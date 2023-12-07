Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Araç Markaları Hangileri?
Türkiye'de en çok satılan lüks araç markaları ve modelleri hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Kasım 2023 ve Ocak-Kasım 2023 dönemlerinde Türkiye'de en çok satılan lüks araç markaları ve modelleri belli oldu. Peki, listede hangi marka ve araçlar bulunuyor?
Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Araç Markaları
|Sıra
|Marka Adı
|Kasım Satış Adedi
|Ocak-Kasım Satış Adedi
|1
|Mercedes-Benz
|2.762
|21.447
|2
|BMW
|2.129
|20.133
|3
|Audi
|1.721
|19.473
|4
|Volvo
|1.181
|10.128
|5
|Cupra
|872
|8.499
|6
|DS
|100
|3.273
|7
|Jeep
|531
|3.185
|8
|Mini
|303
|2.327
|9
|Land Rover
|260
|2.171
|10
|Alfa Romeo
|124
|2.042
|11
|Porsche
|66
|1.042
|12
|Maserati
|16
|496
|13
|Lexus
|52
|445
|14
|Jaguar
|15
|109
|15
|Bentley
|1
|32
|16
|Ferrari
|2
|23
|17
|Aston Martin
|1
|21
|18
|Hongqi
|3
|18
|19
|Lamborghini
|3
|16
Sıfır Araba Fiyatları - Aralık 2023
Aralık ayında sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir yazı hazırladık. Hazırladığımız yazıda Togg, Fiat, Volkswagen, Dacia, Mercedens-Benz, Citroen, Nissan, Peugeot, Renault, Ford, Hyundai ve Kia dahil olmak üzere çeşitli markaların otomobilleri bulunuyor.
Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobil Modelleri
|Sıra
|Marka Adı
|Model Adı
|Segment
|Kasım Satış Adedi
|Ocak-Kasım Satış Adedi
|1
|Cupra
|Formentor
|C7
|587
|6.236
|2
|BMW
|5 Serisi
|E1
|400
|5.115
|3
|Mercedes-Benz
|E Serisi
|E1
|179
|4.972
|4
|Audi
|A3 Sedan
|C1
|418
|4.201
|5
|BMW
|3 Serisi
|D1
|94
|3.867
|6
|Mercedes-Benz
|C Serisi
|D1
|721
|3.841
|7
|BMW
|X1
|D7
|505
|2.987
|8
|Audi
|A6
|E1
|259
|2.886
|9
|Mercedes-Benz
|CLA
|C6
|296
|2.802
|10
|Volvo
|XC40
|C7
|315
|2.676
|11
|Volvo
|XC90
|E7
|286
|2.481
|12
|Audi
|A3 Sportback
|C2
|229
|2.415
|13
|Volvo
|XC60
|D7
|248
|2.275
|14
|Audi
|Q3
|C7
|109
|2.220
|15
|Cupra
|Leon
|C2
|240
|2.055
|16
|Mercedes-Benz
|GLB
|D7
|272
|1.971
|17
|Audi
|A4
|D1
|65
|1.924
|18
|DS
|DS 7
|C7
|64
|1.905
|19
|Audi
|Q2
|C7
|276
|1.856
|20
|Alfa Romeo
|Tonale
|C7
|111
|1.843
|21
|Jeep
|Compass
|C7
|90
|1.494
|22
|BMW
|4 Serisi
|D1
|212
|1.411
|23
|Jeep
|Renegade
|B7
|192
|1.357
|24
|DS
|DS 4
|C2
|32
|1.297
|25
|Mercedes-Benz
|EQB
|C7
|458
|1.211
|26
|Audi
|A5 Sportback
|D2
|26
|1.150
|27
|BMW
|1 Serisi
|C2
|288
|1.145
|28
|Volvo
|S90
|E1
|213
|1.115
|29
|BMW
|2 Serisi
|C6
|24
|1.030
|30
|Mercedes-Benz
|GLC
|E7
|79
|1.029
|31
|BMW
|X3
|E7
|186
|1.012
|32
|Mini
|Countryman
|D7
|168
|997
|33
|BMW
|4 Serisi
|D6
|103
|960
|34
|Volvo
|S60
|D1
|55
|931
|35
|Mercedes-Benz
|A Serisi
|C1
|145
|914
|36
|Audi
|Q3 Sportback
|C7
|106
|858
|37
|Mercedes-Benz
|EQE
|E1
|106
|838
|38
|BMW
|7 Serisi
|F1
|92
|817
|39
|BMW
|iX
|E7
|57
|674
|40
|Mini
|Hatch 5 Kapı
|B2
|68
|611
Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Araba Modelleri - 2023
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri neler sorusu, çok sayıda kişi tarafından en fazla sorulan soruların başında yer alıyor.
Bu rehberde Türkiye'de en çok satan lüks araç markaları ve modelleri hangileri sorusunu yanıtladık. Peki, sizce lüks kategorisinde en iyi otomobil modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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