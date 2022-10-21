AirPods Chromebook’a Nasıl Bağlanır?

Genellikle AirPods’u Chromebook’a bağlama işlemi kullanıcılar tarafından zormuş gibi görünebilir. Apple ürünlerinin geneli sadece Apple’a ait cihazlarla çalıştığı için AirPods’un Chromebook’a bağlanması imkansız sanılıyor. Ancak birkaç basit adımla AirPods Chromebook’a kolayca bağlanabiliyor. İşte detaylar!

AirPods’u Chromebook’a Bağlama

Chromebook kullanıcıları AirPods bağlantısı için bazı adımları takip etmelidir. Bu adımları şöyle sıralayabiliriz:

İlk olarak Chromebook’in ekranında yer alan “Menü” seçeneğine tıklanmalıdır. Bu kısım dijital saat ve pil yüzdesinin olduğu yani ekranın sağ alt köşesinde yer alıyor. Menüde; bildirimler, Bluetooth ve Wi-Fi şeklinde pek çok seçenek bulunuyor.

Menü üzerindeki seçeneklerden Bluetooth’u seçiniz. Bluetooth bağlantısı kapalıysa açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra otomatik olarak Chromebook’ta kablosuz cihazları aramaya başlıyor.

AirPods'un şarjının bitmesi olasılığına karşı tedbirinizi alarak şarj kutusunu bağlantı esnasında yanınızda bulundurunuz.

Notebook Bluetooth listesi içinde AirPods otomatik şekilde görüntülenmeyebilir. Görüntü için AirPods kasası arkasında yer alan kurulum düğmesine basılmalıdır. Notebook’un yakınına AirPods alınarak Bluetooth bağlantısının kesilmesi engellenir.

listesi içinde AirPods otomatik şekilde görüntülenmeyebilir. Görüntü için AirPods kasası arkasında yer alan kurulum düğmesine basılmalıdır. Notebook’un yakınına AirPods alınarak Bluetooth bağlantısının kesilmesi engellenir. Chromebook üzerinden “Bluetooth Kullanılabilir Cihazlar” listesinden AirPods seçilmelidir. Daha sonra notebook ekranına gelen tüm işlemler onaylanır.

Onaylama işleminin ardından AirPods ile Chromebook arasında bağlantı sağlanmış olur. Eşleştirme işleminin ardından AirPods ses seviyesi de bağlandığı notebook üzerinden ayarlanır.

Bağlantının sağlanmasının ardından AirPods kasasında yer alan LED ışıkta yeşil renge döner.

AirPods’un Chromebook bağlantısının kesilmesi için de Bluetooth bağlantısının kapatılması gerekiyor. Bağlantıyı kesmek için diğer bir yolsa; AirPods kasası arkasında bulunan “Eşleştir” düğmesine basılı tutmaktır.

AirPods Bilgisayara Nasıl Bağlanır?

AirPods, dizüstü bilgisayarlar tarafından desteklenen cihazlardandır. HP, Dell ve Lenova markalı bilgisayarlara kolayca bağlanabilir. Bu bağlantı için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Bilgisayar üzerinden “Menü Çubuğu” alanı bulunur.

Menü Çubuğunun sağ altında konumlanan “Eylem Merkezi” açılmalıdır.

Eylem Merkezi olan alana tıklandıktan sonra bilgisayarla alakalı farklı simge özellikleri ekrana gelir.

Simge özellikleri üzerinden “Tüm Ayarlar” sekmesine tıklanmalıdır.

Yukarıdaki adım sonrasında yeni sekmeye geçiş yapılmış olur.

Windows Ayarları içinden “Cihazlar” sekmesini seçiniz.

Ekranın sol köşesinde “Bluetooth ve Diğer Cihazlar” sekmesi var. Buraya tıklayıp diğer adıma geçiniz.

En son adımda AirPods’u seçip “Tamam” tuşuna basınız.

AirPods’un hem Chromebook hem de HP, Dell, Lenova dizüstü gibi dizüstü bilgisayarlara bağlanmasının yanında Sahte AirPods Nasıl Anlaşılır? Tespit Etme Yöntemleri yazımıza da göz atabilirsiniz.