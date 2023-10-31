Bilgisayardan SMS (Kısa Mesaj) Nasıl Gönderilir?

Bilgisayardan SMS mi göndermek istiyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz. Bilgisayardan SMS gönderme son derece basit bir işlemdir. Bu işlemi sağlayan pek çok yazılım bulunmaktadır. Eğer siz de pek çok yöntem arasından en iyisi hangisidir diye düşünüyorsanız çözüm basit. Apowersoft Telefon Yöneticisi (Apowersoft Phone Manager) ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Apowersoft Telefon Yöneticisi ile pek çok şey yapabilirsiniz. Çok fazla fonksiyonu bir arada sunan bu programın en önemli işlevlerinden bir tanesi de bilgisayardan SMS göndermektir. Eğer siz de bilgisayardan SMS göndermek istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Bilgisayardan SMS Gönderme Nasıl Yapılır?

Apowersoft Telefon Yöneticisini indirin.

Telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablo ya da kablosuz ağ ile bağlayın.

“ Mesajlar ” simgesine tıklayın.

” simgesine tıklayın. “ Mesaj gönder ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. Açılan yeni pencerede mesajı alacak kişileri girin ya da numaralarını yazın.

İlgili mesaj bölümüne dilediğinizi yazın.

“Gönder” yazısına tıklayın ve işlem tamam.

İşte Apowersoft Telefon Yöneticisi ile Bilgisayardan SMS gönderme işlemi bu kadar basit.

Bu yöntemi kullanarak bilgisayarınızdaki klavyeyi kullanarak çok hızlı ve pratik bir şekilde mesaj yazabilirsiniz. Gün içerisinde çok fazla SMS kullanıyorsanız ve telefon klavyesi size çok kullanışsız geliyorsa bu yöntemi kullanarak epey zaman kazanabilirsiniz.

Gün içerisinde çok fazla kez ve farklı kişilere mesaj yollamanız gerekiyorsa bu yöntem çok kullanışlı olacaktır. Apowersoft Telefon Yöneticisi pek çok fonksiyona sahip ancak belki de en kullanışlı özelliklerinden biri de bilgisayardan SMS gönderme işlemini sağlamasıdır diyebiliriz.

Bilgisayardan SMS gönderme ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizler ne sıklıkla bilgisayardan SMS gönderiyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.