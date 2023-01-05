CES 2023: Canlı Blog
Dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi olan CES 2023 etkinliğinde hangi ürünler tanıtıldı? Bu yazıda etkinlikte ön plana çıkan ürünleri bir arada topladık.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2023 etkinliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça etkileyici pek çok ürün tanıtılıyor. Bunlar arasında akıllı televizyonlardan elektrikli otomobillere kadar pek çok ürün bulunuyor. Peki, CES 2023 fuarında tanıtılan ürünler neler?
Sony, Honda ile Elektrikli Otomobilini Tanıttı
Etkinlik esnasında tanıtılanlar arasında elektrikli otomobil de bulunuyor. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Honda ile iş birliği yaparak elektrikli otomobil geliştirdi. Şık tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken araca dair detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Sony, Honda ile Elektrikli Otomobilini Tanıttı!
Sony, CES 2020'de Vision S konsept otomobilini tanıttığında, sektörün her yerindeki uzmanlar aynı tepkiyi vermişti: Güzel fakat şimdi ne olacak? CES 2023'te Japon şirket bu soruya Honda ile ortaklaşa üretilen ve 2026'da yollarda olacak elektrikli otomobil Afeela'yı tanıtarak yanıt verdi.
Samsung, Oyuncular İçin OLED S95C 4K TV Duyurdu
Yüksek yenileme hızı ile oyuncular için biçilmiş bir kaftan olan Samsung OLED S95C 4K TV tanıtıldı. 77 inç ekran büyüklüğündeki akıllı televizyonda ince çerçeveli tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. İçerisinde yer alan sensörler sayesinde bir akıllı televizyondan fazlasını sunan cihaz Dolby Atmos gibi teknolojileri destekliyor.
Samsung, Oyuncular İçin Yeni OLED S95C 4K TV'yi Duyurdu
Samsung, CES 2023'te yüksek puan alan Samsung OLED S95B'nin bu yılki devam ürününü duyurdu ve onu S95C olarak adlandırdı.
Zens, Yeni Apple Şarj Cihazlarını Tanıttı
Hollanda merkezli Zens, etkinlik esnasında aralarında iPad ve MagSafe'li iPhone'lar için bir şarj istasyonunun da bulunduğu bir dizi yeni şarj cihazının tanıtımını gerçekleştirdi. Şarj istasyonunun ön kısmında Apple Pencil'ı eklemek için özel bölüm de bulunuyor.
Zens, 2023'e Özel Yeni Apple Şarj Cihazlarını Tanıttı
Zens, CES 2023'te yeni yılı kutlamak için aralarında iPad ve MagSafe'li iPhone'lar için bir şarj istasyonunun da bulunduğu bir dizi yeni şarj cihazını tanıttı.
Stres Seviyesini Azaltan Yastık Fufuly Tanıtıldı
CES 2023 etkinliğinde oldukça ilginç bir ürün de tanıtıldı. Fufuly olarak isimlendirilen yastık, stres seviyesinin azalmasına yardımcı oluyor. Tokyo Üniversitesinde yer alan bilim insanlarıyla beraber geliştirilen ürünün videosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Stres Seviyesini Azaltan Yastık Fufuly Tanıtıldı
Yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olacak robotlar geliştirmesiyle tanınan Yukai Engineering, stres seviyesini azaltan yastık Fufuly'i tanıttı.
Dünyanın İlk Kablosuz ve Taşınabilir Televizyonu Duyuruldu
Fuardaki en etkileyici ürünlerden biri olan Displace TV, dünyanın ilk kablosuz ve taşınabilir televizyonu olma unvanına sahip. 55 inç ekran büyüklüğündeki ürün, kablo bağlantısı olmadan çalışabiliyor. Aşağıda bulunan bağlantıdan ürünün tasarımına ve özelliklerine bakabilirsiniz.
Dünyanın İlk Kablosuz ve Taşınabilir Televizyonu: Displace TV
CES 2023 fuarında merakla beklenen pek çok ürün arasında tamamen kablosuz olduğu iddiaları öne sürülen Displace TV, geçtiğimiz ay tanıtılmıştı.
Kendi Kendini Dengeleyebilen Motor Tanıtıldı
Motosiklet sürüşünü oldukça kolay hâle getiren bir ürün de duyuruldu. 1000'i aşkın çip ve 200'den fazla sensör ile donatılan elektrikli motosiklet, fütüristik tasarımıyla ilgi odağı hâline gelmeyi başarıyor. Ürünün videosuna aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.
Kendi Kendini Dengeleyebilen Motor Davinci DC100 Tanıtıldı
1.000'den fazla çip ve 200'ün üzerinde sensör ile donatılan yeni robotik elektrikli motosiklet Davinci DC100, CES 2023 etkinliğinde tanıtıldı ve etkinliğe damga vuran yenilikçi ürünlerden biri olmayı başardı.
ASUS Yeni TUF Serisi Dizüstü Oyun Bilgisayarlarını Tanıttı
CES etkinliği esnasında oyun odaklı dizüstü bilgisayar modelleri de tanıtıldı. ASUS TUF Gaming A16 Advanced Edition ve ASUS TUF Gaming F15/17 ve A15/17 olarak isimlendirilen laptoplar, sahip oldukları güçlü donanım bileşenleri ile dikkat çekiyor.
ASUS Yeni TUF Serisi Dizüstü Oyun Bilgisayarlarını Tanıttı
ASUS, popüler TUF serisinden bir dizi yeni oyun dizüstü bilgisayarını duyurdu. Şirket, oyunculara yönelik bu yeni TUF dizüstü bilgisayarları devam eden CES 2023 etkinliği sırasında tanıttı.
Gerçek Bir Köpekten Farksız Robot Köpek Tanıtıldı
WowWee isimli bir oyuncak şirketi, fuar esnasında MINTiDDog-E isimli bir robot köpek tanıttı. Uygun fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan MINTiDDog-E, sahip olduğu özellikler ile ilgi odağı hâline gelmeyi başarıyor. Sensörlerle donatılan robot köpeğin özelliklerini ve tasarımını aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.
Gerçek Bir Köpekten Farksız Robot Köpek Tanıtıldı!
Robot oyuncakların giderek arttığı bu dönemlerde robot bir köpeksiz olur mu? Elbette olmaz. CES 2023 etkinliğinde birbirinden farklı ve yenilikçi teknolojilerle karşılaştık ve bir yenisi de bu robot köpek olacak gibi görünüyor.
CES 2023 fuarında tanıtılan en başarılı ürün sizce hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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