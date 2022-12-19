Gamer Kulaklık Satın Alırken Bilinmesi Gerekenler

Oyun sektörü büyümeye devam ettikçe pek çok gamer ürünü de satışa çıkıyor. Piyasada pek çok gamer mouse, gamer klavye, gamer koltuk bulunuyor. Oyun performansımıza en çok etki eden gaming ekipman ise hiç şüphesiz gamer kulaklığıdır.

Gaming kulaklıklar pek çok oyun türünde oldukça kritik öneme sahiptir. FPS ve TPS oyunlarında “ses kasmak” diye tabir edilen bir şey vardır. Rakibin nereden geldiğini anlamamıza yarayan bu yöntemi kullanarak rakibinizi görmeden nerede olduğunu bilmek mümkün. Tabii ki bunu yapabilmeniz için iyi bir gamer kulaklığına ihtiyacınız var.

MOBA ve RTS gibi oyun türlerinde iletişim son derece önemlidir. Takımınızla iletişimde kalmanın en iyi yolu şüphesiz gamer kulaklığından geçiyor. Takımınızla iletişim kurmadan bu oyun türlerinde başarılı olmak imkansıza yakındır.

Sinematik yönü kuvvetli hikayeli oyunlarda ise müzikler ve sesler son derece önemlidir. Oyunun içerisinde hissedebilmeniz için işitsel tüm uyaranları en iyi şekilde duymanız gerekir. Kendinizi dünyadan soyutlamak ve kısıtlı bir süre olsa da oyunda yaşamak istiyorsanız gamer kulaklığı şart.

Aşağıda sizler için gamer kulaklığı satın almadan önce dikkat etmeniz gereken her şeyi maddeledik. Her parametreyi göz önünde bulundurarak bütçenize uygun bir kulaklık seçmenize yardımcı olacağız.

Gamer Kulaklık Satın Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

7.1 desteği

Kablosuz kullanım imkanı

Mikrofon kalitesi

Hafiflik

Dayanıklılık

İzolasyon

Tasarım

7.1 Desteği

Bir gamer kulaklık satın almadan önce dikkat etmeniz gereken ilk ve en önemli özellik o ürünün 7.1 desteği olup olmamasıdır. 7.1 desteğine sahip olmayan bir kulaklığın “gamer” olarak adlandırılması bile oldukça yersiz. Bu özelliğe sahip olmayan hiçbir ürünü satın almanızı tavsiye etmiyoruz. Ses kasmak için oldukça kritik bir öneme sahip olan bu özellik bir kulaklığı “gamer” klasmanına çıkarabilecek yegane özelliktir.

Kablosuz Kullanım İmkanı

Maalesef ki kablosuz kulaklıkların fiyatı aynı özelliğe sahip kablolu kulaklıklara kıyasla çok pahalı olduğu için çoğu oyuncu kablolu ürün kullanmak durumunda kalıyor. Kablolu kulaklıklar oyun performansınızı olumsuz olarak etkileyebilir. Öyle ki klavyenizin ya da farenizin yanında bir kablo olması oyununuzu mahvedebilir.

Kafanızı hareket ettirdiğiniz zamanlarda da kablonun vücudunuza ya da masaya değmesi sonucu oluşan sürtünmeden kaynaklanan hışırtı kulaklarınız tarafından hissedilir. Kablolu bir kulaklığı taktığınızda kablosuna hafifçe vurun, oldukça güçlü bir ses kulağınızda yankılanacaktır. Katı cisimlerde ses iletkenliği çok kuvvetli olduğundan ötürü bu durum yaşanmaktadır. Bu durum oyun keyfinizi baltalayabilir. Hal böyle olduğundan kablosuz ürünleri tercih etmek bu sorunu ortadan kaldıracaktır.

Dikkatli bazı oyuncular e-sporcuların zaman zaman kablolu kulaklıkları tercih ettiğini gözlemleyebilir. Bunun nedeni olası bir gecikmeye, parazitlenmeye ve bağlantı kopmasına karşı önlem almak içindir. E-sporcu değilseniz kablosuz bir kulaklık sizin için en iyi seçim olacaktır.

Mikrofon Kalitesi

Gamer kulaklıklar sadece gelen ses sinyallerini duymanız için değil aynı zamanda sesinizi de duyurmak içindir. Bu nedenle gamer kulaklıklar aynı zamanda headset diye de anılırlar. Bunun sebebi kulaklık ve mikrofonu bir arada sunmasıdır.

İyi bir mikrofona sahip olmak son derece önemlidir. Takım bazlı oyunlarda sesinizi duyurmak ve iletişimde kalmak oyunu iyi oynamaktan bile daha kıymetlidir. Tecrübeli oyuncular bunun ne kadar önemli olduğunu bilir. Oyunlarda iletişim kurarken gürültü yapmayan, dip ses sorunu bulunmayan; sade, net ve anlaşılır bir ses iletimi yapabilen mikrofona ihtiyacınız vardır. Bu nedenle satın alacağınız ürünün muhakkak mikrofon testini inceleyin.

Hafiflik

Özellikle de uzun süre boyunca kulaklık kullanan biriyseniz ürünün hafif olması çok önemlidir. Saatler boyunca kafanızın üzerinde bir ağırlığı taşımak düşündüğünüzden daha yorucu olabilir. Saatler süren bir kullanımdan sonra kulaklığınızı çıkardığınız zaman üstünüzden bir yük kalkmış gibi hissediyorsanız ya da kafanızda ağrı oluşuyorsa o kulaklık maalesef size işkence eder.

Gamer kulaklık satın almadan önce muhakkak ürünün ağırlığına göz atın. Halihazırda kullandığınız bir kulaklık varsa ağırlığını kıyaslayın. Benzer özelliklere sahip birkaç ürün arasında kaldıysanız ve hangisini alacağınıza karar veremediyseniz hafif olanı seçmek uzun vadede çok daha akıllıca olacaktır.

Dayanıklılık

Gamer kulaklıklar pahalı ürünler olduğu için satın aldığımız zaman uzun süre kullanmak isteriz. Bu nedenle satın alacağımız ürünün oldukça dayanıklı olması önemli. Kulaklığın boyut ayarının yapıldığı menteşelerin sağlam bir materyalden yapıldığına emin olun.

Son dönemde çıkan pek çok model çok sert ve katı olmak yerine elastik ve bükülebilir olmasıyla öne çıkıyor. Çok sert olmak yerine çok elastik olmak dayanıklılık açısından bir adım daha öndedir. Sert materyaller yapısı gereği aşınmaya, çatlamaya daha müsaittir. Dayanıklılık için daha yumuşak materyaller uzun vadede daha iyi sonuçlar verir.

İzolasyon

Bazı kulaklıklar sizi adeta dünyadan koparır. Aktif gürültü engelleme gibi teknolojilere sahip olan kulaklıkları kullandığınız zaman gerçekten dışarıdan gelen sesleri duymanız mümkün değildir. Bu durum oyun performansınızı oldukça artırabilir. Yurt ya da açık alan gibi kalabalık yerlerde oyun oynuyorsanız ve dışarıda çok fazla gürültü varsa izolasyonu yüksek, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip bir ürünü seçmeniz önemlidir.

İzolasyon zaman zaman istenmeyen bir durum da olabilir. Örneğin kalabalık bir ofiste çalışıyor olabilirsiniz. Bir iş arkadaşınızın ya da patronunuzun size seslendiği zaman duymanız da gerekebilir. Eğer böyle bir durumda kulaklık kullanmanız gerekiyorsa özellikle izolasyonu düşük bir kulaklık seçmek daha mantıklı olacaktır. Sizin kullanım senaryonuz hangisine uygunsa ona göre bir kulaklık tercih etmelisiniz.

Tasarım

Kulaklıklar kafamızın üstünü ve yanını kaplayan cihazlardır ve oldukça dikkat çekerler. Bu nedenle tasarımı oldukça önemlidir. Kendi tarzınıza uygun bir kulaklık seçmek sizi daha iyi gösterir. Özellikle de kamerada kendinizi gösteriyorsanız ya da kalabalık bir yerde gamer kulaklık kullanacaksanız tasarımıyla öne çıkan bir ürün tercih etmelisiniz. Keskin hatlara sahip karizmatik bir kulaklık mı yoksa sade, yuvarlak hatlı, küçük kulaklıklar mı tercih edeceğiniz size kalmış.

Günümüzde artık pek çok kulaklık RGB ışıklandırmaya da sahip. Gamer ürünlerinde ışıklandırma hoşunuza gidiyorsa bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Günümüzde artık RGB olmayan ürün bulmak bile epey zor. Neyse ki bu ürünlerin genellikle ışıkları kapanıp açılabiliyor.

Gamer kulaklık satın almadan önce bilmeniz gereken her şeyi izah etmeye çalıştığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz sizler için faydalı olmuştur. Siz gamer kulaklık kullanıyor musunuz? Sizin için bir kulaklıkta olmazsa olmaz olan özellik nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.