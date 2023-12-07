Çok yakın zamanda tanıtılan 99 saat kullanılabilen Blaupunkt BE100 XTREME kablosuz kulaklık, hareket halindeyken eller serbest şekilde kullanılabiliyor. Yüksek performansı ve tasarımıyla öne çıkan kulaklık, kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunuyor.

Bluetooth bağlantısı sayesinde kablosuz kullanılıyor. Bu da kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor. Şık ve hafif tasarımlı kulaklık, Bass Demon Teknolojisiyle tasarlandığı için etkili ve derin ses aktarıyor.

Blaupunkt BE100 XTREME Kablosuz Kulaklık Özellikleri

100 saat kesintisiz müzik dinleme keyfi sunan Blaupunkt BE100 XTREME kablosuz kulaklık, hızlı şarj özelliğine sahip. Turbo Volt Şarj teknolojisinden oluşan kulaklık, 15 dakikalık şarjla 8 saatlik kullanım sunuyor.

Kulaklıkta şarj durumunu belirten gerçek zamanlı pil göstergesi vardır. Böylelikle kullanıcılar, ani pil bitmesi durumuyla karşı karşıya kalmıyor. Type-C bağlantı noktasıyla şarj ediliyor.

Kulaklık, titreşimli uyarı teknolojisiyle tasarlanmıştır. Bu özellik sayesinde telefona bir çağrı geldiğinde kulaklık hemen titreyip kullanıcıyı uyarıyor. Aynı zamanda kulaklık, özgün HD ses deneyimi de sunuyor.

Tüm ses seviyelerinde dışarıya güçlü şekilde sesi aktarıyor. Sesin kontrolünün sağlanabilmesi için kulaklığın üzerinde kontrol düğmeleri de yer alıyor.

Blaupunkt BE100 XTREME kablosuz kulaklık, gürültü yalıtımlı özelliğe sahip. Manyetik kulaklık uçları ve canlı-net ses kalitesine sahip 10 mm sürücülerden de oluşuyor.

Gürültü izolasyon teknolojisi, ortamdaki sesleri engelliyor. Bu da gürültü ortamlarda dahi kulaklıkla net konuşmalar yapılabileceğini gösteriyor. Hat içi kontrollerle ses seviyesi kolayca ayarlanabiliyor.

Blaupunkt BE100 XTREME Kablosuz Kulaklık Fiyatı

Blaupunkt kablosuz kulaklık, suya dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Egzersiz yaparken ya da yağmurda yürürken rahat bir kullanım sunuyor. Hafif malzemelerle tasarlandığı içinde birçok aktivite esnasında ve mekanda rahatça kullanılabiliyor.

Kulaklık, Siri ve Google aracılığıyla "eller serbest" şeklinde kontrol edilmesini sağlayan sesli asistan özelliğinden de oluşuyor. Hindistan’da satışa sunulan bu yüksek performanslı kulaklığın fiyatı 14 dolar, Türk lirası olarak 405,08’dir.

Bu açıdan bakıldığında da kulaklığın fiyat performans açısından da dikkat çektiğini söyleyebiliriz.