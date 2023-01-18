Chromebook cihazlar; Mac ve Windows gibi dizüstü bilgisayarlara göre daha sağlam olmaları ile biliniyor. Fakat her elektronik cihaz gibi darbe vb. sebeplerden dolayı arızalanabiliyor. İnternet bağlantısı, güncelleme gibi birçok sorunla karşı karşıya kalma ihtimali de bulunuyor. Biz de bu yazımızda en yaygın Chromebook sorunları ve çözümleri hakkında bilgi vereceğiz.

En Yaygın 7 Chromebook Sorunları ve Çözümleri

Gecikmeli çevrimiçi performans

İkinci monitör kullanırken karşılaşılan problemler

Bilinmeyen dosya türü hata mesajı

Chromebook açılmıyor ya da şarj olmuyor

Chrome OS eksik ya da hasarlı

Gecikmeli genel performans

Chromebook sık sık çöküyor ya da donuyor

1. Gecikmeli Çevrimiçi Performans

Gecikmeli çevrimiçi performans; tüm dizüstü bilgisayarlarda ortaya çıkan bir durum. Cihazların yaşıyla ilgili olan bu sorunun düzeltilmesi açıkçası şans sayılabilir.

Bu sorundan kaynaklı Chromebook’larda az sekme açılması sorunu ile karşılaşılabilir. Eğer çok sekme kullanmak istiyorsanız; Chrome sekme yönetimi uygulamalarından yararlanabilirsiniz.

2. İkinci Monitör Kullanırken Karşılaşılan Problemler

Chromebook’ta ikinci monitör kullanırken bazı problemlerle karşılaşmak daha olası. Örneğin; sunum yaparken ikinci bir monitör kullanmak zorunda olabilirsiniz. İkinci monitör Chromebook’a bağlandığında problemli çalışmaya başlayabilir.

Böyle durumlarda “Profil > Ayarlar > Cihaz > Ekranlar” ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca bir başka yöntem olarak ikinci ekran bildirim mesajına tıklayabilirsiniz.

3. Bilinmeyen Dosya Türü Hata Mesajı

Chromebook cihazlar, Mac ve Windows’larla aynı dosya türünü desteklemiyor. Chromebook cihazların yerel olarak işledikleri dosya uzantıları şu şekilde sıralanabilir:

3.1. Ortam

WAV, 3GP, MP4, MP3, OGG, WEB, AVI, M4V, MKV, OGA, MOV,

3.2. Sıkıştırılmış Dosyalar

RAR, ZIP

3.3. Microsoft Office

XLS, DOC, PPTX, DOCX, PPT, XLSX

3.4. Görseller

WEBP, BMP, JPG, PNG, GIF, JPEG

Eğer dosya türü desteklenmiyorsa şu üç seçenekten birini uygulayabilirsiniz;

Belge ücretsiz dosya dönüştürme sitesine yüklenebilir,

Chrome Web Mağazası üzerinden biçime uygun olarak özel uygulama indirilebilir,

Bulut depolama sağlayıcılarından herhangi birine eklenebilir,

4. Chrome Açılmıyor ya da Şarj Olmuyor

Chromebook ve diğer tüm bilgisayarlarda ilk vazgeçilecek donanım parçasının pil olduğunu söyleyebiliriz. Fakat pili çöpe atmadan önce yine de size belirteceğimiz noktalara göz atınız.

Öncelikle Chromebook’un şarj olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazı açmadan 30 dakika şarj olmasını sağlayınız. Eğer şarjı dolduğu halde çalışmıyorsa işletim sistemini yükleyiniz. Chromebook’a elektrik iletilmiyorsa fişi çekip pilide bilgisayardan çıkarın.

Daha sonra güç kablosuyla pil çıkarılmış haldeyken “Güç” düğmesi üzerine 30 saniye kadar basınız. Son adımdaysa tüm unsurları bir araya getirip bilgisayarınızı 30 dakika kadar şarj ediniz.

5. Chrome OS Eksik ya da Hasarlı

Maalesef Chromebook’unuz; Chrome OS eksik ya da hasarlı şeklinde bir uyarı verdiyse durum vahim diyebiliriz. Bu tarz durumlarda işletim sistemini tümden yüklemeniz gerekiyor. Ancak aşağıda sıraladığımız adımlarla kolayca Chrome işletim sistemini yükleyebilirsiniz;

Chrome Web Mağazası üzerinden Chromebook Recovery Utility’i indiriniz.

Yukarıda belirttiğimiz uygulama 4 GB depolama alanından oluşuyor.

Cihaz üzerinden Esc + Yenile + Güç tuşlarına basınız.

USB çubuğunu takıp daha sonra ekran üzerindeki yönergeleri takip ediniz.

6. Gecikmeli Genel Performans

Chromebook sorunları içerisinde yer alan “Gecikmeli Genel Performans” çevrimiçi değilken bile cihazın yavaş çalışmasını ifade eder. Böyle durumlarda mutlaka cihaz güncellenmelidir. Google devamlı işletim sistemiyle yeni sürümler yayınlıyor.

Cihaz yeniden başlatıldığında otomatik kendini kurar. Fakat 7/24 bilgisayarını çalışır durumda bırakanlar birkaç güncellemeyi atlayabilir. Güncelleme olup olmadığını ekranın sağ alt köşesinde konumlanan küçük ok olup olmadığına bakarak anlayabilirsiniz. Ok varsa güncelleme yapılması gerekiyor.

7. Chromebook Sık Sık Çöküyor ya da Donuyor

Chromebook’lar sık sık çökme ve donma problemleriyle de karşılaşıyor. Böyle durumlarda “Ctrl+Shift+R” tuşlarına tıklayabilirsiniz. Problem yeniden olduğu takdirde sağ üst köşede konumlanan “üç dikey nokta” tıklanmalıdır.

Chrome menüsü içerisine tıklayıp daha sonra “Diğer Araçlar > Görev Yöneticisi” seçmeleri takip edilmelidir. Daha sonra “İşlemi Sonlandır” seçeneğine tıklanır. Sık sık çökme ve donma problemi web sayfasıyla alakalı değilse cihaz kapatılıp açılmalıdır. Problem devam ediyorsa uzantı ve uygulamalarda hile olabilir.

Böyle durumlar için de tüm tarayıcı ve uygulama pencereleri kapatılmalıdır. Uygulama başlatıcı açılıp son yüklenen uzantılar ya da uygulamalar kaldırılmalıdır. Bunun için sağ tıklayıp > Chrome’dan Kaldır seçilmelidir. Sahte uzantının tespiti içinde “Ayarlar > Diğer Araçlar > Uzantılar” takip edilmelidir. Ardından tüm onay kutuları üzerindeki işaretler kaldırılmalıdır.

Problemlere ne sebep olduğunu öğrenene dek uzantılar tekrar etkin hale getirilmelidir. Ayrıca cihaz sürekli donuyorsa düzelmesi için sıfırlama işlemi yapılmalıdır.

Chromebook Nasıl Sıfırlanır?

Yukarıda bahsettiğimiz sorunlarla ilgili sunduğumuz çözümler işe yaramadığı takdirde cihaz sıfırlanmalıdır. Chromebook ekranının sağ alt köşesinde konumlanan profil resmine tıklanmalıdır. Daha sonra dişli çark simgesi seçilmelidir.

Sayfa aşağı doğru kaydırılıp “Gelişmiş” sekmesine tıklanır. Akabinde “Sıfırla” kısmı bulunana dek kaydırma işlemi sürdürülür. En son adımda “Powerwash” seçilir. Burada ekran üzerindeki talimatlar takip edilmelidir. Yalnız bu işlem esnasında kayıtlı tüm veriler kaybedilir. Bu sebeple işlem öncesinde mutlaka yedekleme yapılmalıdır.

Sizlere en çok karşılaşılan Chromebook sorunları ve çözümlerine dair bir rehber hazırladık. Chromebook’a AirPods’u bağlamak içinde AirPods Chromebook’a Nasıl Bağlanır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.