En İyi BMW SUV Modelleri ve Fiyatları

BMW’nin SUV serisindeki araçlar, kullanışlı ve eşsiz özelliklere sahip. Tam performans gösteren bu araçların kalite standartları çok yüksek. Sürücülere benzersiz sürüş deneyimi yaşatan BMW SUV modelleri ile ilgili sizlere bir liste hazırladık. İşte en iyi BMW SUV modelleri listesi!

En İyi 5 BMW SUV Modeli

BMW X1

BMW X2

BMW X3

BMW İX

BMW İX1

1. BMW X1

En BMW SUV modelleri listemizin en başında yer alan BMW X1, 10,25 inç gösterge ekranına sahip. Aynı zamanda 10,7 inçlik bilgi ekranından oluşuyor. Aracın kavisli ekranı hem işlevsel hem de çok yönlü. Kompakt lüks SUV modelin iç mekanı çok geniş. Geniş bagaj alanı ve konforlu koltuklara sahip olan BMW X1, her koşulda keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Özellikle güçlü turbo motoru, akıllı BMW xDrive dört çeker sistemi, Steptronic çift debriyajlı şanzımanı aracın kullanışlılığını artırıyor. Araçtaki Steptronic çift debriyajlı şanzıman, yakıt tüketimi minimum seviyede tutuyor.

BMW X1 fiyat listesi şu şekildedir:

BMW X1 sDrive20i M Sport- 3.355.800 TL

BMW X1 sDrive20i X-Line- 3.290.400 TL

BMW X1 xDrive30e M Sport Plug-in Hybrid – Benzin- 4.090.000 TL

2. BMW X2

BMW’nin en iyi SUV modeli BMW X2, çok yönlü bir araç olarak ifade edilebilir. Yüksek performanslı BMW X2, lüks görünüşüyle büyülüyor. BMW X2; 10.7 inç bilgi ekranı, 10.25 inç gösterge ekranı ve BMW kavisli ekranlara sahip. Çok yönlü ve işlevsel Evranlarının yanında dış tasarımıyla da dikkat çekiyor. Araç, 1.5 litre hacme sahip mild hybrid benzinli motordan oluşuyor.

Yeni BMW X2 M Sport: 3.364.200 TL

3. BMW X3

BMW X3, diğer modeller gibi yüksek performans sergiliyor. Yalnız BMW X3, tasarım noktasında daha çok dikkat çekiyor. İç tasarımı çok lüks olan araç, geniş bagaj ve oturma alanıyla kullanışlı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. 12,3 inç büyüklüğünde hem gösterge paneli hem de kontrol ekranı yer alıyor.

BMW X3 sDrive20i M Sport Fiyatı-4.140.900 TL

BMW X3 sDrive20i X-Line Fiyatı-3.870.200 TL

4. BMW İX

Yüksek performanslı BMW SUV modelleri listemizde yer alan BMW İX, profesyonel Sürüş Asistanı özelliğinden oluşuyor. Bu özellik, trafik çok sıkışık ve zorlu sürüş koşullarında güvenliği sağlıyor. Konforlu bir araç olan BMW İX’te yer alan diğer özellikler şunlardır;

Acil Durum Direksiyon Asistanı

Aktif yan taraftan çarpışma özelliğine sahip Şeritte Tutma Asistanı

Direksiyon ve Şerit Yönlendirme Asistanı

Araçla park ve manevra yapmayı kolaylaştıran “Park Asistanı Plus” özellikte çok dikkat çekici. Bu özellik sayesinde araç etrafındaki nesneler 3 boyutlu şekilde çok sayıdaki kamerayla görüntülenebiliyor.

BMW iX xDrive40 First Edition Sport Elektrik-6.030.900 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Essence Elektrik- 5.990.800 TL

BMW iX xDrive50 First Edition Sport Elektrik- 6.760.100 TL

5. BMW İX1

En iyi BMW SUV modelleri listemizde yer alan BMW İX1 hem şehir içi hem de şehir dışı trafiğinde konforlu sürüş deneyimi sunuyor. Çünkü ön akstrasında elektrikli motoru bulunuyor. Araç, 474 km’ye kadar ki menzili yanında 130 kW DC şarj etme imkanı sunan bir teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.