Bilgisayara USB kablosu ile bağlanan iPhonelarda veri aktarımı yapılmak istenildiğinde sık karşılaşılan sorunlardan birisi ‘bilgisayar iPhone’u görmüyor’ sorunu oluyor. Özellikle Windows bilgisayarlarda görülen bu sorunu çözmek için kontrol etmeniz gereken bazı önemli ayrıntılar var. Gerekli kontrolleri sağladıktan sonra kısa sürede bu sorunu çözebilirsiniz.

Temel kontrollerin ardından sorun hala devam ediyorsa paniğe kapılmayın. Böyle durumlarda da deneyebileceğiniz farklı çözüm yolları var. Bu içerikte bilgisayar iPhone’u görmüyor sorununu kökten çözmenizi sağlayacak tüm yöntemlerin yer aldığı detaylı bir rehber bulabilirsiniz. İşte, bilgisayar iPhone’u görmüyor sorununu çözmek için izlemeniz gereken adımlar!

Bilgisayar iPhone’u Görmüyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Bu hata mesajı ile karşılaştıysanız ilk olarak kullandığınız kabloyu kontrol etmenizi öneriyoruz. Kablonun orijinal olup olmaması önemli bir kriter. Bunun yanında bazı kabloların veri aktarımını desteklemediğini, sadece şarj etmek için uygun olduğunu da belirtmekte fayda var. Benzer şekilde, kullanmakta olduğunuz kablo hasar görmüş de olabilir. Farklı bir kablo ile yeniden telefonu bilgisayara bağlamayı deneyebilirsiniz.

İkinci bir neden ise cihazın kapalı veya kilitli olması olabilir. Telefonu bilgisayara bağladığınızda cihazın açık ve kilitsiz olduğundan emin olun.

Bağlantı aşamasında bilgisayarınızda telefonunuz için ‘bu cihaza güvenilsin mi?’ sorusu çıkıyorsa, bu soruyu ‘güven’ şeklinde yanıtlamanız gerekir. Aksi halde bilgisayar iPhone’u görmeyebilir.

iPhone’u bilgisayara bağladığınız USB girişinde bir sorun olması da sık karşılaşılan nedenlerden birisidir. Farklı bir USB girişi ile bağlantı sağlamayı deneyebilirsiniz.

iPhone’da ve bilgisayarda yazılımların güncel olmaması durumunda da bilgisayar iPhone’u görmüyor sorunu ortaya çıkabilir. Son yazılım sürümlerini yükledikten sonra tekrar deneyin.

Sorun hala devam ediyorsa iPhone’u başka bir bilgisayara bağlamaya çalışın. Eğer başka bir bilgisayar ile bağlantı başarılı bir şekilde kurulabiliyorsa sorun telefonda değil, ilk bilgisayarda demektir.

Bu bilgilerden yola çıkarak gerekli kontrolleri sağladığınız halde hala bilgisayarınız iPhone’u görmüyorsa son olarak AMDS ile ilgili birkaç işlem yapmanız gerekir. Bu işlemleri şu şekilde sıraladık:

Öncelikle bilgisayarınızda Apple Mobile Device USB Driver’ın kurulu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için Windows ve R tuşuna basarak ‘Çalıştır’ menüsüne girin.

Açılan penceredeki komut çubuğuna ‘devmgmt.msc’ yazarak ilerleyin ve ‘Aygıt Yöneticisi’ menüsüne ulaşın.

Burada yer alan ‘Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicileri’ seçeneğine tıklayın.

Açılan menüde Apple Mobile Device USB Driver’ın olup olmadığını kontrol edin.

Apple Mobile Device USB Driver bu menüde yer almıyorsa ya da ‘bilinmeyen aygıt’ şeklinde tanımlanıyorsa başka bir bilgisayara telefonu bağlama işlemini denemelisiniz.

İlgili uygulamanın yanında bir hata ikonu olduğunu görüyorsanız AMDS’yi yeniden başlatmalısınız.

Dilerseniz Apple Mobile Device sürücüsünü silip tekrar yüklemeyi de tercih edebilirsiniz.

Peki, AMDS yeniden başlatma nasıl yapılır? Derseniz içeriğin devamında bu işlemin nasıl yapılacağını anlatıyoruz.

AMDS Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

Telefonunuzu bilgisayara bağladığınızda karşınıza çıkan hata mesajında şu ibare yer alıyor olabilir: ‘Aygıt, AMDS başlatılmadığından kullanılamıyor.’

Eğer bu ibareyi gördüyseniz ilk yapmanız gereken şey bilgisayarda iTunes’a tıklamak.

Ardından bağlantı kurmak istediğiniz cihaz ile iTunes’un bağlantısını kesmelisiniz.

Bağlantıyı kestikten sonra Windows + R tuş kombinasyonu ile Çalıştır menüsüne girin.

Buradaki komut çubuğuna services.msc yazıp ‘tamam’ diyerek ilerleyin.

Açılan ‘Hizmetler’ menüsünden Apple Mobile Device Service öğesini bulun.

Bu öğeye sağ tıklayıp Özellikler menüsüne girdikten sonra ‘genel’ sekmesinde yer alan ‘başlangıç türü’ seçiminin ‘otomatik’ olarak ayarlandığından emin olun.

Hizmet durumu kısmında ise ‘durdur’ seçeneğine dokunun ve ardından ‘hizmeti başlat’a tıklayın.

Bilgisayarınızı kapatıp açtıktan sonra telefonu tekrar bilgisayara bağlayın.

iTunes’da sorun denetleme işlemini gerçekleştirin.

Bilgisayar iPhone’u görmüyor sorunu halen devam ediyorsa sürücü kontrollerini yapmanız gerekir. Bunun için izleyeceğiniz adımlar ise iTunes’u nereden bilgisayara indirdiğinize göre değişiklik gösterir.

Eğer Microsoft Store’dan iTunes’u indirdiyseniz:

Telefon ile bilgisayarın bağlantısını kesip tekrar bağlayın.

iTunes açıldığında uygulamayı kapatın.

Başlat menüsünden ‘Aygıt Yöneticisi’ seçeneğine gidin.

Taşınabilir Aygıtlar menüsüne girip burada cihazınızı bulun.

Cihazın üstüne sağ tıklayıp ‘sürücüyü güncelleştir’ seçeneğine basın.

Bu aşamada karşınıza çıkan ekranda ‘güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara’ seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekebilir.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Ayarlar menüsünden ‘güncelleştirme ve güvenlik’ başlığına girip Windows Update’e ulaşın.

Burada başka bir güncelleme yoksa iTunes’u açıp tekrar bağlantı kurmayı deneyebilirsiniz.

iTunes’u bilgisayarınıza Apple’dan indirdiyseniz:

Tıpkı diğer yöntemde olduğu gibi yine ilk yapmanız gereken şey telefon ile bilgisayarın bağlantısını kesmek olacak.

Ardından telefondaki kilidi açıp, cihazı bilgisayara tekrar bağlayın ve iTunes açıldığında uygulamayı kapatın.

Bağlantı kurulduktan sonra ‘başlat’ menüsüne gidip ‘çalıştır’ ekranına geçin.

Buradaki pencereye %ProgramFiles%\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers komutunu girin.

Son aşamada açılan penceredeki usbaapl64.inf ya da usbaapl.inf adlı dosyaları bulun. Burada dosyaların inf uzantılı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

Bu dosyalardan mevcut olana sağ tıklayın.

Yükle seçeneğine dokunarak yeniden AMDS yükleme işlemini başlatın.

Bilgisayar iPhone’u görmüyor sorununu çözmek için bu bilgilerden hangisi işinize yaradı? Deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.