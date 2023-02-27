Bilgisayarda PSVR Nasıl Kullanılır?

PC’de PSVR kullanma işlemiyle favori oyunlarınızı severek oynayabilirsiniz. PSVR hem PC hem de hareket kontrol cihazlarında rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Mobil oyunların bazılarında fare ve klavye denetleyici Standing VR oyunlar sunuyor. Eğer devamlı oynadığınız oyunların içerisinde VR desteği bulunuyorsa cihazı rahat şekilde kullanabilirsiniz.

PC’de PSVR Kullanma

İlk olarak PC’yi PSVR ile entegre edebilmek için Trinus PSVR uygulaması indirilmelidir.

uygulaması indirilmelidir. Daha sonra mikrofon seti bağlanır.

Çözünürlük ayarları yapılır.

HDMI kablosu PSVR HDMI girişine bağlanarak diğer ucu da PC’de HDMI girişine takılır.

USB kablosunun bir ucu PC, diğer ucuysa işlem ünitesine takılır.

Cihazı açarak uzaktan kumanda düğmesine tıklayınız.

Bilgisayarınıza ek ekran olarak yansır.

Bilgisayardan sistem ve ayarlar ekranına gelip oradan çoklu ekranı aktifleştiriniz.

Sonraki adımda genişlet seçeneğine tıklayınız.

Çözünürlüğüyse 1920x1080 şeklinde ayarlayıp kaydediniz.

Yukarıdaki adımlar PSVR'ın PC’ye bağlanmasını sağlar. Oyun oynayabilmek için SteamVR ile Trinus PSVR ayarlarının yapılması gerekiyor. Trinus PSVR açılarak “Yükle” butonuna tıklanır. Steam kütüphanesinde görüntülenir. Ana bölümdeki PSVR ekranında DISPLAY 1 seçilmelidir. Ardından VR seçilir. VR’da da 2D sinematik mod seçilir.

Bilgisayarda En İyi PSVR Deneyimi İçin Öneriler

PC’ye PSVR bağlama işleminin ardından iyi bir kullanıcı deneyimi için şu önerileri takip edebilirsiniz:

1. Düzgün Şekilde Oturtulmalı

Cihazın bilgisayara doğru şekilde oturtulması için ayar mekanizması kullanılmalıdır. Eğer görüntü bulanık şekildeyse yeniden konumlandırılmalıdır.

2. PSVR Lensleri Temizlenmeli

Mikrofiber bezle PSVR lensleri sürekli temizlenmelidir. Yalnız lensleri aşındıracak uygulama ve malzemeleri temizlik için kesinlikle kullanmayınız.

3. Oyun Alanınızı Boşaltınız

Eğer oyun oynadığınız alan sınırlıysa boşaltmanız daha doğru olacak. Cihazı taktıktan sonra net görünebilmesi için alanın boşaltılması gerekiyor.

4. Göz Bebekleri Arasındaki Mesafe (IPD) Manuel Ayarlanmalı

Etkili ve keyifli bir PSVR deneyimi için şu adımları takip ediniz: “Ayarlar > Cihazlar > PlayStation VR > Göz- Göz Mesafesini Ölç seçenekleri takip edilmelidir.

5. İzleme Işıkları Doğru Şekilde Kurulmalı

Ayarlar > Cihazlar > PlayStation > VR > İzleme Işıklarını Ayarla adımlarını takip ederek ekran üzerindeki komut istemlerini izleyiniz.

Sizlere PC’de PSVR kullanma hakkında bir rehber hazırladık. Dilerseniz Gamer Kulaklık Satın Alırken Bilinmesi Gerekenler başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.