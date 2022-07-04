En İyi Bilgisayar Hızlandırma Yöntemleri - 2022

Bir bilgisayar kullanıcısının cihazında en çok istediği özellikler arasında yer alan istek PC hızlandırmadır. Bilgisayar hızlandırmanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Yazılımsal olarak bilgisayarınızı hızlandırma ya da donanımsal olarak bilgisayarınızı hızlandırma yöntemleri mevcuttur.

Donanım yenilemek daha güçlü bir donanıma geçmek bilgisayarınızın vereceği performansı oldukça arttırmaktadır. Ancak donanımsal olarak bilgisayarınızı hızlandıramıyorsanız yazılım alanında bilgisayar hızlandırma programlarını kullanabilirsiniz.

Bilgisayar Hızlandırma Programları

AVG PC Tuneup

CCleaner

Ashampoo WinOptimizer

Razer Cortex

SlimCleaner

Daha çok bilgisayar güvenliği için bildiğiniz AVG, bilgisayarınızı hızlandırma işlemlerinde rolü olduğunu biliyor muydunuz?

AVG PC Tuneup programı ile bir yandan bilgisayarınızı hızlandırma işlemlerinizi gerçekleştirirken diğer yandan disk temizleme, disk birleştirme, internet hızlandırma, kayıt defteri düzenleme, dosya kurtarma gibi birçok özelliğini kullanabilirsiniz.

Bilgisiyar hızlandırma işlemini yaparken en çok bilinen programlar arasında yer alan CCleaner'ın iki farklı sürümü bulunmakta bunlardan biri ücretsiz iken bir diğeri de ücretli sürümüdür.

Cihazınızdaki gereksiz dosyaları siler, sistem bakımı ve optimizasyonu yapar ve sistem temizliği yaparak bilgisayarınızı hızlandırmakta en işe yarar programlardan biridir. Oldukça kullanışlı ve kolay bir arayüze sahip olan program Türkçe dil desteğide sağlamaktadır.

Windows özelleştirme, performans arttırma, sistem analizi ve sistem bakımı gibi birçok özelliği sunan Ashampoo WinOptimizer, bilgisayarınızı ilk günkü hale getirebilir. Kullanışlı ve kolay bir arayüze sahip olan program bilgisayarınızda bulunan gereksiz dosyaları silmekte ve size yapılan işlemler hakkında istatistikler vermektedir.

Bilgisayar önbelleğinizi temizlemeye yarayan program ayrıca bir ekran kayıt programıdır. Kullanıcılara ücretsiz bir şekilde verilen program oyunlarda yüksek performans almanızı sağlar.

Bilgisayarınızdaki en önemli donanımlardan biri olan RAM'i sadece oyun için ayırmayada yarayabilir.

Cihazınızdaki gereksiz dosyaları silmeye ve bakım yapmaya yarayan SlimCleaner programı ücretsizdir. Bu program sayesinde bilgisayarınız daha hızlı ve istikrarlı çalışmaya olanak sağlıyor.

Başlangıç ögelerini ve uygulamaları kontrol etmeye yarayan SlimCleaner bilgisayarınızı en iyi duruma getirmeye olanak sağlar.

Laptop Hızlandırma

Masaüstü bilgisayarlara kıyasla laptoplar daha çok ısınmakta ve yavaşlamaktadır. Bunun nedeni laptop donanımlarının masaüstü bilgisayara göre çok daha sıkışık ve üst üste olmasından kaynaklanır. Bu yüzden laptop kullanıcılarının doğru yazımlar ve teknikler ile iyi bir performans alması daha da önemlidir.

AVG PC Tuneup

CCleaner

Ashampoo WinOptimizer

Razer Cortex

SlimCleaner

Laptop hızlandırmak için yukarıda bahsettiğimiz programları kullanabilirsiniz.

Eğer eski bir masaüstü bilgisayar ya da özellikle laptop kullanıyorsanız yukarıda bahsettiğimiz yazılımların yanı sıra donanım değişiklikleri yapabilirsiniz. Özellikle cihazınızın HDD yerine yani sabit disk hard disk yerine bir SSD ile değiştirme iki kat fark yaratacaktır. Onun yanında RAM'lerinizi arttırmak bilgisayarınızı neredeyse ilk günkü gibi yapacaktır.

Bu bahsettiğimiz üç yöntemi, SDD, RAM ve programları kullanarak bilgisayarınızı oldukça güçlü hale getirecek, oyun veya diğer programlarda çok daha iyi performans alacaksınız. Burada önemli olan nokta bilgisayar için doğru donanımları seçmek yani bir darboğaz testi yapmak, RAM hızlandırmak oldukça önemlidir.

Bu içeriğimizde sizlere bilgisayar hızlandırma yöntemlerinden ve bilgisayar hızlandırma programlarından bahsettik. Sizler bilgisayar hızlandırma işlemlerinde neler yapıyorsunuz, hangi programları kullanıyorsunuz, bu programları daha önce denediniz mi, eğer denediyseniz hangileri daha iyi, bu listede hangi programlar olmalıydı? Bizler ile görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.