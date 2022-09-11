Chromebook'lara Mac'lerin Sevilen Video Konferans Özellikleri Geliyor

Google, yerleşik video efektlerinden başlayarak Chromebook'larda video konferans deneyimini güçlendirmeyi amaçlayan yeni Chrome OS özellikleri üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

9to5Google tarafından Chromium Gerrit'te keşfedilen potansiyel bir özellik işaretine göre Chrome OS ekibi Chromebook'lar için bir arka plan bulanıklaştırma efekti geliştiriyor. Bu özellik, Apple Silicon tarafından desteklenen Apple'ın macOS cihazlarında bulunan bir özellik. Arka plan bulanıklığı aynı zamanda Google Meet gibi en iyi video konferans yazılımlarının çoğunun popüler bir özelliğidir.

Bu efektlerin yerleşik bir özellik olarak Chromebook'lara eklenmesi, özellikler açısından geleneksel olarak Windows PC'lerin ve MacBook'ların gerisinde kalan platformdaki kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Arka plan bulanıklığı özellikle iş arkadaşlarınızla görüntülü görüşme yaparken dağınık yatak odanızı gizlemek için de kullanışlı bir araç.

Yeni Özelliklerin Ne Zaman Geleceği Belirsiz

Ayrıca, arka plan bulanıklığının geliştirilmekte olan tek özellik olmadığı anlaşılıyor. "Portre Yeniden Aydınlatma" olarak adlandırılan bir diğer özellik de şu anda geliştirme sürecinde. 9to5 bunun Pixel telefonlar için Google Kamera uygulamasında bulunan bir özelliğe benzer olduğunu belirtiyor. Google'a göre Portre Yeniden Aydınlatma orijinal fotoğraftaki aydınlatmayı tamamlamak için portrelere simüle edilmiş bir yönlü ışık kaynağı ekliyor.

Google'ın Chromebook'un görüntülü arama özelliklerini geliştirme kararı, hibrit çalışma ortamları hâlâ yürürlükteyken doğru yönde atılmış bir adım. Bununla birlikte yeni keşfedilen özellikler, geliştirme sürecinin erken aşamalarında olmalarından ötürü yakın zamanda kullanıcılara sunulması beklenmeyebilir.