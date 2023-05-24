CCleaner Professional: 20 TL'ye Muhteşem PC Bakım Programı

PC performansını ilk günkü hâline getirmek, sürücüleri kolayca güncellemek ve düzenli sistem bakımı yapmak isteyenler için CCleaner isimli kullanışlı bir program bulunuyor. Programın kullanıcılara çeşitli avantajlar sunduğu Professional isimli abonelik planı da mevcut. CCleaner Professional inceleme yazısıyla söz konusu aboneliğin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Bilgisayarlar kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra performans konusunda bazı sorunlar yaşanabiliyor. Hatta sistemin açılma süresi bile uzayabiliyor. Bunun sebebi ise düzenli olarak sistem bakımı yapılmamasıdır. Sistem bakımı her ne kadar normalde zahmetli bir iş olsa da CCleaner Professional bunu oldukça kolay hâle getiriyor.

CCleaner Professional, bakım işlemlerini yaparak sistemi optimize ediyor. Bu sayede PC'nin ilk günkü hızına tekrar kavuşması sağlanıyor ve performans düşüşü ile ilgili problem çözülüyor. Elbette söz konusu programın Professional sürümünün yapabildikleri bununla sınırlı değil.

Güncel olmayan sürücüler nedeniyle bazı programlarda ve video oyunlarında çeşitli sorunlar meydana gelebiliyor. Bu da programların kullanılamamasına ve oyunların oynanamamasına yol açabiliyor.

Sürücüler Aygıt Yöneticisi üzerinden güncellenebiliyor ancak pek çok adım uygulamak gerekiyor. Bu da hem deneyimi olumsuz yönde etkiliyor hem de zaman kaybı yaşanmasına yol açıyor. CCleaner Professional'da yer alan sürücü güncelleme aracı ise bu süreci inanılmaz kolay hâle getiriyor.

CCleaner Professional Fiyatı

CCleaner Professional planının 1 yıllık abonelik fiyatı kampanya kapsamında 479 TL'den 20 TL'ye düştü. Önümüzdeki 4 hafta için yani 21 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak için CCleaner Professional satın alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz ücretsiz deneyebilirsiniz.

CCleaner Professional Öne Çıkan Özellikleri

Performans Optimizasyon aracı

Sürücü Güncelleyici

PC Sağlık Kontrolü

Standart Gizlilik Koruması

Kapsamlı Temizlik

Yazılım Güncelleyici

Tarama geçmişini otomatik olarak gizli tutma

Çevrim içi izleyicileri otomatik tespit etme ve kaldırma

Depolama alanının bitmemesini sağlama

Performans Optimizasyon Aracı

Professional planında yer alan Performans Optimizasyon isimli araç, bilgisayarın pratik şekilde optimize edilmesini sağlıyor. Başarılı yazılım, optimizasyon sayesinde sistemin daha hızlı bir şekilde açılmasına yardımcı oluyor ve hatta bataryanın daha uzun süre dayanmasına olanak tanıyor.

Düşük performanstan kurtulmanın en iyi yolu olan optimizasyon aracı, video oyunlarında FPS değerlerinde artış, gecikmelerde ise düşüş sağlıyor. Böylelikle daha iyi bir oyun deneyimi elde ediliyor. Söz konusu özelliğin kullanımı da oldukça basit hâle getirilmiş. Araca kolayca erişebilir ve işlemi başlatabilirsiniz.

Sistemi yavaşlatan tüm programları algılayabilen performans optimizasyon aracı sayesinde PC her açıldığında çalışan programları kapatabilir, programların performansa olan etkisine göre sıralanan listeye göz atabilir, yazılımları uyku moduna alabilir, istediğiniz programı anında geri başlatabilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Performans Optimizasyon aracı, uyku modundaki programlara ihtiyaç duyulduğu takdirde bunları otomatik olarak uyandırıyor. Bu programların kullanımı sona erdikten sonra ise otomatik olarak tekrar uyku moduna alıyor. Böylelikle kullanıcıların her defasında uyku moduna alma ve uyku modundan çıkarma gibi işlemlerle uğraşmasına gerek kalmıyor.

Bir uygulamayı uyku moduna geçirmek için Performance Optimize sekmesinde yer alan "Active Programs" bölümünden "Sleep" butonuna tıklamanız yeterlidir. Uyku moduna alınan programlara "Sleeping Programs" bölümünden bakabilirsiniz.

Sürücü Güncelleyici

Web kamerası, ekran kartı gibi donanımlarda meydana gelen sorunların nedenlerinden biri güncel olmayan sürücülerdir. Bu işlem normalde biraz zahmetlidir ancak CCleaner Professional bu sürecini çok pratik hâle getiriyor. Programda yer alan araç sayesinde zamandan tasarruf edebilir ve driver'ları zorluk yaşamadan güncelleyebilirsiniz.

PC Sağlık Kontrolü

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan programda Sağlık Kontrolü isimli bir işlev de bulunuyor. Bu özellik, bilgisayarı analiz edip pratik çözümler öneriyor. Bunun ardından sistemin başlama süresini kısaltmak ve PC'yi daha güvenli hâle getirmek için ayarları otomatik olarak güncelliyor.

Böylelikle kullanıcıların bu işlemler ile tek tek uğraşmasına gerek kalmıyor. Büyük bir kolaylık sağlayan Sağlık Kontrolü özelliği zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Standart Gizlilik Koruması

Program sistem bakımı, optimize etme ve sürücüleri güncelleme gibi özelliklerin yanı sıra önemli bir gizlilik işlevi de sunuyor. Hizmette yer alan standart gizlilik koruması, kullanıcıların gizli şekilde bilgisayar kullanabilmesine yardımcı oluyor.

Kapsamlı Temizlik

Programda yer alan kapsamlı temizlik aracı sayesinde gereksiz dosyaları temizleyebilir ve programları kalıntı bırakmadan kaldırabilirsiniz. Normalde program kaldırırken çeşitli dosya kalıntıları kalabiliyor ve bu durum performansa olumsuz etki ediyor.

Temizlik işlemini zamanlama imkânına da sahipsiniz. Bunların yanı sıra program gereksiz dosyaları gerçek zamanlı olarak takip eder. Böylece gereksiz dosyalardan kolayca haberdar olabilir ve bunları temizleyebilirsiniz.

Yazılım Güncelleyici

Geliştiriciler güvenlik açıklarını kapatmak için zaman zaman çeşitli güncellemeler yayımlar. Dolayısıyla programları güncellemek büyük bir öneme sahiptir. Professional planı, güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için bilgisayarda yüklü olan programları günceller.

Tarama Geçmişini Otomatik Olarak Temizleme

Professional aboneliğinin sunduğu avantajlar arasında önemli bir özellik de bulunuyor. Yazılım, tarama geçmişini otomatik olarak temizliyor.

Çevrim İçi İzleyicileri Otomatik Tespit Etme ve Kaldırma

CCleaner Professional isimli abonelik planı, bilgisayardaki çevrim içi izleyicileri otomatik olarak tespit ediyor ve kaldırıyor. Böylelikle gizlilik ve güvenlik konularında da önemli bir iyileşme sağlanıyor.

Depolama Alanının Bitmemesini Sağlama

Depolama alanı zaman içerisinde tükenebiliyor ve bazen kullanılabilir alanın az kaldığı fark edilemeyebiliyor. Programda bununla ilgili oldukça kullanışlı bir özellik bulunuyor. Başarılı yazılım, kullanıcıların az miktarda kullanılabilir alan kaldığını fark etmesine ve boş alan açmasına imkân tanıyor.

Editörün Yorumu

Dünya çapında milyonlarca kullanıcının tercih ettiği CCleaner programının Professional abonelik planı; sürücü güncelleme, performans optimizasyon aracı, PC sağlık kontrolü, kapsamlı temizlik, yazılımları güncelleme, çevrim içi gizleyicileri otomatik tespit edip kaldırma dahil olmak üzere pek çok özelliğiyle bir sistem bakım programından çok daha fazlasını sunuyor.

Bilgisayarın performansını ilk günkü hâle getiren, sistem açılış süresinin kısalmasına yardımcı olan, bataryanın daha uzun süre boyunca dayanmasını sağlayan ve hatta daha iyi bir oyun deneyimini mümkün hâle getiren CCleaner uzaktan çalışanlardan öğrencilere oyunculardan ev kullanıcılarına kadar farklı kesimlere hitap ediyor.

Eğer PC'nizin eski performansına kavuşmasını sağlamak ve yukarıda saydığımız avantajlardan yararlanmak istiyorsanız CCleaner Professional aboneliği satın alabilir ve tüm bu işlemleri çok basit şekilde gerçekleştirebilirsiniz.