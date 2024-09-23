700 Bin TL'ye Yok Yok! Chery Fulwin E05 Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli otomotiv şirketi Chery, çok yakın zamanda Fulwin E05 isimli modelini tanıttı. Chery’nin yeni elektrikli sedan modeli hem gelişmiş teknolojileri hem de fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Biz de bu rehberde zarif tasarımlı ve yapay zeka destekli akıllı kabinli Chery Fulwin E05 özellikleri ve fiyatıyla ilgili detayları ele aldık.

Chery Fulwin E05 Özellikleri

Chery’nin Çin’de düzenlenen bir otomobil fuarında tanıttığı yeni sedan model Fulwin E05 hem aerodinamik hem de akıcı hatlarıyla modern tasarıma sahip. Aracın ön kısmı; ince LED farlar, büyük dikey hava girişleri ve kaslı motor kaputundan oluşuyor. Aynı zamanda otomobile aktif kapaklardan oluşan hava girişleri ve burun kısmının alçak olması da sportif görünüm kazandırıyor.

Estetik görünüme sahip olan Chery Fulwin E05’te iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, yapay zeka destekli akıllı kabin ve mini buzdolabı var. Yapay zeka destekli akıllı kabin, dört farklı moddan oluşuyor. Bu modlar, rahatlama ve uyku gibi imkanlar sunuyor. Böylelikle yolcular ve sürücüler konforlu bir yolculuk deneyimi yaşıyor.

Chery Fulwin E05, çok katmanlı minimalist bir kokpit tasarımdan oluşuyor. Otomobilin iki kollu direksiyon simidi arkasında sürüşe dair hem uyarı hem de bilgilerin gösterildiği küçük dijital ekran yer alıyor. Otomobilin orta konsolundaysa büyük dokunmatik multimedya ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde araçtaki tüm fonksiyonlar kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda otomobilin ayak uzatılan alanları, konsol ve kapı panelleriyse ambiyans aydınlatmalarından oluşuyor.

Otomobilin yan profilininse gizli kapı kolları, çift renkli jantlar, geniş omuz çizgisi ve fastback stil tavan yapısı dikkat çekiyor. Aracın ön camında yer alan Lidar sensörüyse gelişmiş sürüş asistan teknolojilerindendir. Chery’nin yeni sedan modeli, 2.900 mm aks mesafesi ve 4.800 mm uzunluğa sahip. 245/45 R20 Pirelli lastikleriyle donatılan aracın arka kısmındaysa boylu boyunca uzanan LED stoplar bulunuyor. Ayrıca araç, sportif arka difüzör ile de daha dinamik görüntü oluşturuyor.

Otomobilin tasarımı, tamponun kenarlarında yer alan aktif kapaklı merkez hava girişi ve büyük dikey hava girişleriyle tamamlanıyor.

Chery Fulwin E05 Fiyatı

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre Chery Fulwin E05’in Çin dışındaki ülkelerde de satışa sunulacağı açıklandı. Aracın bu yıl sonunda Çin’de 2025 yılı itibariyle de küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor. Chery Fulwin E05 fiyatı başlangıçta 150 bin yuan- 21 bin dolar yani 715.449,00 TL’dir.