Gamer Kulaklık Satın Alırken Bilinmesi Gerekenler
Gamer kulaklığı satın almadan önce bilmeniz gereken her şey bu yazımızda.
Oyun sektörü büyümeye devam ettikçe pek çok gamer ürünü de satışa çıkıyor. Piyasada pek çok gamer mouse, gamer klavye, gamer koltuk bulunuyor. Oyun performansımıza en çok etki eden gaming ekipman ise hiç şüphesiz gamer kulaklığıdır.
En İyi Ücretsiz FPS Oyunları Listesi
Ücretsiz FPS oyunları sayesinde hiçbir ücret ödemeden keyifli vakit geçirebilirsiniz. Oyuncular için birbirinden başarılı video oyunlarını bir arada topladık.
Gaming kulaklıklar pek çok oyun türünde oldukça kritik öneme sahiptir. FPS ve TPS oyunlarında “ses kasmak” diye tabir edilen bir şey vardır. Rakibin nereden geldiğini anlamamıza yarayan bu yöntemi kullanarak rakibinizi görmeden nerede olduğunu bilmek mümkün. Tabii ki bunu yapabilmeniz için iyi bir gamer kulaklığına ihtiyacınız var.
Tüm Zamanların En İyi TPS Oyunları
TPS (Third Person Shooter) oyunları, pek çok kişinin ilgisini çeken bir oyun türüdür. Özellikle de FPS oyunları ile pek arası olmayan kişiler genellikle TPS oyunlarına daha çok rağbet gösteriyor.
MOBA ve RTS gibi oyun türlerinde iletişim son derece önemlidir. Takımınızla iletişimde kalmanın en iyi yolu şüphesiz gamer kulaklığından geçiyor. Takımınızla iletişim kurmadan bu oyun türlerinde başarılı olmak imkansıza yakındır.
En İyi RTS (Strateji) Oyunları
RTS oyunları strateji tutkunlari için en önemli türlerden bir tanesidir. RTS, Real Time Strategy (Gerçek Zamanlı Strateji) kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır.
Sinematik yönü kuvvetli hikayeli oyunlarda ise müzikler ve sesler son derece önemlidir. Oyunun içerisinde hissedebilmeniz için işitsel tüm uyaranları en iyi şekilde duymanız gerekir. Kendinizi dünyadan soyutlamak ve kısıtlı bir süre olsa da oyunda yaşamak istiyorsanız gamer kulaklığı şart.
Aşağıda sizler için gamer kulaklığı satın almadan önce dikkat etmeniz gereken her şeyi maddeledik. Her parametreyi göz önünde bulundurarak bütçenize uygun bir kulaklık seçmenize yardımcı olacağız.
Gamer Kulaklık Satın Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler
- 7.1 desteği
- Kablosuz kullanım imkanı
- Mikrofon kalitesi
- Hafiflik
- Dayanıklılık
- İzolasyon
- Tasarım
HyperX'in Yeni Kablosuz Oyuncu Kulaklığı 300 Saate Kadar Pil Ömrüne Sahip
HP Inc.'ın oyun çevre birimleri ekibi ve e-spor marka lideri HyperX, tek bir şarjla 300 saate kadar pil ömrüne sahip ilk kablosuz oyun kulaklığı olan HyperX Cloud Alpha Kablosuz kulaklığını piyasaya sürdüğünü duyurdu.
7.1 Desteği
Bir gamer kulaklık satın almadan önce dikkat etmeniz gereken ilk ve en önemli özellik o ürünün 7.1 desteği olup olmamasıdır. 7.1 desteğine sahip olmayan bir kulaklığın “gamer” olarak adlandırılması bile oldukça yersiz. Bu özelliğe sahip olmayan hiçbir ürünü satın almanızı tavsiye etmiyoruz. Ses kasmak için oldukça kritik bir öneme sahip olan bu özellik bir kulaklığı “gamer” klasmanına çıkarabilecek yegane özelliktir.
Logitech G930 7.1 Surround Kablosuz Kulaklık İncelemesi
Eğer kendinize kaliteli bir oyuncu kulaklığı almayı düşünüyorsanız bir kablosuz kulaklık modeline bakmayı tercih edebilirsiniz.
Kablosuz Kullanım İmkanı
Maalesef ki kablosuz kulaklıkların fiyatı aynı özelliğe sahip kablolu kulaklıklara kıyasla çok pahalı olduğu için çoğu oyuncu kablolu ürün kullanmak durumunda kalıyor. Kablolu kulaklıklar oyun performansınızı olumsuz olarak etkileyebilir. Öyle ki klavyenizin ya da farenizin yanında bir kablo olması oyununuzu mahvedebilir.
Kafanızı hareket ettirdiğiniz zamanlarda da kablonun vücudunuza ya da masaya değmesi sonucu oluşan sürtünmeden kaynaklanan hışırtı kulaklarınız tarafından hissedilir. Kablolu bir kulaklığı taktığınızda kablosuna hafifçe vurun, oldukça güçlü bir ses kulağınızda yankılanacaktır. Katı cisimlerde ses iletkenliği çok kuvvetli olduğundan ötürü bu durum yaşanmaktadır. Bu durum oyun keyfinizi baltalayabilir. Hal böyle olduğundan kablosuz ürünleri tercih etmek bu sorunu ortadan kaldıracaktır.
Kablosuz Kulaklık Satın Alma Rehberi: Hangisini Satın Almalısınız?
Bir zamanların ütopik teknolojisi olan kablosuz kulaklıklar, günümüzde akıllı telefonların standart bir tamamlayıcısı haline geldi.
Dikkatli bazı oyuncular e-sporcuların zaman zaman kablolu kulaklıkları tercih ettiğini gözlemleyebilir. Bunun nedeni olası bir gecikmeye, parazitlenmeye ve bağlantı kopmasına karşı önlem almak içindir. E-sporcu değilseniz kablosuz bir kulaklık sizin için en iyi seçim olacaktır.
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Ses teknolojisinin ve medya oynatma araçlarının gelişmesiyle birlikte kulaklık modelleri de sürekli olarak yenileniyor. Eskiden kullandığımız kablolu kulaklıklar yerini bluetooth kulaklıklara bıraktı.
Mikrofon Kalitesi
Gamer kulaklıklar sadece gelen ses sinyallerini duymanız için değil aynı zamanda sesinizi de duyurmak içindir. Bu nedenle gamer kulaklıklar aynı zamanda headset diye de anılırlar. Bunun sebebi kulaklık ve mikrofonu bir arada sunmasıdır.
İyi bir mikrofona sahip olmak son derece önemlidir. Takım bazlı oyunlarda sesinizi duyurmak ve iletişimde kalmak oyunu iyi oynamaktan bile daha kıymetlidir. Tecrübeli oyuncular bunun ne kadar önemli olduğunu bilir. Oyunlarda iletişim kurarken gürültü yapmayan, dip ses sorunu bulunmayan; sade, net ve anlaşılır bir ses iletimi yapabilen mikrofona ihtiyacınız vardır. Bu nedenle satın alacağınız ürünün muhakkak mikrofon testini inceleyin.
Windows 10'da Mikrofon Nasıl Etkinleştirilir veya Devre Dışı Bırakılır?
Windows 10 PC'de mikrofon etkinleştirme veya devre dışı bırakma işleminin gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan çeşitli yöntemler bulunuyor.
Hafiflik
Özellikle de uzun süre boyunca kulaklık kullanan biriyseniz ürünün hafif olması çok önemlidir. Saatler boyunca kafanızın üzerinde bir ağırlığı taşımak düşündüğünüzden daha yorucu olabilir. Saatler süren bir kullanımdan sonra kulaklığınızı çıkardığınız zaman üstünüzden bir yük kalkmış gibi hissediyorsanız ya da kafanızda ağrı oluşuyorsa o kulaklık maalesef size işkence eder.
Gamer kulaklık satın almadan önce muhakkak ürünün ağırlığına göz atın. Halihazırda kullandığınız bir kulaklık varsa ağırlığını kıyaslayın. Benzer özelliklere sahip birkaç ürün arasında kaldıysanız ve hangisini alacağınıza karar veremediyseniz hafif olanı seçmek uzun vadede çok daha akıllıca olacaktır.
Neden Sağ Kulaklığın Şarjı Sol Kulaklıktan Daha Önce Bitiyor?
Sağ kulaklığın şarjı, sol kulaklıktan daha önce bitiyor diyen kişilerin sayısı oldukça fazla durumda. Peki, kablosuz kulaklıkların şarjı neden aynı anda bitmez? Hazırladığımız videoda çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtladık.
Dayanıklılık
Gamer kulaklıklar pahalı ürünler olduğu için satın aldığımız zaman uzun süre kullanmak isteriz. Bu nedenle satın alacağımız ürünün oldukça dayanıklı olması önemli. Kulaklığın boyut ayarının yapıldığı menteşelerin sağlam bir materyalden yapıldığına emin olun.
Son dönemde çıkan pek çok model çok sert ve katı olmak yerine elastik ve bükülebilir olmasıyla öne çıkıyor. Çok sert olmak yerine çok elastik olmak dayanıklılık açısından bir adım daha öndedir. Sert materyaller yapısı gereği aşınmaya, çatlamaya daha müsaittir. Dayanıklılık için daha yumuşak materyaller uzun vadede daha iyi sonuçlar verir.
Kulaklık Nasıl Temizlenir?
Günümüzün çoğu işe veya okula giderken otobüslerde, metrolarda yolculuk yaparak geçiyor. Yolculuk sırasında vb.
İzolasyon
Bazı kulaklıklar sizi adeta dünyadan koparır. Aktif gürültü engelleme gibi teknolojilere sahip olan kulaklıkları kullandığınız zaman gerçekten dışarıdan gelen sesleri duymanız mümkün değildir. Bu durum oyun performansınızı oldukça artırabilir. Yurt ya da açık alan gibi kalabalık yerlerde oyun oynuyorsanız ve dışarıda çok fazla gürültü varsa izolasyonu yüksek, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip bir ürünü seçmeniz önemlidir.
İzolasyon zaman zaman istenmeyen bir durum da olabilir. Örneğin kalabalık bir ofiste çalışıyor olabilirsiniz. Bir iş arkadaşınızın ya da patronunuzun size seslendiği zaman duymanız da gerekebilir. Eğer böyle bir durumda kulaklık kullanmanız gerekiyorsa özellikle izolasyonu düşük bir kulaklık seçmek daha mantıklı olacaktır. Sizin kullanım senaryonuz hangisine uygunsa ona göre bir kulaklık tercih etmelisiniz.
Daha İyi Ses Kaydetmek için 10 Önemli İpucu
Video kaydederken veya podcast oluştururken en iyi ekipmanları ve yazılımları kullanıyor olabilirsiniz. Ancak, sesin zayıf olması bunların hepsini yok edebilir.
Tasarım
Kulaklıklar kafamızın üstünü ve yanını kaplayan cihazlardır ve oldukça dikkat çekerler. Bu nedenle tasarımı oldukça önemlidir. Kendi tarzınıza uygun bir kulaklık seçmek sizi daha iyi gösterir. Özellikle de kamerada kendinizi gösteriyorsanız ya da kalabalık bir yerde gamer kulaklık kullanacaksanız tasarımıyla öne çıkan bir ürün tercih etmelisiniz. Keskin hatlara sahip karizmatik bir kulaklık mı yoksa sade, yuvarlak hatlı, küçük kulaklıklar mı tercih edeceğiniz size kalmış.
Günümüzde artık pek çok kulaklık RGB ışıklandırmaya da sahip. Gamer ürünlerinde ışıklandırma hoşunuza gidiyorsa bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Günümüzde artık RGB olmayan ürün bulmak bile epey zor. Neyse ki bu ürünlerin genellikle ışıkları kapanıp açılabiliyor.
Uzun Süre Kulaklık Takmanın Zararları Neler?
Kablosuz kulaklık satışlarında artış katlanarak devam ederken uzun süre kulaklık takmanın zararları ise çoğu zaman göz ardı ediliyor.
Gamer kulaklık satın almadan önce bilmeniz gereken her şeyi izah etmeye çalıştığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz sizler için faydalı olmuştur. Siz gamer kulaklık kullanıyor musunuz? Sizin için bir kulaklıkta olmazsa olmaz olan özellik nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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