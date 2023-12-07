Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Araç Markaları Hangileri?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Kasım 2023 ve Ocak-Kasım 2023 dönemlerinde Türkiye'de en çok satılan lüks araç markaları ve modelleri belli oldu. Peki, listede hangi marka ve araçlar bulunuyor?

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Araç Markaları

Sıra Marka Adı Kasım Satış Adedi Ocak-Kasım Satış Adedi 1 Mercedes-Benz 2.762 21.447 2 BMW 2.129 20.133 3 Audi 1.721 19.473 4 Volvo 1.181 10.128 5 Cupra 872 8.499 6 DS 100 3.273 7 Jeep 531 3.185 8 Mini 303 2.327 9 Land Rover 260 2.171 10 Alfa Romeo 124 2.042 11 Porsche 66 1.042 12 Maserati 16 496 13 Lexus 52 445 14 Jaguar 15 109 15 Bentley 1 32 16 Ferrari 2 23 17 Aston Martin 1 21 18 Hongqi 3 18 19 Lamborghini 3 16

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobil Modelleri

Sıra Marka Adı Model Adı Segment Kasım Satış Adedi Ocak-Kasım Satış Adedi 1 Cupra Formentor C7 587 6.236 2 BMW 5 Serisi E1 400 5.115 3 Mercedes-Benz E Serisi E1 179 4.972 4 Audi A3 Sedan C1 418 4.201 5 BMW 3 Serisi D1 94 3.867 6 Mercedes-Benz C Serisi D1 721 3.841 7 BMW X1 D7 505 2.987 8 Audi A6 E1 259 2.886 9 Mercedes-Benz CLA C6 296 2.802 10 Volvo XC40 C7 315 2.676 11 Volvo XC90 E7 286 2.481 12 Audi A3 Sportback C2 229 2.415 13 Volvo XC60 D7 248 2.275 14 Audi Q3 C7 109 2.220 15 Cupra Leon C2 240 2.055 16 Mercedes-Benz GLB D7 272 1.971 17 Audi A4 D1 65 1.924 18 DS DS 7 C7 64 1.905 19 Audi Q2 C7 276 1.856 20 Alfa Romeo Tonale C7 111 1.843 21 Jeep Compass C7 90 1.494 22 BMW 4 Serisi D1 212 1.411 23 Jeep Renegade B7 192 1.357 24 DS DS 4 C2 32 1.297 25 Mercedes-Benz EQB C7 458 1.211 26 Audi A5 Sportback D2 26 1.150 27 BMW 1 Serisi C2 288 1.145 28 Volvo S90 E1 213 1.115 29 BMW 2 Serisi C6 24 1.030 30 Mercedes-Benz GLC E7 79 1.029 31 BMW X3 E7 186 1.012 32 Mini Countryman D7 168 997 33 BMW 4 Serisi D6 103 960 34 Volvo S60 D1 55 931 35 Mercedes-Benz A Serisi C1 145 914 36 Audi Q3 Sportback C7 106 858 37 Mercedes-Benz EQE E1 106 838 38 BMW 7 Serisi F1 92 817 39 BMW iX E7 57 674 40 Mini Hatch 5 Kapı B2 68 611

Bu rehberde Türkiye'de en çok satan lüks araç markaları ve modelleri hangileri sorusunu yanıtladık. Peki, sizce lüks kategorisinde en iyi otomobil modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.