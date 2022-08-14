Battlefield 1 İncelemesi

1914 Yılında başlayan ve 4 yıl süren savaş 60 milyondan fazla insanın savaşmasına neden oldu. 1. Dünya savaşı ilerleyen yıllarda daha kötüsü gelecek 2. Dünya Savaşının nedeniydi. Öyle ki beklenen oldu ve insanlık tarihinin en ölümcül savaşı 2. Dünya savaşı 1 Eylül 1939 yılında başladı. 1. Dünya savaşının en önemli ülkeleri arasında Osmanlı İmparatorluğu yer alıyordu. Uzun bir süredir toprak kaybeden ve çöküşler yaşayan imparatorluk, Savaşın başlamasıyla birlikte karanlık günlere adım adım gidiyor, insanlar telaşlı bir şekilde neler olacağı konusunda endişe duyuyordu.

1. Dünya savaşı Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile oldu. Ardından diplomatik olarak 2. Dünya Savaşına katılan Türkiye, sıcak çatışmaya girmese dahi birçok olaydan etkilendi. Kısa bir bilginin ardından savaşların filmlere, oyunlara ve kitaplara yansıdığını belirtmek isteriz. Battlefiled1, 1. Dünya savaşını konu alan en iyi savaş oyunlarından biri, oyun farklı karakterlerin hikayelerini anlatsa ve farklı bir bakış açısıyla oyunculara sunsa dahi bölüm sonunda gerçeklerden bahsetmektedir. Peki detaylı bir Battlefiled 1 incelemesinde neler bulunuyor? Gelin birlikte bakalım.

Battlefiled 1 Konusu

1. Dünya Savaşı üzerinde kurulan oyun, karakterlerin savaşta yaşadıkları hikayeleri anlatmakta ve hikaye kısmında oyuncuları karakterlerin gözünden oynatmaktadır. Hikaye ve Online modu bulunan oyunun grafikleri ve atmosferi geçmişte üretilmesine rağmen oldukça başarılıdır. Battlefiled 1, hikaye tabanlı olsa da online kısmında birçok oyuncu bulunmakta. Hikaye kısmında diğer savaş oyunlarında olduğu gibi oyunun bir tanıtımı ile başlamakta. ÇELİK FIRTINA adlı hikaye bölümü oyunda neler olacağı konusunda ortalama 15-20 dakikalık bir oynayışla tanıtım yapar. Diğer kısımlardaysa artık oyunun hikayeleri başlar ve savaş atmosferini oyunculara yansıtır. Dilerseniz diğer bölümlerde neler var inceleyelim.

Battlefiled 1 Bölümleri

ÇELİK FIRTINA

ÇAMUR VE KAN İÇİNDE

RÜTBELİ ARKADAŞLAR

AVANTI SAVOIA!

HABERCİ

HİÇBİR ŞEY YAZILI DEĞİL

ÇELİK FIRTINA

Oyunların bir tanıtımla başlaması birçok oyuncu tarafından sevilen bir şeydir. Battlefield 1 de başarılı bir tanıtım gerçekleştirmiş olduğu söyleyebiliriz.

ÇAMUR VE KAN İÇİNDE

4 Bölümden oluşan bu seneryo, İngilizlerin savaşını anlatmakta. Britanya,Cambrai kasabasına büyük bir saldırı için hazırlanmaktadır. İtilaf devletleri tank desteği ile birlikte düşman hatlarını kırıp savaşı kazanacaklarından emindir.

RÜTBELİ ARKADAŞLAR

4 Bölümden oluşan bu seneryo, size uçak kullandırmakla başlamakta ve düşman uçakları ile mücadele etmenizi istemektedir. Alman hava kuvvetleri üstün teknolojisiyle daha güçlü ve havada hakimlik sunuyor. Britanya ise Almanlara karşı daha güçsüzdür.

AVANTI SAVOIA!

2 Bölümden oluşan bu seneryo, İtalya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun mücadelesini anlatır. İki ülkede Alplerde çıkmaza girmiştir, bu seneryoda birçok silahı da deneyimleten oyun sevilen seneryolar arasında yer alır.

HABERCİ

1. Dünya Savaşı denilince Osmanlı İmparatorluğunu oyuna katmamak olmaz. 3 Bölümden oluşan seneryo, savaşa İngilizlerin gözünden bakmanıza sağlıyor. Britanya tarihin en büyük donanması ile Osmanlı topraklarına dayanır. Gemilerinde 500 binden fazla asker olan İngiliz kuvvetleri Osmanlı'nın büyük direnişi ile karşı karşıya kalır. Her ne kadar bölüm sonunda Türklerin kazandığını söyleyen oyun, Mustafa Kemal Atatürk'ü göstermemektedir. Böyle bir oyunda Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunmasını isteyen birçok Türk oyuncu bulunmaktadır.

HİÇBİR ŞEY YAZILI DEĞİL

3 Bölümden oluşan seneryo, İngilizlerin Araplarla iş birliği yapması ve Arapların İngilizler tarafından kandırılarak, Osmanlı İmparatorluğuna saldırmasını anlatmaktadır. Çölde geçen savaş Osmanlı trenine saldırıyla başlar.

Oyun, birçok kullanıcı tarafından online olarakta oynandığını belirtmek isteriz. Ancak oyunda bazı haritalarda online bir şekilde oynamak istiyorsanız. Battlefield 1 Premium sürümü almanız gerekmektedir. Son olarak oyunun müzikleri de birçok oyuncu tarafından sevilmektedir.

Bu içeriğimizde Battlefiled 1 incelemesinde bulunduk. Sizler Battlefiled 1 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.