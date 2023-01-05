CES 2023: Canlı Blog

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2023 etkinliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça etkileyici pek çok ürün tanıtılıyor. Bunlar arasında akıllı televizyonlardan elektrikli otomobillere kadar pek çok ürün bulunuyor. Peki, CES 2023 fuarında tanıtılan ürünler neler?

Sony, Honda ile Elektrikli Otomobilini Tanıttı

Etkinlik esnasında tanıtılanlar arasında elektrikli otomobil de bulunuyor. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Honda ile iş birliği yaparak elektrikli otomobil geliştirdi. Şık tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken araca dair detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung, Oyuncular İçin OLED S95C 4K TV Duyurdu

Yüksek yenileme hızı ile oyuncular için biçilmiş bir kaftan olan Samsung OLED S95C 4K TV tanıtıldı. 77 inç ekran büyüklüğündeki akıllı televizyonda ince çerçeveli tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. İçerisinde yer alan sensörler sayesinde bir akıllı televizyondan fazlasını sunan cihaz Dolby Atmos gibi teknolojileri destekliyor.

Zens, Yeni Apple Şarj Cihazlarını Tanıttı

Hollanda merkezli Zens, etkinlik esnasında aralarında iPad ve MagSafe'li iPhone'lar için bir şarj istasyonunun da bulunduğu bir dizi yeni şarj cihazının tanıtımını gerçekleştirdi. Şarj istasyonunun ön kısmında Apple Pencil'ı eklemek için özel bölüm de bulunuyor.

Stres Seviyesini Azaltan Yastık Fufuly Tanıtıldı

CES 2023 etkinliğinde oldukça ilginç bir ürün de tanıtıldı. Fufuly olarak isimlendirilen yastık, stres seviyesinin azalmasına yardımcı oluyor. Tokyo Üniversitesinde yer alan bilim insanlarıyla beraber geliştirilen ürünün videosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın İlk Kablosuz ve Taşınabilir Televizyonu Duyuruldu

Fuardaki en etkileyici ürünlerden biri olan Displace TV, dünyanın ilk kablosuz ve taşınabilir televizyonu olma unvanına sahip. 55 inç ekran büyüklüğündeki ürün, kablo bağlantısı olmadan çalışabiliyor. Aşağıda bulunan bağlantıdan ürünün tasarımına ve özelliklerine bakabilirsiniz.

Kendi Kendini Dengeleyebilen Motor Tanıtıldı

Motosiklet sürüşünü oldukça kolay hâle getiren bir ürün de duyuruldu. 1000'i aşkın çip ve 200'den fazla sensör ile donatılan elektrikli motosiklet, fütüristik tasarımıyla ilgi odağı hâline gelmeyi başarıyor. Ürünün videosuna aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

ASUS Yeni TUF Serisi Dizüstü Oyun Bilgisayarlarını Tanıttı

CES etkinliği esnasında oyun odaklı dizüstü bilgisayar modelleri de tanıtıldı. ASUS TUF Gaming A16 Advanced Edition ve ASUS TUF Gaming F15/17 ve A15/17 olarak isimlendirilen laptoplar, sahip oldukları güçlü donanım bileşenleri ile dikkat çekiyor.

Gerçek Bir Köpekten Farksız Robot Köpek Tanıtıldı

WowWee isimli bir oyuncak şirketi, fuar esnasında MINTiDDog-E isimli bir robot köpek tanıttı. Uygun fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan MINTiDDog-E, sahip olduğu özellikler ile ilgi odağı hâline gelmeyi başarıyor. Sensörlerle donatılan robot köpeğin özelliklerini ve tasarımını aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

CES 2023 fuarında tanıtılan en başarılı ürün sizce hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.