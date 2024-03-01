Laptop Fanı Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Laptop’unuz sorunsuz çalışırken bir anda kendiliğinden kapanmaya mı başladı? Programları çalıştırırken donma, kapanma gibi sorunlarla mı karşılaşıyorsunuz? Bilgisayarınız normalden daha fazla mı ısınıyor? Bu sorunların hepsinin kaynağı laptop fanı olabilir.

Eğer dizüstü bilgisayarınızın fanı düzgün çalışmıyorsa bunun birkaç farklı sebebi ve çözüm yöntemi olduğunu bilmek gerekiyor. Gelin, laptop fanı çalışmıyor sorununun çözümüne birlikte bakalım.

Laptop Fanı Çalışmadığını Nasıl Anlarız?

Bilgisayarlarda yaşanan donma, reset atma, ısınma gibi sorunlar her zaman fandan kaynaklanmayabilir. Bu noktada problemin temelinde fanın çalışmaması mı yoksa başka bir sebebi mi yatıyor, öncelikle bunu anlamalıyız. Aşağıdaki durumları gözlemleyerek laptop fanının çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz.

Laptop’unuz normal zamanlara göre daha fazla ses çıkarıyorsa,

Uzun süre boş kaldığında uyku moduna geçmiyor ve sürekli açık kalıyorsa,

Bilgisayarınızın işleyişi yavaşlayıp performansı düştüyse

Hiç beklemediğiniz anda bilgisayarınız birden kapanıyorsa

Laptop fanının düzgün çalışmıyor olma olasılığı yüksektir.

Laptop Fanı Neden Bozulur?

Laptop fanının bozulmasının bazı temel nedenleri vardır. Bazen de gözle görülür bir neden olmaksızın bilgisayarınızın fan sistemi arıza yapabilir. Genel olarak fanın fonksiyonunu yerine getirmemesinin nedenleri şunlardır:

Fanın motor kısmının arıza yapması

Cihazın düşmesi veya şiddetli bir fiziksel darbe alması

Fanın düzenli temizliğinin ihmal edilmiş olması

Belli aralıklarla termal macun yenilemesinin yapılmaması

BIOS’un sebep olduğu veya yazılımsal bazı nedenler

Laptop Fanı Bozulduğunda Ne Yapmak Gerekir?

Laptop fanı çalışmadığında sağlamanız gereken kontroller şunlardır:

Fan motorunun kontrolünü yapın. Cihazın hava çıkışı olan bölümüne elinizi yaklaştırdığınızda buradan bir hava akımı olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarınız ısındığı halde hava alışverişi görülmüyorsa fan motorunda sorun olduğunu anlayabilirsiniz.

Düşme veya darbe sonrasında fanın çalışmadığını düşünüyorsanız bağlantı bozukluğu veya kablo kopması gibi sorunlarla karşı karşıya olabilirsiniz.

Fan, işlemci ve ekran kartı arasında ısı alışverişi sağlayan bir termal macun vardır. Bu macun sayesinde ekran kartı yüksek ve işlemci yüksek sıcaklıklara ulaşmaz. Macunun bir süre sonra kuruması fonksiyonunu kaybetmesine neden olur. Bu macunu yenilemezseniz fandaki sıcaklık artışı hasara neden olabilir.

Bu tarz durumlar ile karşılaşıyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek sorunun üstesinden gelebilirsiniz:

Laptopunuzu kapatıp fanın soğuması için bir süre bekleyin. Yaklaşık 10-15 dakika sonra tekrar bilgisayarınızı çalıştırdığınızda fanın işleyişi düzelebilir.

Soğutucu aksesuarlar fanın gereğinden fazla ısınmasını önleyebilir. Macun kullanımı da bu noktada önem taşır.

Yazılımsal bir sorun varsa güncellemeleri gözden geçirip yazılımı son sürüm haline getirebilirsiniz.

Fanlarda biriken toz ve kirler cihazın çalışmasını engelleyebilir. Belli sıklıklarla elektrik süpürgesinden yardım alıp cihazda biriken tozları temizleyebilirsiniz.

Cihazın fazla ısınmasına neden olan, bilgisayarınız için yorucu uygulamaları kullanmaktan kaçınmak da bir çözüm olabilir.

Tüm bunlara rağmen cihazınızın fanı düzgün çalışmıyorsa teknik servisten destek alabilirsiniz.