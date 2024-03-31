BMW Vision Neue Klasse X Nedir? Özellikleri Neler?

Alman otomotiv devi BMW tasarım dilinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Yeni modellerde benimsenecek tasarımların temeli belli bir konsepte dayanıyor olacak. BMW’nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı BMW Vision Neue Klasse X, bu konseptin temsilcisi olma özelliğini taşıyor.

BMW’nin bundan sonraki araçlarında etkilerini göreceğimiz yeni konseptinde bizi karşılayan detayları gelin, birlikte inceleyelim.

BMW Vision Neue Klasse X Özellikleri

Bu konseptin sloganı ‘uyumlu görünüm ve paylaşılan vizyon’ olarak tanıtıldı. Geçmişle geleceğin sentezlendiği, 60lı yıllardaki BMW 1500 devriminden ilham alan ve modern teknolojilerle çağdaş çözümler sunan özel bir konsept olduğunu söyleyebiliriz.

Önümüzdeki yıldan itibaren yollarda görmeye başlayacağımız bu konseptte dış tasarımda yeni ve simetrik bir ön yüzey bizi karşılıyor. İkili böbrek ızgarasının bir araya geldiği ön tamponda modern formlar LED aydınlatma detayıyla belirginleştiriliyor.

İç tasarımda direksiyona gelen yeni fonksiyonlar dikkat çekiyor. Araç içi kontrolleri yönetebileceğiniz işlevsel nbutonlar direksiyonda ve merkezi dokunmatik ekranda sizi bekliyor.

Yapay zekâ destekli kişisel asistan, sesli komutlarla aracınızda çeşitli kontrolleri sağlamanıza imkân tanıyor. Full elektrikli otomobilde menzil ve şarj olma hızı % 30 oranında artırılıyor. Verimlilik ise % 25 daha yüksek.

Çok fonksiyonlu, modern ve sürdürülebilir bir tasarım anlayışının benimsendiği bu konseptte karbon ayak izinin minimumda tutulmasına özen gösteriliyor. Bunun için iç tasarımda yüzey kaplamada %100 doğal materyal kullanılıyor.

Yeni konseptin sunduğu kişiselleştirme seçenekleri kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Arka tasarımda uzun farların eğimli cam tavanla bir araya geldiği ve BMW logosunun dikkat çektiği bir görünüm ile karşılaşıyoruz.

Araç içinde sadelik hakim. Pastel tonlar, neoklasik bir tasarım algısı ve sürdürülebilir malzeme seçimleri öne çıkıyor. Aşırı modern görünümlü ayrıntılardan olabildiğince kaçınılmış. Geçmişin izinde ama aynı zamanda oldukça modern ve yenilikçi.

BMW Vision Neue Klasse X Fiyatı

BMW’nin yeni tasarım dilinin tanıtıldığı aracın iX3’ün yerini alacağı konuşuluyor. Aracın satış fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Bazı kaynaklarda 56.300 dolar gibi bir fiyat etiketinden söz ediliyor.

Bu tutarın 1.822.149 TL’ye denk geldiğini görüyoruz. Vergiler hariç tahmini fiyat olduğunun bir kez daha altını çizmiş olalım.