Üzerinde çalıştığınız bir Word dosyasına çeşitli görseller eklediyseniz ve bu nedenle oldukça büyük bir Word dosyası ortaya çıktıysa, anlatacağımız yöntem sayesinde herhangi bir program kullanmadan Word dosyasının boyutunu büyük ölçüde sıkıştır abilirsiniz. Bu yöntemden faydalanmak istiyorsanız, büyük boyutlu Word dosyalarını programsız küçültme nasıl yapılır? diye merak ediyorsanız makaleyi okumaya devam edebilirsiniz.

Sunum, teklif, tez veya herhangi bir amaç için üzerinde çalıştığınız Word dokümanlarına yüksek kaliteli görseller eklediğinizde doğal olarak Word dosyasının boyutu da giderek artıyor. Öyle ki, bu boyutlar e-posta ile bile gönderilemeyecek kadar arttığında bu dosyaları sıkıştırma yoluna gitmek zorunda kalabilirsiniz. Çeşitli web araçları ve uygulamaları kullanarak Word dosyalarınızı büyük ölçüde sıkıştırarak istediğiniz boyutlara getirebilirsiniz. Ancak, bunu çok daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Öncelikle, boyutunu küçültmek istediğimiz Word dosyasını açıyoruz. Dosyada yer alan bir görsele tıkladıktan sonra üstteki menüde beliren Biçim butonuna tıklıyoruz. Burada, Resimleri Sıkıştır seçeneğine tıklayarak devam ediyoruz.

Karşımıza gelen bu pencerede Yalnızca Bu Resme Uygula ve Resimlerin Kırpılan Kısımlarını Sil seçeneklerinin yanındaki işareti kaldırıyoruz. Bunun ardından, alt kısımdaki Çözünürlük listesinden E-posta seçeneğini seçtikten sonra Tamam butonuna tıklayarak dosyamızı kaydedebiliriz.

Not: Çözünürlük listesinden yapacağınız ayarlamaları ihtiyacınıza yönelik olarak değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki adımları uygularken 60 MB’lık bir Word dosyasını E-posta çözünürlüğü ile 4.70 MB’a kadar sıkıştırabildik. Siz de buna uygun olarak bir seçim yapabilir, orijinal dosyayı kaybetmemek için yeni dosyanızı Farklı Kaydet seçeneğiyle kaydedebilirsiniz.