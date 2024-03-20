Bilgisayar Açılmıyor! Sorun Nerede ve Çözümü Nedir?

Karışık yapıdan oluşan bilgisayarlarda çeşitli nedenle açılmama problemi yaşanabiliyor. Bilgisayar açılmayarak ekran siyah, mavi ekrana bürünebiliyor. Bunların yanı sıra bilgisayardan ses gelmeme gibi problemlerde yaşanabiliyor.

Biz de bu yazımızda bilgisayar açılmıyor sorunu çözümü hakkında bir rehber hazırladık.

Bilgisayar Açılmıyor Sorunu Çözümleri

Bilgisayar açılmıyor sorunu çözümü için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor:

1. Güç Bağlantıları Kontrol Edilmeli

Bilgisayar açılmıyor sorunuyla karşılaşanlar ilk olarak güç bağlantılarını kontrol etmelidir. Bu kontrol, laptop ve masaüstü bilgisayarlarda farklı şekillerde yapılır. Laptop kullananlar açılmıyor sorununu çözmek için şu adımları uygulamalıdır;

İlk olarak laptop bataryası kontrol edilerek içerisinde yeterli enerjinin olup olmadığı kontrol edilmeli.

Laptopa batarya doğru takılmış mı takılmamış mı kontrolü yapılıp doğruysa laptop şarja takılmalı.

Şarj cihazının çalışıp çalışmadığına da bakılmalı.

En son adımda şarj cihazı çalışmıyorsa laptop başka cihazla şarj edilmelidir.

Masaüstü bilgisayarlarda açılmama sorununu çözmek için uygulanacak yöntemlerden güç bağlantıları kontrolü şöyle yapılır;

Bilgisayar farklı prize bağlanarak elektriğin gelip gelmediğine bakılır.

Bilgisayarı farklı kabloyla prize takıp güç anahtarının açıklığı ve kapalılığı kontrol edilir.

Bulunulan alanda elektrik bağlantısının da kontrolü yapılmalıdır.

2. Bip Sesleri Kontrol Edilmeli

Bilgisayar açılmıyor sorunu için güç bağlantıları kontrolü yapıldıktan sonra bip sesleri de kontrol edilmelidir. Bilgisayar açılmaya çalışıldığı zaman anakarttan bip şeklinde sesler gelebilir. Eğer tek bip sesi duyulursa bu sorun değildir. Ancak devamlı ve uzun şekilde bip sesleri varsa o zaman bilgisayarın güç kaynağında problem olduğunu gösterir.

Bilgisayardan gelen bip seslerinin anlamları için anakart veya bilgisayarın kullanma kılavuzu kontrol edilmelidir. Kılavuzda seslerin anlamları net şekilde belirtiliyor. Kullanma kılavuzu olmayanlarsa bilgisayarı üreten firmanın resmi web sitesini ziyaret etmelidir.

3. Monitör Kontrol Edilmeli

Bilgisayar açılmıyor sorunuyla karşılaşıldığında mutlaka bilgisayarın dış donanımına bakılmalıdır. Güç bağlantılarının kontrol edilmesinin ardından monitöre de bakılmalıdır. Özellikle bilgisayar açık, fandan ses geliyor ve ışıklarda varsa bilgisayarın açılmaması monitörle alakalı olabilir.

Genellikle böyle durumlarda bilgisayar ön yüklemeyi gerçekleştirir fakat monitöre görüntü yansımaz. Bu durumda bilgisayara bağlanan monitör tablosu kontrol edilmelidir. Kabloda herhangi bir problem varsa başka monitör denenmelidir.

4. Donanım Kontrol Edilmeli

Bilgisayarlar, birçok donanımdan oluşur. Bu donanımlar sayesinde bilgisayarlar düzenli olarak çalışır. Donanımlardan sadece birindeki sorun dahi bilgisayarın çalışmamasına neden olur. Bundan dolayı bilgisayar çalışmıyor sorunu ile karşılaşanlar mutlaka bilgisayarın donanımını kontrol etmelidir.

Masaüstü bilgisayarlarda donanım kontrolü için öncelikle bilgisayarın yan paneli açılmalıdır. Laptoplardaysa alt kısımdaki vidalar çıkarılıp kapak açılmalıdır. Akabinde bilgisayar donanımındaki hasara bakılarak donanım bağlantıları kontrol edilir. Özellikle donanım bağlantılarında toz birikmesi vb. durumlara bakılmalıdır.

Yalnız bilgisayarın iç donanımı hakkında bilgisi olmayanlar örneğin, donanım söküp takma gibi durumlarda bir uzmandan yardım almalıdır. Çünkü donanımı kontrol ederken garanti kapsamından çıkacak sorunların ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz.

5. Kullanılmayan USB Aygıtları Çıkarılmalı

Bilgisayardan kullanılmayan harici sabit disk, webcam ve USB kulaklık gibi aygıtlar çıkarılmalıdır. Daha sonra USB aygıtlarının bilgisayarın çalışmasını engelleyip engellemediği kontrol edilmelidir. Bunun içinde sadece bilgisayara mouse ve klavye takılıp başlatılmalıdır.

Problem, aygıtla ilgili olmayıp bilgisayarın bağlantı noktasıyla alakalı olabilir. Bilgisayarın üst ya da önündeki USB noktasına herhangi bir aygıtı takıp sonrasında çıkarıp bilgisayar açılmalıdır.

6. BIOS Ayarları Kontrol Edilmeli

Bilgisayar ilk açılış ekranını görüntüleyip Windows’a önyükleme yapmıyor olabilir. Böyle bir durumda bilgisayarın BIOS ayarlarında problem olabilir. BIOS ayarları, yanlış sürücü önyüklemeye ayarlanmış olabilir.

Bu durumda bilgisayarın işletim sisteminin bulunmasını engelleyip hata alınmasına sebep olur. Aynı zamanda overlock ayarları üzerinden bilgisayarda mavi ekran hatası ortaya çıkabilir. Bilgisayarda ilk açılış ekranı görüntülendikten sonra BIOS’a giriş yapılmalıdır.

BIOS’a giriş yapıp gerekli kontrollerin sağlanması için şu adımlar takip edilmeli;

Siyah ekran açık konumdayken F2 tuşuna tıklanıp BIOS’a giriş yapılır.

Bilgisayarda önyüklenebilir işletim sistemi olup olmadığı kontrol edilir.

BIOS doğru sürücüyle başlatıldıktan sonra RAM’i tanıyıp tanımadığına bakılmalıdır.

CPU’nun aşırı ısınıp ısınmadığı kontrol edilip bir problem yoksa varsayılan ayarlar geri yüklenmelidir.

En son adımda bilgisayar yeniden başlatılıp işlem tamamlanır.

7. Virüs Taraması Yapılmalı

Bilgisayar çalışmıyor sorunu çözümü için mutlaka virüs taraması da yapılmalıdır. Çünkü bilgisayarda virüs varsa çalışmasını engeller. Bilgisayarda virüs taraması için ilk olarak Hiren’s Boot CD ISO dosyası indirilir. Hiren’s Boot CD ISO dosyası indirildikten sonra CD veya USB aygıtına aktarılmalıdır. Daha sonra aşağıdaki adımları takip ediniz;

Bilgisayar yeniden başlatılıp bilgisayarın başlangıç ekranı üzerinden F12 tuşuna tıklanır.

Boot ekranı açıldıktan sonra bilgisayarla bağlantılı CD veya USB aygıtı seçilir.

Hiren’s Boot’tan önyükleme yapılıp Security klasöründen bilgisayar taranır.

Bilgisayarda virüs varsa onlar kaldırılarak bilgisayar yeniden başlatılır.

8. Bilgisayar Güvenli Modda Başlatılmalı

Bilgisayar çalışmıyor sorununu çözmek için “bilgisayarı güvenli modda başlatma” işlemine de başvurabilirsiniz. Yalnız bilgisayarı güvenli modda başlatabilmek için mavi ekran problemiyle karşılaşmanız gerekiyor. Eğer bilgisayar, mavi ekran sebebiyle açılmıyorsa güvenli modda şöyle başlatılmalıdır;

Mavi ekranlı bilgisayar, güvenli modda başlatılıp sorun giderme ekranına giriş yapılır.

“Gelişmiş Seçenekler” ve “Başlangıç Ayarları” açılır.

Yeni eklenen sürücüler kaldırılarak sorun giderilmediyse “Sistem Geri Yükleme” yapılır.

Son adımda bilgisayar yeniden başlatılır.

9. Sabit Disk Taraması Yapılmalı

Sabit diskte yer alan verilerden bazıları bozuk olduğunda Windows düzgün şekilde başlatılamaz. Sabit diskte problem olduğunda bilgisayarda mavi ekran olur. Böyle bir durumda aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

Bilgisayar güvenli modda başlatılıp hemen akabinde “Sorun Giderme” ekranı açılır.

“Gelişmiş Seçenekler” menüsüne giriş yapılarak “Başlangıç Onarma” ekranına giriş sağlanır.

Bilgisayarın kendini taraması beklenir.

Ancak bilgisayar kendini taradıktan sonra da problem devam edebilir. Bu durumda da şu adımlar takip edilmeli;

“Komut İstemi” sayfası açılır.

sfc/scannow yazılıp “Enter” tuşlanır.

Sabit disk sorunlarının kontrol edilmesi beklenir.

Sabit disk taraması daha geniş kapsamda da yapılabilir. “Komut İstemi” ekranı üzerine “chkdsk C:/r” yazılıp “Enter” tuşuna tıklanır. Problemlerin ne olduğu tespit edilip onarıldıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılır.

10. Problemli Windows Güncellemesi Geri Alınmalı

Microsoft tarafından devamlı olarak hem Windows 10 hem de Windows 11’e güncelleme yayınlanıyor. Arka planda otomatik yüklenen ya da yakın bir zamanda yüklenen Windows güncellemesi bilgisayarı çalışamaz duruma getirebilir.

Windows’a girmekte sorun yaşayanlar önceki sürüme geri dönebilir. Bilgisayar açılırken kapatabilmek için parmağınızı güç düğmesine basılı tutunuz. Akabinde yeniden açıp Windows’u kurtarma seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

“Sorun Giderme-Gelişmiş Seçenekler” üzerinden “Güncellemeleri Kaldır” butonuna tıklanır. Bilgisayara en son yüklenen güncellemeler kaldırılıp bilgisayar yeniden başlatılır.

11. Isı Kontrolü Yapılmalı

Bilgisayar aşırı ısınmadan dolayı da kapanabilir. Fan ve havalandırma deliklerinde çok toz biriktiğinde bilgisayar aşırı ısınır. Bu da aniden kapanmasına neden olur. Böyle bir durumda bilgisayarın soğuması beklenmelidir. Aynı zamanda harici donanım soğutucusu da kullanılabilirsiniz.