Sahte bataryalar özellikle pahalı telefon modellerinde oldukça tercih edilmektedir. Bunun en büyük nedeni ise pahalı telefon modellerinin bataryaları oldukça yüksek fiyata satılmaktadır. Oysa kullanıcılar burada büyük bir hata yapıyor. Peki, sahte (çakma) batarya zararları neler? Replika batarya kullanılmalı mı?

Sahte (Çakma) Batarya Nedir?

İsmini en çok replika olarak duyuran sahte bataryalar kullanıcılar tarafından oldukça fazla kullanılmaktadır. Kendileri orijinal bataryaların birebir aynısı ya da alternatifi olarak sunulmaktadır.

Orijinal batarya yerine fiyat olarak oldukça uygundurlar hatta tercih edilme sebepleri arasında birinci sırada ucuzluk gelir. Kısaca sahte batarya orijnal olmayan ve belirli testlerden geçmeyen bataryalara denmektedir.

Sahte (Çakma) Batarya Zararlı mı?

Replika batarya tercih eden kullanıcılar bir süre sonra telefonlarında farklılıklar görmeye başlar. Örneğin: telefon çok çabuk ısınıyor, şarjı hemen bitiyor, şarj olurken patlayacak seviyeye geliyor ve şişiyor.

Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere sahte bataryalar zararlı olmakla kalmayıp telefona da ciddi hasarlar vermektedir. Kısaca replika ya da diğer adıyla sahte bataryalar zararlıdır. Ayrıca patlama riski yüksek olan bu bataryalar tercih edilmemelidir.

Repkila Batarya Kullanılmalı mı?

Kullanıcılar orijinal fiyatlı bataryalar yerine uygun fiyatlı alternatif replika bataryaları tercih edebilir. Ancak bu bataryaların yararından çok zararları mevcuttur. Sağlık açısından da oldukça sakıncalı olan replika bataryalar tercih edilmemelidir. Uygun fiyatlı olması kısa sürede kâr getirmiş olsa da uzun vadede zararlı olacaktır.

iPhone Batarya Ömrü Nasıl Bakılır?

İlk olarak telefonunuzu açın.

Daha sonra ayarlara gidin.

Pil bölümüne giriş yapın.

Pil Sağlığı ve Şarj Etme seçeneğine dokunun.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde replika bataryalar hakkında bilgilendirme yaptık. Peki siz replika batarya kullanıyor musunuz? Sizce bu bataryalar tercih edilmeli mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kötü telefon kamerasıyla nasıl kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz? Merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.