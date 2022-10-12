En İyi VR Gözlükler ve Kulaklıklar

En iyi VR gözlükler ve en iyi VR kulaklıklar; oyuncuların oyundan daha çok zevk almasını sağlıyor. Gerçekçi oyun deneyimi sunmaları ile dünya genelinde oldukça tercih ediliyor.

VR gözlük ve kulaklar; kolay kurulumu, kullanımı ve taşınabilirliğiyle de dikkat çekiyor. Oyunların akıcı bir şekilde ilerlemesinde önemli rol oynadığını da söyleyebiliriz. Yenileme hızı, görüş açısı ve çözünürlüğü yüksek olduğu için son derece gerçekçi deneyimler yaşatıyor.

En İyi VR Gözlükler

Oculus Quest 2

Sony Play Station VR2

HP Reverb G2

HTC Vive Cosmos

Samsung SM-R323

1- Oculus Quest 2

VR gözlük listemizin ilk sırasında Oculus Quest 2 yer alıyor. Bu gözlük; 1823x1920 çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda 90 Hz yenileme hızına sahip olması, gözlüğün tercih edilebilirliğini artırıyor. Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğü, devamlı güncelleme alıyor. Bundan dolayı en küçük hata dahi hemen düzeltilebiliyor.

Güncellemenin sonrasında cihazda performans düşüklüğü gibi durumlar da yaşanmıyor. Adreno 650 GPU ve 6 GB belleğe sahip. Altı tane eksen takibiyle 4 tane de takip kamerası vardır. Böylelikle kullanıcı el ve baş takibi kolayca yapabiliyor. 3D desteğiyle de dikkat çeken bir cihazdır.

2- Sony Play Station VR2

Sony Play Station VR2 hem şık tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. 120 Hz yenileme hızı olan cihazın çözünürlüğü 4000x2040 pikseldir. 110 derece görüş açısı olması ürünü değerli kılıyor. Dört tane gömülü kamerası vardır. USB Type-C desteğiyle de çok kullanışlı cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

3- HP Reverb

HP Reverb; 90 Hz yenileme frekansından oluşuyor. 114 derece görüntüleme açısı vardır. Görüntüyü net olarak sunmaktadır. Kontrolörlü HP Reverb sanal gerçeklik gözlüğü, tek gözde 2160x2160 değerinde çözünürlük sunuyor.

4- HTC Vive Cosmos

Geniş görüş alanına sahip olan HTC Vive Cosmos, altı adet kamera sensöründen oluşmuştur. Cihaz, katlanarak açılmasıyla dikkat çekiyor. Kolay kullanılabilir oluşu her yaş grubuna hitap etmesini sağlamıştır. 1440x1700 çözünürlüklü çok kullanışlı bir üründür.

5- Samsung SM-R323

Ayarlanabilir lens mesafesi ve AMOLED ekran desteğiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Samsung SM- R323; 101 derece görüş açısıyla tasarlanmıştır.

En İyi VR Kulaklık

Oculus Rift S

Valve Index

HTC Vive Pro

Oculus Go

HP Reverb G2

1- Oculus Rift S

Konforlu tasarımıyla dikkat çeken Oculus Rift S, kurulum ve kullanım açısından çok avantajlıdır. Keskin ekranından oluşan cihaz fütüristiktir. Gerçekçi ses sistemi de cihazı değerli kılan diğer önemli özelliktir.

2- Valve Index

Akıllı tasarlanmış kontrolörlü Valve Index, yüksek kaliteye sahip yapıdan oluşuyor. Akıllı yerleşik hoparlörleriyle üst düzey sanal gerçeklik kulaklığıdır. Konforlu yastıklama ve LCD paneli bulunmaktadır. Video oyunları, Valve Index ile daha keyifli hale geliyor.

3- HTC Vive Pro

HTC Vive Pro, yüksek performansıyla oyuncuların beğenisini kazanmıştır. Yüksek frekanslı bu sanal gerçeklik kulaklığının kullanımı çok kolaydır. Teknik özelliklerinin yanı sıra tasarım açısından da çok beğeniliyor. Gerçek ve muhteşem ses sistemi yanında yüksek çözünürlüklü ekranla tasarlanmıştır. HTC Vive Pro’nun ayarlanabilir kayışı da vardır.

4- Oculus Go

Oculus Go; 3-DOF’i destekleyen sanal gerçeklik kulaklığıdır. Yüksek kalitede tasarlanan Oculus Go kulaklığıyla video oyunları daha keyifli bir hal alıyor. Cihaz aynı zamanda gerçekçi ses sisteminden tasarlanmıştır.

5- HP Reverb G2

En iyi VR kulaklık listemizde HP Reverb G2 de yer alıyor. HP Reverb G2, kullanıcılarına video oyunlarında mükemmel ses deneyimi sunuyor. Kullanıcının kulağına tam oturmasıyla konforlu bir kullanım imkanı sağlıyor.

VR kulaklık ve gözlüklerden birine sahipseniz En İyi 10 Sanal Gerçeklik Uygulaması yazımıza da göz atarak, keyifli deneyimler yaşayabilirsiniz.