CES 2020 Tanıtılan En İyi Teknolojik Ürünler

CES 2020 fuarı sona erdi! Tamindir olarak Las Vegas’ta düzenlenen etkinlikte fuarın öne çıkan ürünlerini inceledik. İşte CES 2020’de tanıtılan en iyi teknolojik ürünler

Dünyanın en büyük teknoloji elektroniği fuarı CES 2020, 7 Ocak - 11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Fuarda birçok ilginç ürün tanıtıldı. İçinde hoparlör sistemini barındıran tuvalet, havadan selfie çekebilen drone, beyin sinyalleri çalışan kafa bandı, kamerası gizlenen akıllı telefon, yapay zeka tarafından üretilen insanlar, şimdiye kadar çoğumuzun anca filmlerde görebildiği uçan arabalar dahil birçok teknolojik ürün sergilendi. Tamindir olarak fuarda dikkat çeken tüm ürünleri mercek altına aldık. İşte CES 2020’nin öne çıkanları:

En Gelişmiş Tuvalet!

İçinde kablosuz hoparlör ve sesli asistan (Amazon Alexa) bulunduran akllı klozet, ışıklı son derece şık bir tasarıma sahip. Kapağının yaklaştığınızda otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayan bir hareket algılayıcı sensöre sahip. Kohler tarafından geliştirilen klozet Numi 2.0 Intelligent Toilet adıyla piyasada olacak. 2020’de 10.000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu ürünle birlikte başka ilginç ürünler de (akıllı diş fırçası, çok gelişmiş yüz analiz sistemleri ve daha fazlası) inceledik. Aşağıdaki videodan CES’de ilk gün incelediğimiz tüm ürünlere hızlı bakış atabilirsiniz.

Blockchain'den Güç Alan İlk Telefon

Pundi X, Blockchain’den güç alan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Pundi’nin kendi geliştirdiği açık kaynak f(x) blochain sistemi üzerinde çalışıyor ve Android mod ile block zinciri kullanımı için tasarlanmış Android sürümü arasında geçiş yapmanızı sağlayan çift mod özelliğine sahip. Blockchain modunda servis sağlayıcı olmadan internette gezinebiliyor, mesajlaşabiliyorsunuz. Aramalarınızı, mesajlarınızı veya verilerinizi kimse izleyemiyor, engelleyemiyor, casusluk yapamıyor. Pundi X’in BOB (Blok On Blok) telefonu, 554 dolar fiyat etiketiyle Indiegogo üzerinden ön siparişe açıldı, bu yıl piyasaya giriş yapması bekleniyor.

Selfie Çeken Drone

Selfie fotoğraf çekimlerinde bir türlü en iyi açıyı bulamayanların ilgisini çekebilecek bir ürün AirSelfie. Adından tahmin edeceğiniz üzere selfie drone’u. Drone’u fırlatıyorsunuz, birkaç metre yükseliyor, yüzünüzü algılayıp birkaç fotoğraf çekiyor ve geri dönüyor. Manuel çekim modu da var. AIR PIX şu anda 100 dolar fiyatla ön satışta. Bu yılın ilerleyen zamanlarında ayarlanabilir kamera açıları ve çift kameralı AIR DUO ve AIR PIX+ modellerini de göreceğiz.

Dövme Yazıcısı

Dövmeyi sevenler için harika bir ürün tanıtıldı: Prinker dövme yazıcısı. Evet bu yazıcı belge veya fotoğraf yazdırmak yerine geçici dövmeleri vücudunuza yazdırmak için tasarlanmış. 1000 dövme için yeterli siyah mürekkeple birlikte geliyor, dövmeler 3 gün boyunca duruyor. Kartuş bittiğinde ne yapıyorsunuz? Siyah kartuş 100 dolar, renkli kartuş 150 dolar fiyatla satılıyor. Prinker uygulaması üzerinden dövmelere göz atabiliyorsunuz. Yani dövmeyi kolunuza, bacağınıza, boynunuza veya başka bir bölgenize uygulamadan önce dövmenin nasıl gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Kendi özel resimlerinizi de bastırma şansına sahipsiniz ancak bunun için abonelik almanız gerekiyor.

Şarjı Bitmeyen Bilgisayar

Acer, CES 2020’de şov yapan markalar arasındaydı. Spin 5, Spin 3, ConceptD 7 Ezel, ConceptD 7 Ezel Pro ve ConceptD 700, Acer B250i projector, TravelMate P2, TravelMate P6, Swift 3, Tayvanlı üreticinin fuarda sergilediği ürünler arasındaydı. En dikkatimizi çeken Acer TravelMate P6 modeli oldu. Ultra hafif (1.1 kg ağırlık, 16.6mm incelik), ultra güçlü (8. Nesil Intel Core i7 işlemci, NVIDIA MX250, 24GB’a kadar DDR4 bellek, NVMe teknolojisini kullanan 1TB 3. Nesil x4 PCIe SSD), ultra güvenli (Güvenilir Platform Modülü 2.0 ve vPro uzaktan yönetim teknolojisi, Windows Hello) bir dizüstü bilgisayar modeli TravelMate P6. 23 saat pil ömrü sunan dizüstü tüm detaylarıyla videomuzda.

En İyi Katlanabilir Telefon

Katlanabilir ekranlı telefonlara ilgi duyanların dikkati çekebilecek modellerden Motorola Razr. Kapağı açtığınızda size bakan ekran 6.2 inç, 2142x876 piksel çözünürlüğünde. Kapağı baktığınızda karşılaştığınız ekran 2.7 inç. Kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 710 işlemciyi taşıyan telefon 6GB bellek, 128GB (microSD desteği yok) dahili depolama ile geliyor. Telefonun kameralarına baktığımızda, arkada 16MP önde 5MP kamera görüyoruz. Android 9 Pie işletim sistemi üzerinde çalışan telefon 15W hızlı şarj destekleyen 2510 mAh bataryadan güç alıyor.

Samsung Galaxy A Serisine İki Güçlü Model

Samsung’un Şubat Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S20 serisinin tasarımının nasıl olacağının sinyalini veren iki model Galaxy A71 ve Galaxy A51. Tasarımsal olarak neredeyse hiçbir farklılık sunmayan iki model donanım noktasında ayrılıyor. 6.7 inç ekranlı A71 modelinde Qualcomm’un Snapdragon 730G işlemcisini görürken, A51 modelinde Samsung’un kendi Exynos 9611 işlemcisini görüyoruz. A71, 6GB RAM, 128GB dahili depolama, 4500 mAh batarya ile gelirken; A51, 4GB RAM, 64GB dahili depolama, 4000 mAh bataryaya sahip. Ayrıca A71’de 5 kamera bulunurken, A51’de 4 kamera kurulumu mevcut.

Note 10 ve S10 Lite

Samsung, bir süredir beklediğimiz Lite modellerini CES’de tanıttı. Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite fuarda inceleme fırsatı bulduğumuz diğer Samsung telefonlardı. İki model de benzer tasarıma sahip, aynı ekranları paylaşıyor. S10 Lite, Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisini; Note 10, Samsung’un kendi işlemcisini (Exynos 9810) taşıyor. İki model de aynı belleğe (6GB RAM, 128GB depolama) ve pil gücüne (45W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya) sahip. Samsung Galaxy S10 Lite da Note 10 Lite da üçlü kamera sistemine sahip ancak S10 Lite’da 48MP ana, 12MP ultra geniş, 5MP makro lens bulunurken, Note 10 Lite’da 12MP ana, 12MP ultra geniş, 12MP telefoto lens bulunuyor.

Fuarın Gözde Telefonu

Akıllı telefonlarda ön kameranın gizlenmesine alıştık, çok farklı tasarımlar gördük ancak OnePlus’ın CES’de tanıttığı konsept telefonla ilk kez arka kameranın da saklanabildiğini, harika bir şekilde gizlenebildiğini gördük. OnePlus Concept One’da arka lenslerin üzerinde elektrik yüküyle opaklık ve saydamlık arasında geçiş yapan bir elektrokromatik cam tabakası bulunuyor. Lensler gizlendiğinde etkileyici bir görüntü ortaya çıkıyor.

Beyin Sinyalleri Kontrol Altında

BrainCo tarafından geliştirilen kafa bandı beyin sinyallerinizle birçok şeyi yapmanızı sağlıyor. BrainCo’nun yapay zeka destekli protez eli ampütenin yapmak istediği hareketi sezmek için beyin dalgaları ve kas sinyalleriyle birlikte çalışıyor. Kullanıcı bir yazılım platformu aracılığıyla bu elektrik sinyallerini kullanarak protezleri tek tek parmakları hareket ettirmek, hatta piyano çalmak ve kaligrafi yazmak için sınırsız sayıda hareketi gerçekleştirmek için eğitebiliyor. Bu ampütenin önceden programlanmış hareketlerle kendisini sınırlamak yerine kendi bedenine göre özelleştirebileceği anlamına geliyor. Protez FDA onayını bekliyor. 10.000 - 15.000 dolar fiyat aralığında satışa sunulması planlanıyor.

Dünyanın İlk Katlanabilen Bilgisayarı

Katlanabilir ekran formunu sadece akıllı telefonlarda değil bilgisayarlar da göreceğiz. CES’de inceleme fırsatı bulduğumuz Lenovo ThinkPad X1 Fold, dünyanın ilk katlanabilen bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. Lenovo’nun bu modelini aslında Mayıs 2019’da görmüştük, lakin o zaman prototip aşamasındaydı. Şimdi son tüketiciyle buluşmaya hazır. Birkaç farklı konfigürasyonda bükülüp katlanabilen 13 inç OLED ekrana sahip olan dizüstü tutuş şeklinize göre farklı içerik sunuyor. Ürünün fiyatını ve ne zaman bulunabilir olacağını henüz bilmiyoruz.

Sony Marka Araba Mı?

Sony, CES’de herkesi çok şaşırttı. Vision-S adını verdikleri konsept araba çok önemli teknolojileri içinde barındırıyor. Otomobilin içinde ve dışında toplam 33 sensör var. Bununla birlikte pek çok geniş ekran, içte 360 derece ses teknolojisi, açık bağlantı gibi teknolojiler de dikkat çekiyor. Sony CEO’su Yoshida “Bu prototip mobilitenin geleceğine yönelik katkılarımızı somut hale getiriyor.” dedi.

Bu İnsanlar Gerçekte Yok!

Yapay zeka tarafından kontrol edilen birçok ürün gördük ya bu ürünleri tasarlayan, geliştiren insanlar yapay zeka olsaydı? Samsung’un yapay zeka firması Neon fuarda bizlerle buluştu. Yapay insan projesi olan NEON, iş ve eğlence dünyasında yer alacak gerçeğe yakın insan avatarları yapmayı amaçlıyor.

Huawei Mate X (Sonunda!)

Samsung Galaxy Fold’un karşısında durabilecek tek güçlü cihaz olan Huawei Mate X’i nihayet inceleme fırsatı bulduk. Geçtiğimiz sene uzaktan gösterilen katlanan ekranlı akıllı telefon modeli Mate X’i fuarda enine boyuna inceledik. 8 inç 2480x2200 çözünürlüklü AMOLED ekran katlanınca 6.6 inç (2480x1448 piksel, 6.38 inç 2480x892 piksel) ekrana dönüşüyor. Elbette Huawei’nin kendi işlemcisi Kirin 980’i (Mali-G76 grafik işlemci) kalbinde taşıyan telefon, 8GB RAM, 512GB dahili depolama ile geliyor. 40MP ana, 16MP ultra geniş, 8MP telefoto kamera taşıyor. Batarya kapasitesi 4500 mAh. (55W hızlı şarj desteği mevcut)

Altın Kaplı Oyuncu Klavyesi

CES 2020 fuarında tanıtılan ilgi çekici ancak pek çoğumuzun satın almayacağı bir ürün XPG Summoner Gaming Keyboard. Oyunculara özel tasarlanan klavyeler zaten pahalıyken 24 ayar altın kaplı bu oyuncu klavyesi daha da pahalı. Klavyenin üzerine uygulanan metal malzemenin üst kısmına 24 ayar altın kaplanmış durumda ve standart bir klavye gibi gözüken bu ürüün fiyatı 10.000 dolar.

Dünyanın İlk 5G'li Bilgisayarı

Lenovo, CES’de sadece dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar modelini değil, dünyanın ilk 5G’ye sahip bilgisayarını tanıttı. Qualcomm Snapdragon 8cx 5G Platformu’nda çalışan ilk PC’lerden biri olan Yoga 5G, 24 saate varan pil ömrü, 1.3 kg ağırlığı, parlak ve 400 nit ekranıyla tüm gün dışarıda çalışanlar için en iyi seçeneklerden biri.

E Mürekkep Ekranlı Dizüstü

Lenovo’nun e mürekkep ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus, çoğunlukla bilgisayar kapalıyken kullanılmak üzere tasarlanmış. Lenovo, toplantıdan toplantıya koşan insanların bu modeli tercih edeceğini söylüyor. Takvim etkinlikleri, hava durumu gibi önemli bilgiler ikinci ekranda gösteriliyor. Dizüstünü açtığınızda hassas verileriniz gizleniyor. Hassasiyet derecesi yüksek olmasa da not almak için yeterli olan kalemle birlikte geliyor. Windows Kindle uygulamasıyla yerleşik entegrasyon sayesinde E Mürekkep ekranını e-okuyucu olarak da kullanabiliyorsunuz. Güç tuşu üzerinde parmak izi okuyucusu bulunduran model 13.3 inç 1080p IPS ekrana sahip.

Parmak İzi Okuyuculu SSD

Samsung tarafından yeni tanıtılan taşınabilir SSD modeli T7 Touch, parmak izi okuyucu taşımasıyla rakiplerinden sıyrılıyor. 1050MB/s okuma, 1000MB/s yazma hızı ile T7 Touch selefi T5’ten iki kat, harici HDD’lerden de 9.5 kat daha hızlı performans sergiliyor. İkinci nesil USB 3.2 standardına bağlı olarak mevcut en yüksek dosya aktarım hızını sunuyor. Maksimum hıza NVMe arayüzü kullanıldığında ulaşılabiliyor. 500GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri bulunan yerleşik parmak izi okuyucu donanımına sahip ilk SSD modeli T7 Touch, üzerinde durumu görmenizi sağlayan Hareket LED’i de barındırıyor. Kutusundan USB-C’de C’ye, USB-C’dan A’ya data kablosu çıkıyor. Dolayısıyla hem yeni nesil hem de eski bilgisayarlarda kullanılabilecek bir portable SSD.

Sahibini Zengin Edecek Bilgisayar

Asus’un yepyeni oyuncu bilgisayar modeli Zephyrus ROG G14, AMD’nin en yeni işlemcisi RYZEN 4000’den güç alıyor. Dünyanın en güçlü 14 inç Windows Pro oyuncu dizüstü bilgisayarı olan modelde 1TB NVMe SSD ve 3200 mHz hızda çalışan 32GB DDR4 bulunuyor. 10 saatin üzerinde pil ömrü sunuyor. Fanlar kendiliğinden temizleniyor ve akıllı soğutma çözümü mevcut. Hızlı ve güvenli giriş için parmak izi okuyucu (güç tuşunda) bulunuyor. İçerik üreticiler için şık tasarımlı harici 1080p60 web kamera ile birlikte geliyor.

Dünyanın En Hızlı E-Spor Monitörü

Asus’un 360Hz yenileme hızına sahip monitörünü de inceleme şansı yakaladık. Dünyenın en hızlı e-spor monitörü NVIDIA G-SYNC ile güçlendirilmiş. Counter Strike: Global Offensive, Rainbox Six: Siege, Overwatch, Fortnite gibi oyunlarda avantaj sağlatacak bir monitör olduğu söylendi. 60Hz monitörlere göre %37, 240Hz monitörlere göre %4 daha iyi performans sergiliyor. 24 inç 1080p form faktörüyle gelen monitörün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.

Uçan Otomobil!

Filmlerde hatta çizgi filmlerde gördüğümüz uçan arabaları gerçekte görmemiz yakındır. Hyundai S-A1 henüz konsept aşamasında, Uber Air bünyesinde kullanıma girmesi planlanıyor. İlk olarak Amerika ve Avustralya’da kullanılmaya başlanacağı açıklanan uçan araba, saatte 290 km hıza ulaşıyor, 300 - 600 metre yükselebiliyor, uçuş menzili maksimum 100 km. 5 - 7 dakika arasında şarj oluyor.