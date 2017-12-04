Bilmeniz Gereken 10 iOS İpucu

iPhone'un içinde onlarca belki yüzlerce küçük kısayol bulunuyor. Bunların hepsini bilmeniz çok zor. E postalarda, fotoğraflarda, mesajlarda bu küçük "el çabuklukları"nı kullanarak zaman tasarrufu sağlayabilir, yapmanız gereken bir iki küçük el hareketinden kurtulabilirsiniz.

Tüm E Posta Taslaklarını Görüntüleme

Birden çok e posta taslağını daha sonra göndermek üzere kaydetmiş olabilirsiniz. Bunların hepsini görüntülemek için sağ altta bulunan yeni e-posta tuşuna basılı tutarak görüntüleyebilirsiniz.

Tüm Fotoğraflara Kolay Dönme

iPhone'unuzun fotoğraflar uygulamasında görüntülediğiniz fotoğraftan albüme ya da tüm fotoğraflara geri dönmek için ekranın sol üstündeki oku kullanabilirsiniz ancak bunun daha kolay bir şekli var. Görüntülemek istediğiniz fotoğraftan geri dönmek için fotoğrafı aşağıya doğru hızlıca kaydırın.

Hızlıca Fotoğraf Seçme

Silmek ya da paylaşmak için birden fazla fotoğrafı seçmeniz gerektiğinde bu fotoğrafları tek tek seçmeniz gerekmiyor. Sağ üstte bulunan seç tuşuna dokunduktan sonra parmağınızı fotoğraf üzerinde kaydırarak birden fazla fotoğrafı seçebilirsiniz.

En Üste Çıkma ya da En Alta İnme

Uzun bir şey okuduktan sonra sayfa başına dönmek isterseniz ya da fotoğraflarda üstlere çıktıktan sonra son fotoğraflara dönmek isterseniz ekranı parmağınızla birden çok kez kaydırmanıza gerek yok. En üste çıkmak için saatin olduğu bölüme dokunmanız, en alta inmek için ise ekranın sağ alt köşesine dokunmanız yeterli.

Videoları Yakınlaştırma

Fotoğraflarda yaptığınız yakınlaştırma işleminin aynısını videolarda da yapmanız mümkün. Özellikle 4K videolarda yakınlaştırmayı yaptığınızda herhangi bir kalite kaybı olmadan ayrıntıları yakalamanız çok kolay olacaktır.

Takvimdeki Etkinlikleri Taşıma

Saatleri ya da günleri değişen planlarınız olabilir ve bu planlarınızı takvime kaydetmeyi alışkanlık haline getiren biriyseniz, planı silip yeniden oluşturmanıza ya da plan ayrıntılarına girip değişiklik yapmanıza gerek yok. Takvimde planı bulun ve üzerine basılı tutun. Daha sonra istediğiniz güne ve istediğiniz saate sürükleyin.

Hesap Makinesinde Sadece Sondaki Rakamı Silme

Hesap makinesinde bir işlem yaparken sadece sondaki rakamı silmek isteyebilirsiniz. Ancak "C" tuşuna bastığınızda ekrandaki bütün sayılar gider. Sondaki sayıyı silmek için sayıların üzerinde parmağınızı sağa ya da sola kaydırın.

Mesajlaşmaya Geri Dönme

Bir arkadaşınızla iMessage üzerinden birbirinize sık sık fotoğraf gönderiyorsanız her seferinde fotoğrafı açtıktan sonra "Bitti"ye dokunmanıza gerek yok. Fotoğraflar uygulamasında olduğu gibi görüntüyü aşağıya doğru kaydırın ve sohbete çabuk bir dönüş sağlayın.

Safari Araç Çubuğunu Görüntüleme

Safari'de bir web sayfasını aşağı doğru kaydırmaya başladığınızda, Safari size daha fazla okuma alanı sağlamak için üstteki adres çubuğunu ve alttaki araç çubuğunu gizler. Yukarıya doğru kaydırdığınızda adres ve araç çubuğu geri gelir ancak sayfada bulunduğunuz yeri kaybetmek istemiyorsanız telefonunuzun ekranının en altına dokunarak adres ve araç çubuğunu görebilirsiniz.

Safari'de Son Kapattığınız Sekmeleri Görüntüleme

Açık sekmelerinizi sağ altta bulunan ikondan görebileceğinizi biliyorsunuzdur. Bir de son kapattığınız sekmeler var. O sekmelerden birine dönmek isterseniz sağ alttaki ikonun ardından yeni sekme açma tuşu olan "+"ya basılı tutun.