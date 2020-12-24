Batman: Arkham Knight Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

2015'in en merakla beklenen oyunlarından biri olan Batman: Arkham Knight'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. Açık dünya tabanlı bir Batman oyunu olacak olan Batman: Arkham Knight'da bizi sürükleyici bir maceranın yanısıra gelişmiş grafikler de bekliyor.

Oyunun sunduğu geniş açık dünyayı görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızın hangi konfigürasyona sahip olması gerektiği de bir soru işaretiydi. İşte oyunun geliştiricisi Rocksteady bu konu hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için oyunun minimum sistem gereksinimlerini duyurdu. Bunun yanında oyunu akıcı bir şekildeo ynayabilmeniz için gerkeli olan önerilen sistem gereksinimleri de açıklandı.

Batman: Arkham Knight Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5 750 / AMD Phenom II X4 965

Intel Core i5 750 / AMD Phenom II X4 965 Grafik İşlemci: Nvidia GTX 660 / Eş Değer AMD

Nvidia GTX 660 / Eş Değer AMD Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 45 GB

45 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Bu sistem gereksinimlerine bakıldığında bir hayli yüksek oldukları görülebiliyor. Özellikle ekran kartı konusunda Batman: Arkham Knight biraz sisteminiz zorlayacak. Oyunu çalıştırabilmek için gerekli olan RAM miktarı da ortalamanın biraz üzerinde.Batman: Arkham Knight'ı akıcı bir şekilde oynayabilmeniz için önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Batman: Arkham Knight Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7 3770 / AMD FX-8350

Intel Core i7 3770 / AMD FX-8350 Grafik İşlemci: Nvidia GTX 760 / Eş Değer AMD

Nvidia GTX 760 / Eş Değer AMD Bellek. 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 45 GB

45 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Görüldüğü üzere oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için iddialı bir sisteme sahip olmanız gerekiyor. Batman: Arkham Knight 23 Haziran'da herhangi bir ertelenme olmazsa resmi olarak çıkış yapacak.