Bataryası Dolu Telefon Kapanıyor: Sorunun Kaynağı ve Çözümü

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın bir parçası haline dönüştü. Bu sebeple arızalandığında bizler için neredeyse hayat durma noktasına geliyor. Özellikle şarjı dolu olduğu halde aniden kapanması bizler için büyük bir sorun haline gelebiliyor.

Biz de bu yazımızda birçok akıllı telefon kullanıcısının karşılaşıp büyük problem yaşadığı batarya doluyken telefonun kapanmasının nedenleri ve çözümlerinden bahsedeceğiz. İşte bataryası dolu telefon kapanma ve çözümü!

Sahte (Çakma) Batarya Zararları DONANIM Sahte bataryalar özellikle pahalı telefon modellerinde oldukça tercih edilmektedir. Bunun en büyük nedeni ise pahalı telefon modellerinin bataryaları oldukça yüksek fiyata satılmaktadır.

Bataryası Dolu Telefon Neden Kapanır?

Telefonun bataryası doluyken kapanmasının birkaç sebebi vardır. Bu sebepler şöyle sıralanabilir;

İşletim sistemi ya da uygulamadan kaynaklı problemler

Telefon aşırı ısındığında batarya zarar görmemek adına kendini kapatır,

Telefonun arka planında sürekli çalışan ağır uygulamalar telefonu yorarak kapanmasına sebep olur,

Telefonun bataryası problemliyse tam dolu gibi göstererek ani kapanmasına neden olur,

Akıllı telefonlar, belirli süreden sonra yıpranmaya başlar. Akıllı telefonun yıprandığını ilk olarak batarya da net şekilde görebiliriz. Bataryadaki problem farklı farklı şarj problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Yalnız bu problemin giderilmesi için uygulanacak yalnızca birkaç yöntem var. Batarya ömrü bittiğinde şarj dolu gibi görünse de yine telefon kapanıyor.

Ancak bataryası dolu telefon yalnızca bataryayla ilgili arızadan dolayı kapanmaz. Anakartın arızalanması da bahsettiğimiz probleme neden olur. Anakartla ilgili problemler olduğunda aşağıda sıraladığımız yöntemleri denediğiniz halde problemi çözmeniz mümkün değildir. Böyle durumlarda mutlaka bir teknik servisten yardım almanızı öneririz.

Bataryası Dolu Telefon Kapanıyor Sorununun Çözüm Yöntemleri

Bataryası dolu telefon kapanma ve çözüm yöntemleri şu şekilde sıralanabilir;