Bilgisayar Açılırken Kapanıyor, Çözümü Nedir?

Bilgisayar açılırken kapanıyor sorusunu, çoğu bilgisayar kullanıcısının zaman zaman karşılaştığı can sıkıcı problemlerden bir tanesi. Bilgisayarı kullanamamanıza yol açan ve bunun sonucunda işlerinizin aksamasına neden olan sorunu çözebilmeniz için bazı yöntemleri uygulamanız gerekiyor.

Bilgisayarlar her ne kadar kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırsa da bazen bazı problemler ile oldukça can sıkıyor. PC açılırken hemen kapanıyor problemi, kullanıcıların yaşadığı sorunlar arasında yer alıyor. Bu sorun, PC’nizdeki donanım bileşenlerinin zarar görmesine yol açabilir.

Bilgisayarınız açılırken daha işletim sistemi bile yüklenmeden otomatik olarak kapanıyorsa çok ciddi bir sorun ile karşı karşıyasınız demek. Boot esnasında bir bilgisayarın kendini kapatmasının pek çok sebebi olabilir. Bu sorun hafife alınacak bir durum değil. Aşağıda yer alan yöntemleri uygulayarak sorunu düzeltebilirsiniz.

Bilgisayar Açılırken Kapanıyor Sorununun Çözüm Yöntemleri Neler?

Bip sesi gelip gelmediğine dikkat edin.

Elektrik voltajı ayarlarını kontrol edin.

Kasanın içinde elektrik kontağının olup olmadığına bakın.

Güç kaynağını kontrol edin.

Güç butonunu kontrol edin.

Donanım bileşenlerini çıkarıp yeniden takın.

İşlemciyi kontrol edin.

Sonradan eklediğiniz donanımları çıkarın.

POSTCARD kullanın.

Teknik servis ile iletişime geçin.

Yukarıda bilgisayarlarda meydana gelen can sıkıcı problemi düzeltmenize yardımcı olabilecek yöntemler yer alıyor. Bu yöntemleri nasıl uygulayacağınıza aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Bip Sesi Gelip Gelmediğine Dikkat Edin

Bir 'bip' sesi duyup duymadığınızdan emin olun. Bu ses bilgisayarda olan arızanın nereden kaynaklandığına dair bir belirteç olarak kullanılır. 'BipCode' denilen bu ses BIOS açılışında sorunlar yaşandığına dair bir uyarıdır. Mors alfabesi gibi çalışır ve çeşitli anlamlara gelir.

Bu sesi duymadıysanız bilgisayarı birkaç defa daha yeniden başlatın. Bu var olan problemi daha kötüye götürmez, onun için bunu yapmaktan çekinmeyin. 'Bip' sesleri ana kart hataları, RAM sıkıntıları, klavye bağlantıları, dahili depolama birimleri problemleri ile alakalı uyarı sinyalidir.

Unutmamanız gereken ana kartınızın kulanım kılavuzunu yanınızda bulundurmanız. Çünkü 'Bip' seslerinin tarifi orada yazar ve her anakarta göre değişir.

2. Elektrik Voltajı Ayarlarını Kontrol Edin

Söz konusu problemi çözebilmek için elektrik voltajı ayarlarını kontrol edin. Çoğu bilgisayarın arkasında voltajın ayarlanması için bazı seçenek düğmeleri vardır. Bunları kontrol ederek doğru

voltajı cihaza gönderiyor musunuz kontrol edin. Bir güç dengeleyici ünite kullanıyorsanız bu kontrolü bu cihazda da yapmanız da gerekir. Böylelikle işinizi sağlama almış olursunuz.

3. Kasanın İçinde Elektrik Kontağının Olup Olmadığına Bakın

Can sıkıcı sorunu çözmek için uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut. Bu yöntemi uygulamak için bir masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız kasayı açarak herhangi bir elektrik kontağı yaşayıp yaşamadığınızı kontrol edin. Bunu anlamak için kasayı koklamanız yeterli olacak. Söz konusu kontrolü yaparken cihazı elektrik kaynağından tamamen ayırmış oluğunuzdan emin olun.

4. Güç Kaynağını Kontrol Edin

Bilgisayarınızda söz konusu problem ortaya çıktıysa güç kaynağını kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Güç kaynakları değişken voltajların bilgisayarlara zarar vermemesi için aşırı güç harcayabilir. Güç kaynakları ayrıca bir süre sonra bozulabiliyor. Mümkünse güç kaynağınızı bilgisayardan çıkartarak kontrol edin. Çoğu zaman güç kaynakları bu tür sıkıntıların sebebi olabiliyor.

5. Güç Butonunu Kontrol Edin

Güç kaynağında herhangi bir problem yoksa bu kez güç butonunu kontrol edebilirsiniz. Güç butonlarının içerisine zamanla kir, toz gibi maddeler birikebiliyor. Bu sebepten dolayı açılan bilgisayar yapışkan düğme yüzünden tekrar kapanabilir. Dolayısıyla güç butonunda herhangi bir sorunun olup olmadığına bakın.

6. Donanım Bileşenlerini Çıkarıp Yeniden Takın

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladıysanız ve hiçbiri işe yaramadıysa sorunun kaynağı donanım olabilir. Bu nedenden dolayı bilgisayar kasasının içerisinde yer alan donanım bileşenlerini çok dikkatli bir şekilde çıkartın. Daha sonra parçaları doğru yuvalara yeniden takın. RAM’lerin yuvalarını değiştirin.

Bu yöntem, yerinden oynayan herhangi bir parça varsa onun tekrar sağlamlaşmasını sağlar. Özellikle RAM’ler konusunda titiz olmalısınız. Birden fazla yuvada birçok RAM kullanıyorsanız bunları tek yuvada tek tek deneyerek bilgisayarınızı açmaya çalışın. Zarar görmüş bir RAM bilgisayarın açılmamasının ilk belirtilerinden bir tanesi.

7. İşlemciyi Kontrol Edin

CPU'yu dikkatle yerinden çıkartarak bacaklarını kontrol edin. Daha sonra dikkatle yerine tekrar oturtun. Yerinden oynamış bir CPU kesinlikle bilgisayarın çalışmasını engeller. Öte yandan bir CPU’nun yerinden oynaması çok mümkün olmasa da her olasılığı değerlendirmek lazım. CPU aşırı ısınıyor da olabilir. Onun için üzerindeki termal macunu özenle kazıyıp tekrar yenileyin.

8. Sonradan Eklediğiniz Donanımları Çıkarın

Bilgisayarınızın kasasının içerisinde sonradan eklediğiniz donanımlar varsa sökün. Bilgisayarı olması gereken parçalarıyla tekrar çalıştırın. Ses kartları, ekstra dahili depolama araçları ve bunlar gibi parçalardan cihazı arındırarak tekrar çalıştırın.

PC parçalarını çıkardığınız halde bilgisayar aynı hatayı veriyorsa bu parçaların bir sorun yaratmadığını, sorunun gerekli olan parçalardan kaynaklandığını anlayacaksınız. Şimdi bilgisayar için gerekli olan parçaları sökmeye başlayın. Bu işlemi tek tek yapmalısınız ki gerçek hatanın hangi donanımdan geldiğini bulabilesiniz.

9. POSTCARD Kullanın

Bir POSTCARD (power on self test card) edinerek bunu kullanmanın zamanı geldi. Bu kart bilgisayarınızın PCI yuvasına takılarak kullanılabilir. Her POSTCARD’ın kendi bağlantı alternatifi olabilir bunu zaten kullanırken kutusundan görebilirsiniz.

Söz konusu kart sayesinde hangi donanım parçasının hatalı olduğunu bulabilirsiniz. POSTCARD çıkardığınız ana donanımın yuvasına takılır ve ana kartın donanım varmış gibi çalışmasını sağlar. Böylelikle suçlu olan donanımı da kolaylıkla bulabilirsiniz.

10. Teknik Servis ile İletişime Geçin

Son olarak tüm denediğiniz şeyler boşa çıkarsa artık profesyonel bir yardım almanızın zamanı gelmiş emektir. Bütün bu önerilen ipuçlarını donanımdan anlıyorsanız yapmanızı tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde donanım bileşenlerine zarar verebilirsiniz. Bunun sonucunda çok daha büyük bir problem ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Özellikle PC’nizin kapağını açtıktan sonra geri dönüşü olmayan, daha kötü sonuçlara yol açabilme olasılığınız çok yüksek. Bu yüzden eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız yetkili teknik servise danışmakta her zaman fayda var.