Bilgisayar Yüzünden Göz Yorgunluğu Yaşadığınızın 5 İşareti

Bilgisayarınızın başında uzun zaman geçirmeyi bir alışkanlık haline getirdiyseniz ve özellikle işiniz gereği bilgisayarın başında uzun süre geçirmek zorundaysanız, kötü bir döngünün içine hapsolabilirsiniz. Uyku problemi yaşamıyorsanız sabahları kendinizi iyi hissedebilirsiniz fakat bilgisayar ile geçirdiğiniz günün sonunda başınız, gözleriniz, boynunuz gibi yorulmanın ilk hissedildiği yerlerde oldukça kötü bir ağrı hissedebilirsiniz.

Bunun başlıca nedenleri bilgisayar masanızın uzun sürelik faaliyetler için uygun olarak kurulmaması veya yanlış postür olabilir. En büyük neden ise bilgisayar kullanıcılarının yaklaşık olarak %90’ını etkileyen göz yorgunluğu olabilir.

Göz Yorgunluğu Nedir?

Göz yorgunluğu, uzun süre boyunca yoğun bir şekilde kullanılılan gözlerin yorgun düşmesi olarak tanımlanabilir. Göz yorgunluğu yaşayan bireyler; yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabilir.

Bilgisayar ekranına veya herhangi dijital cihazın ekranına odaklanıldığında, göz kaslarında bir zorlama meydana gelir. Ekrana odaklanılmaya devam edildiği sürece kaslar zayıf düşer, odaklanma yeteneği azalır. Kas gerginliğinin artması gibi semptomlar ile durumun daha da kötüleştiği tahmin edilebilir.

Bilgisayar Yüzünden Göz Yorgunluğu Yaşadığınızı Anlamanız için 5 Belirti

Bilgisayarınızın göz yorgunluğu yaşamanıza neden olduğundan emin değilseniz, aşağıdaki belirtileri incelemeli, bilgisayarı üç saatten fazla kullandığınızda bu belirtilerden herhangi birini yaşayıp yaşamadığınızı kontrol etmelisiniz.

Göz yorgunluğu: Bir mesafeden diğerine hızlıca odaklanmada zorluk çekebilirsiniz. Göz yorgunluğu daha da ilerlediğinde, göz çevresinde ağrı hissedebilirsiniz.

Bir mesafeden diğerine hızlıca odaklanmada zorluk çekebilirsiniz. Göz yorgunluğu daha da ilerlediğinde, göz çevresinde ağrı hissedebilirsiniz. Kızarık gözler: Gözünüzde yanma hissedebilir, gözünüzde önemli derecede kızarıkların meydana geldiğini görebilirsiniz.

Gözünüzde yanma hissedebilir, gözünüzde önemli derecede kızarıkların meydana geldiğini görebilirsiniz. Bulanık görme: Metinler ve görüntülere odaklandığınızda bulanık ya da çift görmeye başlayabilirsiniz. Bilgisayar ekranına uzun süre bakmanızdan dolayı bulanık görüyorsanız gözlerinizi biraz dinlendirdikten sonra bu sorunu aşabilirsiniz.

Metinler ve görüntülere odaklandığınızda bulanık ya da çift görmeye başlayabilirsiniz. Bilgisayar ekranına uzun süre bakmanızdan dolayı bulanık görüyorsanız gözlerinizi biraz dinlendirdikten sonra bu sorunu aşabilirsiniz. Baş ağrısı ya da baş dönmesi: Hem baş ağrısı hem de baş dönmesi , bilgisayar yüzünden yaşadığınız göz yorgunluğunun daha ciddi bir seviyeye ulaştığını gösterir. Baş ağrınız ya da baş dönmeniz, gözlerinizi dinlendirdiğiniz halde bir günden fazla sürerse bir doktora görünmelisiniz.

Hem hem de , bilgisayar yüzünden yaşadığınız göz yorgunluğunun daha ciddi bir seviyeye ulaştığını gösterir. Baş ağrınız ya da baş dönmeniz, gözlerinizi dinlendirdiğiniz halde bir günden fazla sürerse bir doktora görünmelisiniz. Boyun ve omuz ağrısı: Görüşünüz kötü bir hal aldıkça ve hissettiğiniz rahatsızlık arttıkça vücudunuz kendini daha iyi görebilmek için ayarlayacaktır. Bu ayarlama, boynunuzu, omzunuzu ve hatta sırtınızı etkileyen yanlış duruşlara neden olabilir.

Göz Yorgunluğu Nasıl Geçer?

En hızlı şekilde rahatlamak için bir göz damlası kullanabilirsiniz. Bilgisayarın yoğun ışığına uzun süre boyunca bakmak, gözlerinizin kurumasına neden olur çünkü ekrana uzun süre bakarken daha az göz kırparsınız.

Odadaki nem seviyesine dikkat etmelisiniz. Bilgisayarınızın bulunduğu odanın ideal nem oranı 30-50 arasıdır.

Uzun vadede rahatlamak için 20-20-20 kuralına uymalısınız. Her 20 dakikada bir en az 20 saniye boyunca sizden ve bilgisayar ekranından ortalama 6 metre uzaktaki bir şeye bakmaya çalışın.

Bilgisayarınızın monitörünü en iyi şekilde konumlandırın. Monitör, gözünüzden en az kolunuzun uzaklığında (yaklaşık olarak 50-60 santimetre) olmalıdır. Dümdüz monitöre baktığınızda, gözleriniz ekranın üst kısmı ile aynı hizada olmalıdır.

Bilgisayar gözlüğü alabilirsiniz. Bilgisayar gözlükleri, kitap okurken taktığınız okuma gözlükleri gibidir. Bilgisayar gözlükleri ile odaklanmak daha kolay olur ve daha az çaba sarf edersiniz. Gözlüğünüzü almadan önce mutlaka bir göz doktoruna danışmanız gerektiğini unutmamalısınız.