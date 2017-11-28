iPhone X Yan Tuşla Yapılabilen 11 Şey

Türkiye’de 6000 TL fiyat etiketiyle dikkat çeken iPhone X’un yan tuşu ile yapılabilecek 11 şeyi bu yazıda bir araya getirdik. iPhone’u uyandırmak veya uyku moduna geçirmek için kullanılan bir tuş olarak bildiğimiz yan düğme (yan tuş) aslında çok daha işlevsel.

Kullanıcıların çoğunluğunun iPhone’u uyandırma, uyku moduna alma tuşu olarak bildiği, aslında başka görevleri de olan yan tuş iPhone X’da rahatça basılabilir boyutta. Önceki modellere kıyasla oldukça büyütülen yan düğmeye birçok işlev kazandırılmış durumda. Şimdi gelin, iPhone X’un yan düğmesini (yan tuşunu) kullanılarak yapılabileceklere kısaca göz atalım.

iPhone X Yan Tuşla Yapabilecekleriniz:

iPhone X Uyandırma / Uyku Moduna Alma

Ekranı uyandırmak, kilit moduna almak için her zaman olduğu gibi yan düğmeyi kullanıyoruz.

iPhone X Açma

iPhone’unuz kapalıyken açmak için yine yan düğmeye basılı tutuyorsunuz.

iPhone X Kapatma

iPhone’unuzu kapatmak için yan düğme ile birlikte ses düğmelerinden birine birlikte basmanız gerekiyor. Bu ekranda Acil SOS ve tıbbi kimliği de erişilebiliyor.

iPhone X Siri Açma

Yan düğmeye basılı tutarsanız asistan Siri’yi çağırmış oluyorsunuz.

Looking for Siri on #iPhoneX? You can either say "Hey Siri" or press and hold the side button to ask a question. pic.twitter.com/XyIjiaioXi — Apple Support (@AppleSupport) 11 Kasım 2017

iPhone X Acil SOS

Yan düğmeye 5 kez basmanız durumunda doğrudan bulunduğunuz ülkenin acil servisini aramış oluyorsunuz. Ancak bunun için ayarlardan kurulum yapmanız gerekiyor.

iPhone X Apple Pay

Ülkemizde henüz kullanımda olmayan Apple Pay için de yan düğmeyi kullanıyorsunuz. Yan düğmeye iki kez bastığınızda Apple Pay arayüzü karşınıza çıkıyor. Face ID ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra iPhone’unuzu okuyucuya yaklaştırarak ödemenizi yapıyorsunuz.

Double-click the side button on iPhone X to make easy and secure purchases with Apple Pay. pic.twitter.com/KdLSPcWBDv — Apple Support (@AppleSupport) 13 Kasım 2017

iPhone X Uygulama İndirme, Yükleme

App Store’da uygulama indirmek için yan düğmeye çift basarak Face ID kimlik doğrulama sisteminden geçmeniz gerekiyor.

iPhone X Ekran Görüntüsü Alma

Ekran görüntüsü almanız gerektiğinde yan düğme ile ses açma düğmelerine aynı anda basıyorsunuz.

iPhone X Hard Reset

Hard reset işlemi için ses açma düğmesine ardından hızlıca ses kısma düğmesine basıyor ve sonrasında Apple logosunu görene dek yan düğmeye basılı tutuyorsunuz. Bunu yaptığınızda verileriniz veya ayarlarınız gitmiyor; sadece sistem özelliklerini sıfırlamış oluyorsunuz.

iPhone X Face ID Devre Dışı Bırakma

Face ID’yi hızlıca devre dışı bırakmak isterseniz ses açma, ses kısma ve yan düğmeye aynı anda basıyorsunuz. Bunu yaptığınızda titreşimli geri bildirim alıyorsunuz ve Face ID parolanızı girene dek devre dışı kalıyor.

iPhone X Kurtarma Modu (Recovery Mode)

iPhone’unuzu kurtarma moduna almak için telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayıp iTunes’u açtıktan sonra ses açma düğmesine ardından ses kısma düğmesine basmanız ve ardından iPhone ekranında iTunes logosunu görene dek yan düğmeye basılı tutmanız gerekiyor.

Evet, gördüğünüz üzere iPhone X’un yan düğmesiyle yapılabilen onlarca şey var. Unutmadan, iPhone X özel parmak hareketleri ve kısayollar blog yazımızı da okumanızı tavsiye ederim.