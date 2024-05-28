BMW iX2 Özellikleri ve Fiyatı

BMW yeni iX2 modelini Türkiye’de satışa çıkardı. İki farklı motor seçeneği ile piyasaya sürülen modelin tamamen elektrikli versiyonu olan eDrive otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Her iki versiyonda da çeşitli avantajlar sunan Alman otomotiv devi BMW, bu aracın satışlarına ilişkin büyük bir beklenti içinde.

Peki, yeni BMW iX2’de bizi hangi özellikler karşılıyor? Araçlar Türkiye’de kaç TL’den satışa sunuldu? İşte, BMW iX2’nin yeni versiyonlarına ilişkin bilmeniz gereken tüm detaylar!

BMW iX2 Özellikleri

İki farklı motor seçeneği ile gelen araçta bir adet Mild Hibrit ve bir adet de tamamen elektrikli motor opsiyonu bulunuyor. Mild Hibrit model iX2 sDrive 20i olarak adlandırılıyor. Elektrikli versiyon ise iX2 eDrive 20i diye anılıyor.

Mild Hibrit versiyonda bir adet 1.5 litrelik benzinli motor bulunuyor. 3 silindirli bu motorda hibrit desteği sayesinde toplamda 170 beygir güç üretiliyor. Aracın tork değeri ise 280 Nm olarak belirtilmiş.

iX2 eDrive 20i modeline baktığımızda toplam güç kapasitesinin 204 beygir olduğunu, tork değerinin ise 250 Nm’ye ulaştığını görüyoruz. Bu araç 8.6 saniyelik bir sürede 0’dan 100 km/saat hıza ulaşmayı başarıyor. Aracın menzil değeri ise 478 km olarak ölçülmüş.

Tamamen elektrikli versiyon AC ve DC şarj olanağı sunuyor. AC şarjda 22kW’luk şarj ile toplamda 3 saat 45 dakika gibi bir sürede tamamen şarj edilebiliyor. DC şarj tercih edildiğinde ise aracın %10’dan %80 doluluk oranına ulaşması sadece 29 dakika sürüyor.

Dış tasarımında dikkat çeken bir yenilik olarak böbrek ızgarada LED aydınlatma kullanıldığını görüyoruz. Opsiyonel olarak tercih edebileceğiniz M sport donanım paketinde dış tasarımı etkileyen M Shadow farlar dikkat çekiyor.

Bu paketi tercih ederseniz iç tasarımda da M Sport direksiyon ve koltuklar aracınızı daha zengin gösteriyor. Araca ilişkin bir diğer opsiyonel özellik ise Harman Kardon ses sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Araç içinde kaliteli müzik deneyimi yaşamak istiyorsanız bu ses sistemini otomobilinize ekletmenizde fayda var.

İç tasarımda 10.2 inç büyüklüğündeki dijital gösterge ekranının yanında 10.7 inç büyüklüğünde bir adet multimedya ekranının bulunduğunu görüyoruz. Edrive versiyonunda direksiyon logosu mavi bir daire ile çevreleniyor.

Standart donanım paketinde bulunan yenilikçi özellikler arasında şerit takip asistanı, ön çarpışma ve kör nokta uyarı sistemi, otomatik park özelliği, geri sürüş ve park asistanı gibi detaylar öne çıkıyor.

BMW iX2 Fiyatı

Yeni iX2 için belirlenen satış fiyatları arasında motor türü ve seçtiğiniz donanım paketine bağlı olarak farklılıklar görülüyor. Başlangıç fiyatlarına baktığımızda sDrive adlı hibrit modelin 3.364.200 TL, tam elektrikli modelin ise 2.722.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu görüyoruz.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Fiyatı ile karşılaştırdığınızda aracın sahip olduğu özellikler beklentilerinizi karşılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!