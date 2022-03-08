Batman Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

DC evreninin en sevilen ve popüler süper kahramanı Batman, bugüne kadar birçok film serisi ile karşımıza çıktı. Çizgi romanlardan beyaz perdeye taşınan Batman, özellikle Dark Knight serileriyle izleyicilerinin büyük beğenisini topladı. Bu yazımızda en iyi Batman filmlerinin kronolojik sırayla nasıl izleyeceğinizi sizlere aktarıyoruz. Batman filmleri izleme sırası nedir? İşte detaylar!

Batman Filmleri İzleme Sırası Nedir?

Batman (1989)

Batman Returns - Batman Dönüyor (1992)

Batman Forever - Batman Daima (1995)

Batman Begins - Batman Başlıyor (2005​)

The Dark Knight - Kara Şövalye

The Dark Knight Rises - Kara Şövalye Yükseliyor

Batman v Superman (2016)

Justice League

The Batman (2022)

Batman (1989)

IMDB puanı: 7.5

Yönetmen: Tim Burton

Yazarlar: Bob Kane, Sam Hamm, Warren Skaaren

Oyuncular: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger

Suç patronu Carl Grissom (Jack Palance) şehri etkili bir şekilde yönetiyor ama Gotham City'de yeni bir suç savaşçısı var, Batman (Michael Keaton). Grissom'un sağ kolu Jack Napier (Jack Nicholson), tamamen aklı başında olmayan acımasız bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Filmde Napier, polisle birlik kurar ve sonrasında gelişen olaylar neticesinde bir kimyasal fıçısının içinde ölür. Ancak kısa süre sonra Joker olarak yeniden ortaya çıkar ve Gotham City'de bir terör saltanatı başlatır. Bu arada, muhabir Vicki Vale (Kim Basinger) Batman hakkında bir makale yapmak için şehirdedir. Kısa süre sonra Batman'in sıradan kişiliği milyarder Bruce Wayne ile bir ilişkiye başlar.

Batman Returns - Batman Dönüyor (1992)

IMDB puanı: 7.1

Yönetmen: Tim Burton

Yazarlar: Bob Kane, Sam Hamm, Daniel Waters

Oyuncular: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer

Batman, zalim bir iş adamının yardımıyla Gotham'da ortalığı kasıp kavuran kendini Penguen diyen deforme olmuş bir adamla uğraşırken bulur. Gotham'ın basit bir kadın çalışanı kendi kan davası için Kedi Kadın olur. Film ilk Batman filmi The Batman'e nazaran izleyicilerden biraz düşük bir not ortalaması aldı ancak içerisinde barındırdığı zengin karakter kadrosu nedeniyle hala en sevilen Batman filmleri arasında yer almaya devam ediyor.

Batman Forever - Batman Daima (1995)

IMDB puanı: 5.4

Yönetmen: Joel Schumacher

Yazarlar: Bob Kane, Lee Batchler, Janet Scott Batchler

Oyuncular: Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey

Gotham Şehri'nin Kara Şövalyesi, korkak bir ikiliyle yüzleşir: Two-Face ve Riddler. Eski Bölge Savcısı Harvey Dent, Two-Face, kendisinin bir tarafının şekilsiz kalmasına neden olan mahkeme kazasına Batman'in neden olduğuna yanlış bir şekilde inanıyor; bu yüzden Gotham'ın iyi insanlarının üzerine bir korku saltanatı saldı. Bilgisayar dehası ve milyoner Bruce Wayne'in eski çalışanı Edward Nygma ise Riddler olarak, Bruce Wayne'in diğer kimliğiyle ilgili bilgisi de dahil olmak üzere Gotham'daki tüm beyinlerden bilgi boşaltmak için bir cihaz mükemmelleştirir. Olaylar bu andan itibaren başlar ve Batman bir kez daha Gotham'ı kurtarmak için harekete geçer.

Batman Begins - Batman Başlıyor (2005​)

IMDB puanı: 8.3

Yönetmen: Christopher Nolan

Yazarlar: Bob Kane, David S. Goyer, Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Michael Caine, Ken Watanabe

Ailesi öldürüldüğünde, milyarder Bruce Wayne Asya'ya taşınır ve burada Henri Ducard ve Ra's Al Ghul'dan kötülükle nasıl savaşılacağı konusunda danışmanlık alır. Ducard tarafından Gotham City'deki kötülüğü yok etme planını öğrenen Bruce, bu planın daha fazla ilerlemesini engeller ve evine geri döner. Orijinal çevresine geri dönen Bruce, suçlulara ve yozlaşmışlara "Batman" olarak bilinen simge olarak korku salmak için bir yarasa imajını benimser.

The Dark Knight - Kara Şövalye

IMDB puanı: 9.1

Yönetmen: Christopher Nolan

Yazarlar: Jonathan Nolan, David S. Goyer, Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

Batman, Teğmen James Gordon ve yeni Bölge Savcısı Harvey Dent'in olaylarından bir yıl sonra, Gotham Şehri'ne musallat olan suçluları başarılı bir şekilde toplamaya başlayıncaya kadar, sadist bir suç dehası Joker Gotham'da belirir ve yeni bir kaos dalgası yaratır. Batman'in Joker'e karşı mücadelesi derinden kişiselleşir ve onu "inandığı her şeyle yüzleşmeye" ve teknolojisini onu durdurmak için geliştirmeye zorlar. Bruce Wayne, Dent ve Rachel Dawes arasında bir aşk üçgeni de gelişmeye başlar.

The Dark Knight Rises - Kara Şövalye Yükseliyor

IMDB puanı: 8.4

Yönetmen: Christopher Nolan

Yazarlar: Jonathan Nolan, David S. Goyer, Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway

Batman, Dent'in suçlarını üstlendiği Kara Şövalye (2008) olaylarından sonra lekelenen itibarına rağmen, şehre ve Bane'in şehri yok etme planlarıyla başa çıkmak için mücadele eden polis gücüne yardım etmek için hareket geçer. Bu filmler beraber Christopher Nolan'ın Batman üçlemesi sona eriyor.

Batman v Superman (2016)

IMDB puanı: 6.5

Yönetmen: Zack Snyder

Yazarlar: Chris Terrio, David S. Goyer, Bob Kane

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams

Genel halk, Superman'in gezegenlerinde olması ve Kara Şövalye Batman'in Gotham sokaklarını takip etmesine izin vermekten endişe duyuyor. Bu olurken, güç fobisi olan bir Batman, Superman'e saldırmaya çalışır. Bu arada, Superman bir karar vermeye çalışır ve suç dehası ve milyoner Lex Luthor, Çelik Adam ile savaşmak için kendi avantajlarını kullanmaya çalışır.

Justice League

IMDB puanı: 8.1

Yönetmen: Zack Snyder

Yazarlar: Jerry Siegel, Joe Shuster, Zack Snyder

Oyuncular: Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot

Superman'in nihai fedakarlığının boşuna olmadığından emin olmaya kararlı olan Bruce Wayne, dünyayı yaklaşan felaket boyutlarındaki bir tehditten korumak için bir meta-insan ekibi kurma planlarıyla güçlerini Diana Prince ile birleştirir. Görev, Bruce'un hayal ettiğinden daha zor olduğunu kanıtlıyor çünkü işe alınanların her biri, onları geride tutan şeyleri aşmak için kendi geçmişlerinin şeytanlarıyla yüzleşmeli, bir araya gelmelerine izin vermeli ve sonunda benzeri görülmemiş bir kahramanlar ligi oluşturmalıdır.

The Batman (2022)

IMDB puanı: 8.5

Yönetmen: Matt Reeves

Yazarlar: Matt Reeves, Peter Craig, Bill Finger

Oyuncular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright

Sadist bir seri katil olan Riddler, Gotham'daki önemli siyasi şahsiyetleri öldürmeye başladığında, Batman şehrin gizli yolsuzluğunu araştırmak ve ailesinin geçmişini sorgulamak zorunda kalır. Robert Pattinson'ın Bruce Wayne'i Kurt Cobain'den esinlenerek dizayn edilmiş. Yönetmen Matt Reeves, ilk perdeyi yazdığında Nirvana'yı dinlediğini belirtti. Yönetmen "İşte o zaman, Bruce Wayne'i daha önce gördüğümüz playboy versiyonu yapmak yerine, büyük bir trajedi yaşayan başka bir versiyon daha geldi aklıma. Kurt Cobain müziği severdi ama müzikle ünlü olma fikri onun için iki ucu keskin bir kılıçtı. Bu da aklıma Rob Pattinson'u getirdi aslında. Çünkü Rob'un kendisi çok özel bir insan" dedi konu hakkında.

Peki siz Batman filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz seri hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.