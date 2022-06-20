Son dönemlerin popüler oyunun Valorant, tüm dünyada kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. FPS oyunu olan Valorant’a ara vermiş ve şifrenizi unutmuş olabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için Valorant şifre değiştirme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini anlatacağız. Haziran 2020 yılında resmi olarak piyasaya sürülen oyun ilk başlarda CS GO oyunundan sıkılanlar için alternatif oldu daha sonraları kendine ait ayrı bir kitle kazanan oyun, tüm dünyada hızla yayıldı.

Valorant Oyunu Nedir?

Yılların oyun geliştiricisi 2009 yılında piyasaya çıkan League of Legends oyununun yapımcısı Riot Games, yeni oyunu Valorant nedir? Gelin beraber bakalım. Oyun aslında Counter - Strike ve Owerwatch karışımın bir türemiş halidir. Beşer kişilik iki takımdan oluşmaktadır Counter - Strike gibi satın alım süresiyle başlayan oyun toplam 2 devreden oluşmakta ve bu devreler 25 tur sürmekte, eğer herhangi bir takım 13 tur galibiyet alırsa kazanan takım belirlenmiş olmaktadır. Silah, yetenek gibi satın alımların olduğu oyunun ücretsiz olduğu belirtmek isteriz.

Oyunun geliştiricisi Riot Games Valorant’ı ücretsiz yayımlanmasıyla birçok kullanıcının gözdesi oldu. Oyunun en iyi avantajlarından biri de düşük sistemli bilgisayarlarda oynanabilmesiydi.

Valorant Sistem Gereksinimleri:

Windows 7 (64 bit)

Intel Core i3-4150 ya da AMD A8-7650K İşlemci

4 GB RAM

NVIDIA GeForce GT 730 ya da AMD Radeon R5 240 Ekran kartı

Valorant Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Oyunun yapımcısı Riot Games olduğundan dolayı Valorant’ın kendi içinden şifre değişikliği yapılmamakta. Eğer Valorant hesabınızın şifresini unuttuysanız sizler için adım adım yapmanız gerekenleri aşağıda listeledik.

Riot Games şifremi unuttum sayfasına gidin.

Daha sonra kullanıcı adınızı ilgili hücreye girin.

İlerle butonuna basın.

E - posta adresinize gidin.

Gelen kutunuza hesap kurtarma e - postası gelecektir.

İlgili e - postadaki talimatları izleyin.

Şifrenizi değiştirme işleminiz tamamlanmış olacak.

Bu işlemlerden sonra oyuna girip keyfini çıkarabilirsiniz.

Valorant Oyunun Mobil Versiyonu Gelebilir

Oyunun geliştiricisi olan Riot Games, Valorant severlerini mobil platform üzerinde de buluşturmak istediğine dair bir projenin olduğunu bahsetmişti, eğer proje gerçekleşirse Valorant mobil yakın zamanda piyasaya sürülecektir.

Bu yazımızda Valorant severlerin şifrelerini nasıl değiştirileceği hakkında bilgilendirmede bulundu. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayınız.

En Popüler Ücretsiz FPS oyunlarından Valorant'ı İndirin