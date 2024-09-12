Bilgisayara Şifre Koyma Nasıl Yapılır?

Bilgisayarlarda kişisel, iş ve banka hesap bilgileri yer alır. Aynı zamanda internette gezinilen alanlarda kaydedilir. Tüm bu bilgilerin güvenlik açısından başka kişilerin eline geçmemesi gerekiyor. Biz de bu rehberde bilgisayara şifre koyma yöntemlerini aktaracağız.

Windows 10/11 İşletim Sistemli Bilgisayarlara Şifre Koyma

Windows 10 ve 11 işletim sistemli bilgisayarlara şifre şu şekilde koyulur;

Windows menü simgesine tıklanarak “Ayarlar’a” gidilir.

“Hesaplar” sekmesine basıldıktan sonra “Oturum Açma Seçenekleri” kısmına girilir.

Oturum açma seçeneklerinden “Parola” butonuna basılır.

“Ekle” butonuna basılıp şifre belirlenip koyulur.

Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlarda “Hesaplar” seçeneğinden sonra adımlar değişiyor. “Oturum açma seçenekleri” butonu yerine “Giriş seçenekleri” alanı vardır. “Giriş seçenekleri” alanına tıklanarak Windows 11 işletim sistemli bilgisayarlara şifre koyulabilir.

Windows 10/11’de şifre değiştirme adımları;

“Windows Ayarlar” sayfasına giriş yapılır.

“Hesaplar” ve “Oturum Açma Seçenekleri” alanına gidilir.

Seçilen oturum açma yöntemine tıklanır.

“Değiştir” butonuna basılıp yeni şifre belirlenir.

Yukarıdaki adımlara alternatif olarak Windows 10/11’de şifre değiştirmek için aşağıdaki adımlarda takip edilebilir;

Oturum açma ekranından “Parolayı Sıfırla” butonuna basılır. mA

Güvenlik soruları yanıtlanıp şifre değiştirilir.

Mac Bilgisayarlara Şifre Koyma

MacOS bilgisayarlara şifre koyma işlemiyse şöyle gerçekleşir;

İlk olarak Apple logosuna tıklanır.

“Sistem Tercihleri” sekmesine basılır.

Ekrana yansıyan “Güvenlik ve Gizlilik” seçeneğine basılıp “Parola Gerektir” seçilir.

Parola koymak için ekrana gelen adımlar takip edilir.

MacOS’ta bilgisayar şifresi değiştirme;

Apple logosuna basılır.

“Sistem Tercihleri” sayfasına gidilir.

“Kullanıcılar” ve “Gruplar” sayfası açılır.

“Parola Değiştir” butonuna basılıp yeni parolayla ipucu belirlenir.

MacOS’ta bilgisayar şifresini değiştirmek için şu adımlarda takip edilebilir;

Parola alanı yanında konumlanan soru işareti butonuna basılır.

Apple kimliği ile “Sıfırla” seçeneğine basılır.

Apple hesap bilgilerine giriş yapılıp parola sıfırlanır ve yeni şifre belirlenir.

Bilgisayara Şifre Koymak Gerekli mi?

Bilgisayara şifre koymak tamamen bilgisayarın kullanılacağı alanla ilgilidir. Bilgisayar yalnızca evde kullanılıyorsa şifre koymaya gerek yok. Ancak çok kalabalık yerlerde kullanılıyorsa güvenlik amaçlı olarak mutlaka şifre koyulmalıdır.

Aynı zamanda farklı hesaplarla birden çok kişiyle aynı bilgisayar kullanılıyorsa da mutlaka şifre koyulmalıdır. Böylelikle kişisel bilgileri başkasının eline geçmesi engellenmiş olur.