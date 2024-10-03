Bozuk Videoları Onarmanın En Pratik Yolu: Stellar Repair For Video

Bilgisayarda ve mobil cihazlarda yer alan videolar çeşitli nedenlerden dolayı bozulabiliyor. Dosya aktarım sürecinde yaşanan aksaklık, uyumsuz formatlar, yazılım hataları veya herhangi bir problem, videoların oynatılamamasına yol açabiliyor. Neyse ki bozuk videoyu onarma işlemi için kullanımı pratik bir program bulunuyor.

Stellar Repair For Video, oynatılamayan videoları oynatma imkânı sunarak büyük bir problemi ortadan kaldırıyor. Kaybolan anılarınızı geri kazandıran program, sevdikleriniz ile paylaştığınız özel anları yeniden canlandırıyor.

Üstelik bozuk videoları yeniden oynatmak için yalnızca birkaç adım uygulamak yeterli oluyor. Dolayısıyla deneyimli bilgisayar kullanıcılarının yanı sıra acemi bilgisayar kullanıcıları da rahatlıkla söz konusu işlemi tamamlayabilir.

Stellar Repair For Video'nun Öne Çıkan Özellikleri

Birden fazla videoyu aynı anda onarır.

HD, 4K, 8K, 12K, 16K ve VR video çekimlerini destekler.

Ciddi ölçüde bozulmuş videolar için "gelişmiş onarım" seçeneği mevcut.

Hafıza kartlarına, USB sürücülere, SSD'lere, HDD'lere ve CF kartlarına kaydedilen videoları düzeltir.

Android ve iPhone akıllı telefonlarınızda çekilen bozuk videoları onarır.

DSLR, DJI, GoPro ve CCTV ile çekilen videoları onarır.

Tüm depolama sürücülerinden kurtarılan bozuk videoları onarır.

Onarılan videoları istenilen konuma kaydeder.

Onarılan videolar için ön izleme imkânı sunar.

Stellar Repair For Video, MP4 ve MOV dahil olmak üzere Windows'ta çalışan tüm önemli dosya biçimlerindeki videoları onarabiliyor. İşletim sistemi çökmeleri, kötü amaçlı yazılım, düzenleme/kayıt/dönüştürme hataları, dosya aktarımında yaşanan aksaklık veya farklı bir nedenden ötürü bozulan videoları yeniden oynatabilirsiniz.

H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, 3GP, Windows Media 8, Xvid, DivX, JPEG 2000 ve diğerleri dahil olmak üzere video dosyalarında kullanılan tüm video kodekleriyle uyumludur.

DSLR'ler, dijital kameralar, dronlar, CCTV, Dashcam, video kameralar, Android, iPhone'lar vb. cihazlar ile çekilen bozuk videoları da kolayca onarabiliyor ve sorunsuz şekilde tekrar oynatılabilmesini sağlıyor.

Popüler program, onarılan videolarınızı istediğiniz herhangi bir bilgisayar sürücüsüne veya harici depolama ortamına kaydetmenize olanak tanıyor. Yazılımın en kullanışlı özelliklerinden biri de ön izleme yapılabiliyor olması.

Onarma işlemi tamamlandıktan sonra videoları bir konuma kaydetmeden önce ön izleyebilirsiniz. Bu, onarılan videonun çözünürlük açısından tatmin edici olup olmadığına karar vermenize yardımcı olur.

Tüm dijital medya oynatıcılarını destekleyen Stellar Repair For Video sade bir arayüze sahip. Kolay kullanım, zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Yazılımı indirip yükledikten hemen sonra herhangi bir zorluk yaşamadan videoları onarmaya başlayabilirsiniz.

Stellar Repair For Video ile Bozuk Video Onarma Nasıl Yapılır?

Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarınızda yer alan videoyu oynatmaya çalıştığınızda hata ile karşılaşıyorsanız bozuk videolar nasıl onarılır sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Bu işlem için aşağıda yer alan üç adımı uygulayarak işlemi tamamlayabilir, bozuk videoları açabilirsiniz.

Adım 1: Öncelikle Stellar Repair For Video programını indirip yükleyin. Programı açın ve hemen ardından "Add Videos" butonuna tıklayıp onarmak istediğiniz videoları seçin.

Adım 2: Seçtiğiniz videolar programın penceresinde listelenecek. Seçme işlemini tamamladıktan sonra "Repair" butonuna basın.

Adım 3: Onarma işlemi tamamlandıktan sonra videoları ön izleyin. Bilgisayarınıza indirmek istediğiniz videoların hangi konuma kaydedileceğini belirleyin ve indirme işlemini gerçekleştirin.

Oynatılamayan videoyu oynatma süreci, Stellar Repair For Video sayesinde yalnızca üç adımda tamamlanabiliyor. Bu hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Sonuç

Videolar tıpkı fotoğraflar gibi içerisinde unutamayacağınız anılar içerdiğinden ötürü onlara her zaman ulaşabilmek büyük bir öneme sahip. Stellar Repair For Video, oynatılamayan videoları çok pratik bir şekilde onararak oldukça önemli bir avantaj sağlıyor.

Stellar programı, birden fazla videoyu onarma, ön izleme imkânı sağlama ve "gelişmiş onarım" seçeneği dahil olmak üzere pek çok özellik sunuyor. Dolayısıyla eğer bozuk bir videoyu tekrar çalışır hâle getirmek istiyorsanız popüler program ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Kapsamlı bir video onarma programı olan Stellar Repair For Video'nun hem Windows hem de Mac sürümü bulunuyor. Programı ücretsiz olarak indirip deneyebilirsiniz. Eğer beğenirseniz Stellar Repair For Video'nun satın alma sayfasından ücretli sürümü satın alabilirsiniz.

Ücretli planlar arasında "Standard", "Professional" ve "Premium" yer alıyor. Bu planlar çeşitli avantajlar sunduğundan dolayı ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.