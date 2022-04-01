En yeni işlemcileri desteklemek için BIOS'unuzu güncellemek gerekli olabilir, aynı zamanda güncelleme işlemi bilgisayarınızın performansını artırmaya ve sorunlarını gidermeye de yardımcı olabilir. Bu yazımızda nasıl BIOS güncellemesini yapacağınızı adım adım sizlere anlatıyor olacağız. İşte tüm detaylarıyla BIOS güncellemesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı!

BIOS Nedir?

Bilgisayarınızdaki Temel Giriş - Çıkış Sistemi - daha iyi bilinen adıyla BIOS - işletim sistemi devreye girmeden önce bilgisayarınızın temel başlatma işlemlerini gerçekleştirmesini sağlayan bir yongadır. İşletim sisteminin belleğe doğru şekilde yüklenmesini sağlar ve cihazınızın etkin çalışması için çok önemlidir. Bilmeniz gereken iki BIOS standardı vardır. Geleneksel tür aşamalı olarak kaldırılıyor ve daha yeni UEFI yongaları ile değiştiriliyor ancak 2007'den önce üretilen PC'ler hala eski sürüme sahip olabilir. Günümüzde UEFI, tüm büyük işlemci üreticileri için de evrensel bir standart oluşturdu. Cihazınızın hangi standardı çalıştırdığına bakılmaksızın, BIOS'u gerçekten güncellemeniz gerektiği durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

BIOS güncellemesi sırasında bir şeyler ters giderse, bilgisayarınız kullanılamaz hale gelebilir. Bir elektrik kesintisi varsa veya güncelleme sırasında bilgisayar kapanırsa, bu cihazınıza format atılmadığı sürece bir daha hiç önyükleme yapamamasını sağlayabilir. Yapacağınız güncellemenin ihtiyacınız olan özellikleri ekleyip eklemeyeceğini veya bir sorunu veya güvenlik açığını giderip gidermeyeceğini görmek için üreticinin web sitesinde en son sürümün sürüm notlarını okumanızı öneririz. Eğer güncelleme yapmanızı gerektirecek bir durum ortada yoksa, güncelleme yaparak risk almanın pek bir anlamı olmayabilir.

Bazen anakartın yeni bir işlemciyi veya başka bir donanımı doğru şekilde desteklemesi veya hataları düzeltmesi ve kararlılığı veya performansı iyileştirmesi için BIOS'u güncellemeniz gerekebilir. Bu yazımızda güvenli bir şekilde nasıl BIOS'u güncelleyeceğinizi sizlere adım adım anlatıyor olacağız.

BIOS Sürümü Nasıl Öğrenilir?

Bilgisayarı yeniden başlatın.

BIOS menüsünü açın. Bilgisayar yeniden başlatılırken bilgisayarın BIOS menüsüne girmek için F2, F10, F12 veya Del tuşlarına basın.

BIOS sürümünü bulun. BIOS menüsünde BIOS Revizyonu, BIOS Sürümü, Sistem Bilgileri veya Donanım Yazılımı Sürümü'ne bakın.

Tüm işlem bu kadar! Artık BIOS sürümünüzü biliyorsunuz.

BIOS'unuzun sürüm numarasını Sistem Bilgileri penceresinde de bulabilirsiniz. Windows 7, 8 veya 10'da Windows+R tuşlarına basın, Çalıştır kutusuna "msinfo32" yazın ve ardından Enter tuşuna basın. BIOS sürüm numarası, Sistem Özeti bölmesinde rahatlıkla görülebilir. “BIOS Sürümü/Tarihi” alanına bakmanız gerekiyor bunun için.

BIOS Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Üreticinin web sitesinden en son BIOS'u (veya UEFI) indirin.

Dosyaları çıkarın ve verileri yedek bir USB flash sürücüye kopyalayın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve BIOS veya UEFI'ye girin.

BIOS veya UEFI'yi güncellemek için menüleri kullanın.

Başlamadan önce bilgisayarınızdaki tüm önemli dosyaların yedek bir kopyasına sahip olmak iyidir. Başarısız bir BIOS güncellemesi, sabit sürücünüzdeki verileri doğrudan tehlikeye atmasa da, çıkarılabilir bir sürücüde yedeğiniz varsa, dosyalarınıza erişebilir ve onlarla başka bir bilgisayarda çalışmaya devam edebilirsiniz. Benzer şekilde, BIOS'unuzun bir yedeğini oluşturmak da iyi bir fikirdir. Bazen bu, güncelleme işleminin bir parçası olarak otomatik olarak yapılır, ancak manuel olarak yapmanız gerekiyorsa, bu adımı atlamadığınızdan emin olun.

Anakart veya dizüstü bilgisayar üreticisinin web sitesine gidin ve en son BIOS sürümünü bilgisayarınıza indirin. Söz konusu üretici sitesinde modelinizi arama kutusundan aratarak verilere daha hızlı erişebilirsiniz. Bu noktada, üreticinin web sitesinde BIOS'unuz için tam güncelleme süreciyle ilgili talimatları okumanızı öneririz. Güncelleme işlemine başlamadan önce güvenli önyükleme modlarını ve hızlı önyükleme modlarını devre dışı bırakmak gibi bazı şeyleri yapılandırmanız gerekebilir.

Çoğu zaman, dosyaları zip dosyasından çıkarmanız ve bir USB sürücüsüne kopyalamanız yeterlidir. Çoğu anakart için Windows 10'dan güncelleme yapamazsınız. Yeniden başlatmanız ve BIOS'a girmeniz ve menüde "EZ Flash" "M Flash" veya "Q Flash" gibi bir seçenek aramanız gerekir. USB sürücünüzden BIOS dosyasını seçmek için ekrandaki talimatları izleyin. Yukarıda yer alan seçeneklerden birini tıklayarak yükleme işlemini başlatın.

Sistem güncellemeyi başarıyla bitirdiğinde, PC'nizi veya dizüstü bilgisayarınızı hemen yeniden başlatabilir ve yeni BIOS ile çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak, önce bazı şeyleri kontrol etmenizi öneririz. Önyükleme sırasında uygun anahtarı kullanarak BIOS'a girin. Tarih ve saatin, önyükleme sırasının (yani bir Windows yüklemesi için önce hangi sabit sürücünün kontrol edildiği) doğru olduğundan emin olmak için ana ayarları kontrol edin ve diğer her şeyin doğru göründüğünden emin olun. Herhangi bir sorun yaşamadığınız sürece gelişmiş ayarlar hakkında çok fazla endişelenmeyin.

Önceki BIOS ayarlarınızı not ettiyseniz veya ne olması gerektiğini biliyorsanız - CPU ve bellek frekansları gibi, bunları uygun şekilde yapılandırın. Tekrar çıkmadan önce değişikliklerinizi kaydettiğinizden emin olun. Her türlü önlem ve güvenlik önlemine rağmen, beklenmedik uyumsuzluk sorunları, talihsiz bir elektrik kesintisi veya klavyede yürüyen kedi nedeniyle güncelleme yine de başarısız mı oldu? Bilgisayarınız hala çalışıyorsa, bilgisayarınızı kapatmayın. Bunun yerine güncelleme işlemini yeniden başlatın.

BIOS'un bir yedeğini aldıysanız, yenisi yerine yüklemek için o dosyayı seçmeyi deneyebilirsiniz. Bazı anakartların yedek BIOS'u vardır, bu nedenle verileri geri yükleyebilirsiniz. Geri yüklemenin ardından güncelleme için yukarıda yer alan adımları tekrar sırasıyla uygulayın. Tüm işlem bu kadar! Yeni BIOS sürümünüz hayırlı uğurlu olsun!

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