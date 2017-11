iPhone X Yan Tuşla Yapılabilen 11 Şey

Türkiye’de 6000 TL fiyat etiketiyle dikkat çeken iPhone X’un yan tuşu ile yapılabilecek 11 şeyi bu yazıda bir araya getirdik. iPhone’u uyandırmak veya uyku moduna geçirmek için kullanılan bir tuş olarak bildiğimiz yan düğme (yan tuş) aslında çok daha işlevsel.

Kullanıcıların çoğunluğunun iPhone’u uyandırma, uyku moduna alma tuşu olarak bildiği, aslında başka görevleri de olan yan tuş iPhone X’da rahatça basılabilir boyutta. Önceki modellere kıyasla oldukça büyütülen yan düğmeye birçok işlev kazandırılmış durumda. Şimdi gelin, iPhone X’un yan düğmesini (yan tuşunu) kullanılarak yapılabileceklere kısaca göz atalım.

Ekranı uyandırmak, kilit moduna almak için her zaman olduğu gibi yan düğmeyi kullanıyoruz.

iPhone’unuz kapalıyken açmak için yine yan düğmeye basılı tutuyorsunuz.

iPhone’unuzu kapatmak için yan düğme ile birlikte ses düğmelerinden birine birlikte basmanız gerekiyor. Bu ekranda Acil SOS ve tıbbi kimliği de erişilebiliyor.

Yan düğmeye basılı tutarsanız asistan Siri’yi çağırmış oluyorsunuz.

Looking for Siri on #iPhoneX? You can either say "Hey Siri" or press and hold the side button to ask a question. pic.twitter.com/XyIjiaioXi