tercih eden bir kullanıcı iseniz uygulamaları sistemden tamamen kaldıran program kaldırma araçlarını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu tür yazılımlar programın yerleştiği tüm alanları otomatik tespit ediyor ve kaldırıyor. Silme işleminin ardından programı yeniden yükleyebilirsiniz.

Sistem Optimizasyon Programını Devre Dışı Bırakın

İkinci çözüm yolu soruna teşkil eden programın sistem açılışında çalışmasını engellemek. Bunun için Ctrl + Alt + Del tuşlarına basıyor ve ardından Görev Yöneticisine tıklıyorsunuz. Görev Yöneticisinde Başlangıç sekmesine geliyorsunuz ve ilgili programı bulup "Devre Dışı Bırak"a tıklıyorsunuz.

Windows Önyükleme Yapın

Bir başka çözüm yolu da Windows’ta temiz önyükleme gerçekleştirerek sorunlu programı kaldırıp sonrasında tekrar kurmayı denemek. Temiz önyükleme yazılım çakışmalarını görmek, sorunu çözmek için başvurulan bir seçenek. Temiz önyükleme yapmayı bilmiyorsanız aşağıdaki adımlar size yardımcı olacaktır:

Win + R tuş kombinasyonuyla Çalıştır penceresini açın ve msconfig yazın.

Hizmetler sekmesine gelin ve "Tüm Microsoft hizmetlerini gizle"yi işaretleyin ve "Tümünü Devre Dışı Bırak"a tıklayın.

Başlatma sekmesine gelin ve "Görev Yöneticisini Aç"a tıklayın.

Başlangıç sekmesinde her bir öğe için devre dışı bırakmayı uygulayın.

Görev Yöneticisini kapatın. Sistem Yapılandırması pencesinde Tamam’a tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Temiz önyüklemede sorunu giderdikten sonra (sistem optimizasyon programını kaldırma) bilgisayarınızı normal şekilde başlatmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Win + R tuş kombinasyonuyla Çalıştır penceresini açın ve msconfig yazın.

Genel sekmesinde Normal başlangıcı seçin.

Hizmetler sekmesinde "Tüm Microsoft hizmetlerini gizle"nin onay kutusunu kaldırın ve "Tümünü Etkinleştir"e tıklayın.

Başlatma sekmesinde "Görevi Yöneticisini Aç"a tıklayın ve başlangıç programlarınızı etkinleştirin.

Windows Güncellemesi Yapın

Güncelleme yapmak için Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarları açın. Açılan pencere üzerinden "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin. Yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer yeni bir güncelleme varsa yapın.

Windows'u Sıfırlayın

Windows + I kısayolu ile ayarlar penceresini görüntüleyin. "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın ve hemen ardından "Kurtarma" sekmesine girin. "Bu bilgisayarı sıfırla" bölümünde yer alan "Başlayın" butonuna tıklayın. Sıfırlama işleminden önce dosya yedekleme programları kullanarak yedekleme işlemini yapabilirsiniz.

Bu yazıda rtl120.bpl eksik hatası için çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.