Bilgisayarınızı Değiştirme Zamanı Gelmiş Olabilir: Tabii Eğer Bu Sorunları Yaşıyorsanız

Büyük paralar verip kendimize bilgisayar alıyoruz ve vakit geçtiği zaman her elektronik alet gibi onların da sonu geliyor ve yeni bir PC satın alma fikrine kapılıyoruz. Peki gerçekten bilgisayarınızı değiştirme zamanı geldi mi? Bu yazımız size fikir verebilir.

Bilgisayar satın alma kararı vermek epey zor olabilir. Hele ki bu ekonomide. Her şeyin fiyatı hızla artarken yepyeni bir bilgisayar satın almak epey masraflı olabilir. Eğer siz de aşağıdaki sıkıntıları yaşıyorsanız bilgisayarınızın değişme zamanı gelmiş olabilir. Bu sıkıntılardan birkaç tanesini siz de yaşıyorsanız PC toplama rehberimizi ziyaret ederek konu ile alakalı detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bilgisayarınız Aşırı Isınıp Kapanıyor mu?

Pek çok bilgisayar ısınıp kapanabilir. Bu tek başına bilgisayarınızı değiştirmek için gerekli olan nedenlerden biri değildir. Özellikle de ülkemizin daha sıcak bölgelerinden birinde yaşıyorsanız bu durumla karşılaşmanız çok daha olasıdır. Hele ki laptop kullanıcıysanız bu sorunla sürekli karşılaşıyor olabilirsiniz.

Bilgisayarlarımızın ısınmasının nedeni genellikle toz birikmesinden ötürü fanların randımanlı çalışamamasından kaynaklanır. Bunlara ek olarak termal macunların yeterince ısı iletememesinden ötürü de aşırı ısınmalar gerçekleşebilir.

Fan temizliği yaparak ya da yeni fan takarak bu sorunların üstesinden gelebilir, termal macunları yenileyerek bilgisayarınızın aşırı ısınmasının önüne geçebilirsiniz. Tum bunları yaptıktan sonra ısınma probleminiz hala çözülemediyse o zaman bilgisayarınızı değiştirme vakti gelmiş olabilir.

Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız bilgisayarınız güncel yazılımları ve oyunları çalıştırırken işlem yükünün altından kalkamıyor ve bütün parçalar işlem kapasitesini sonuna kadar kullanıyor demektir. Hal böyle olduğundan ne yaparsanız yapın bilgisayarınız soğumaz. Dolayısıyla daha güçlü bir donanıma ihtiyacınız var demektir. Eğer her şeyi yaptıysanız ve bilgisayarınızın sıcaklığı düşmediyse kendinize yeni bir PC bakmaya başlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan Anlam Veremediğiniz Sesler mi Geliyor?

Bu sesleri oluşturabilecek parçalar mekanik bileşenlere sahip parçalardır. Ekran kartı, kasa fanları ve sabit diskler bu mekanik parçalardan bazılarıdır. Yine tozlanmaya bağlı olarak bu fanlar aşırı ses yapıyor olabilir. Bir önceki başlıkta anlattığımız gibi ısı problemini çözmek için yapacağınız pek çok şey gürültüyü de azaltacaktır.

Eğer sesin kaynağı sabit diskler ise o zaman durum biraz daha farklıdır. SSD’lerin aksine sabit diskler mekanik parçalardır. Tıpkı bir plak okuyucu gibi çalışan bu parçalar sürekli okuma ve yazma işlemi gerçekleştirirler. Yıllar içerisinde eskiyen donanım artık verimli çalışamaz ve okuma/yazma işlemi sekteye uğrayacağı için bilgisayardan acayip sesler gelebilir.

Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman sabit diskinizi daha hızlı bir sabit disk ile değiştirebilir ya da SSD’ye geçebilirsiniz. Günümüzde artık SSD’siz bilgisayar neredeyse kalmadı diyebiliriz. Eğer SSD’siz bir PC kullanıyorsanız çok yavaş bir bilgisayar kullanıyorsunuz demektir. Anakartınız SSD uyumlu değilse kesinlikle bilgisayarınızı değiştirme zamanı gelmiştir diyebiliriz.

Bilgisayarınız Çok mu Yavaş Çalışıyor?

Bilgisayarınızın yavaş çalışması tam bir kabus. Bilgisayar başında geçirdiğiniz her bir dakikayı eziyete dönüştüren bu durum çok can sıkıcı. Bilgisayarınızın yavaş çalışmasının pek çok sebebi olabilir. Bilgisayar hızlandırma yöntemlerini uygulayarak sisteminizin performansını artırmayı deneyebilirsiniz.

Hem donanım hem yazılım tarafında her şeyi yaptınız ve sonuç alamadıysanız o zaman bilgisayarınızı değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Özellikle donanımdan kaynaklı bir yavaşlık fark ediyorsanız yeni bir bilgisayar satın almalısınız.

Yeni İşletim Sistemlerini Kullanamıyor musunuz?

Windows 11’ e geçiş yaptığımız bu dönemde hala 7’de kaldıysanız büyük problem var demektir. Pek çok kişi alışkanlıklarını kıramadığı için güncel işletim sistemlerini kullanmak istemiyor ancak şu an Windows 10’u kaldıramayan bir bilgisayarınız varsa çok eski bir bilgisayarınız var demektir.

Güncel ve iyi bir işletim sistemine sahip olmak çok önemlidir. Hem sistemden alacağınız verim hem de günlük kullanımdan alacağınız keyif kullandığınız işletim sistemi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle en azından Windows 10’u kaldırabilen bir sisteme sahip olmak çok önemli. Windows 10’dan önce çıkan bir işletim sistemi kullanıyorsanız birkaç sene içerisinde çok daha verimsiz çalışan bir cihaza sahip olabilirsiniz.

Yeni Yazılımları ve Programları Çalıştıramıyor musunuz?

Her sene hayatımıza yeni oyunlar ve programlar giriyor. Bunlar elbette bizden belirli bir sistem gücü istiyorlar. Yeni çıkan oyunlarda en düşük ayarlarda bile 60 FPS alamıyorsanız, Photoshop gibi araçlar aşırı yavaş çalışıyor ya da hiç açılmıyorsa yeni bir bilgisayar alma vakti gelmiş demektir.

Her oyunun ve uygulamanın talep edeceği sistem farklıdır. Örnek olarak; 2000'li yılların başında oynadığımız bilgisayar oyunları 1 GB RAM ile rahat bir şekilde çalışabilirken günümüzün popüler oyunları minimum 8, kimi zaman da 16 GB RAM gerektirebiliyor. Eğer yeni bir sistem alacaksanız 16 GB RAM adeta standart oldu diyebiliriz.

Yeni Donanımları Bilgisayarınızda Kullanamıyor musunuz?

Teknoloji aşırı hızlı gelişiyor ve her gün yepyeni donanımlar ve teknolojiler çıkıyor. Yeni bir ekran kartı tanıtılıyor ve biz daha o kartın özelliklerini tam öğrenememişken yükseltilmiş bir versiyonu daha çıkıyor. Aralarındaki farkı öğrenene kadar yepyeni bir seriye geçmiş oluyorlar ve bunların takibi bazı kimseler için epey zor olabiliyor.

Eğer çok konuşulan ve faydalı teknolojileri kullanamıyorsanız bilgisayarınızın değişme vakti gelmiş demektir. Örneğin M2 SSD slotu olmayan bir ana karta sahipseniz, yeni ekran kartlarını besleyecek kadar güç üretemeyen bir güç kaynağınız varsa elinizdeki sistem sizi büyük oranda kısıtlıyor demektir.

Hal böyle olunca yepyeni bir sistem almadıkça hep eski teknolojileri kullanmak durumunda kalacaksınız demektir. Eğer sisteminiz yükseltme yapmaya uygunsa bunu yapın ve tam bir PC parası vermektense darboğaz yapan parçanın yenisini alarak sisteminizi güçlendirin. Aksi halde yeni PC’lere bakmaya başlayabilirsiniz.

Parçaları Değiştirip Yükseltme Yapmak Mantıklı Değil mi?

Özellikle masaüstü PC’lerde yükseltme yapmak çok mantıklı oluyor. Ancak sisteminizdeki tek bir parçayı değiştirdiğinizde sorununuz çözülmüyorsa yükseltme yapmak pek mantıklı olmayabilir.

Örneğin ekran kartınız, ana kartınız ve işlemciniz yetersizse bunları yükseltmek yerine yepyeni bir PC almak çok daha mantıklı olabilir. Özellikle artık donanımları tek tek almak çok daha pahalı oluyor. Bilgisayar satan mağazaların hazır sistemlerini takip ederek yeni bir PC almak çok daha mantıklı olacaktır.

Bilgisayarınızı değiştirme zamanı geldi mi gelmedi mi sorusuna yanıt aradığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bilgisayarınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.