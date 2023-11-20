Dell Taşınabilir Dayanıklı Tableti: Latitude Rugged Extreme Özellikleri ve Fiyatı

10 inç Windows tablet özelliğiyle dikkat çeken Dell Latitude Rugged Extreme, profesyonel çalışmalar için çok uygundur. Dayanıklı ve kaliteli olmasının yanında kolay taşınabilirliğiyle de dikkat çekiyor. Kaliteli malzeme ve tekniklerle üretildiği için uzun süre kullanılabilir.

Tablet, dayanıklı aksesuarlardan oluşuyor. Bu tabletin en önemli özelliği çalışırken değiştirilebilir pillerden oluşmasıdır. Bahsettiğimiz tablet, çalışmalarını normal masa başı dışında yapan kişiler için özel olarak geliştirildi. Profesyonellere özel tasarlanan tablet hız ve yüksek performansıyla da dikkat çekiyor.

Dell Latitude Rugged Extreme Özellikleri

Dell Latitude Regged Extreme, kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Tablet, 1 kg ağırlığında kasaya sahiptir. Dolayısıyla da birçok alanda çok rahat kullanılabilir.

Dell’in taşınabilir tableti, 36Whr dahili pille çalışıyor. Bu pile alternatif olarak da tablet çalışırken değiştirilebilen çift pil seçeneği sunulmuştur. Uzun süre çalışma yapılırken pil değiştirilerek çalışmanın yarım kalması engelleniyor.

Dell Latitude Rugged Extreme özellikleri şöyle sıralanabilir;

32 GB’a kadar LPDDR5 bellek,

Çift geniş bantlı Wi-Fi 6E,

GPS,

5G,

Nesil Intel® Core™ i7 işlemci,

2 TB’lı NVMe SSD desteği,

i7-i5 konfigürasyonları kapsamında Iris® Xe® grafikler,

Tablet kablosuz menzil, hız ve güvenlik noktasında sağlıklı bağlantı içinde “Özel 5G Ağı” desteği sunuyor. Son teknolojiyle tasarlanan bu tablet, kullanıcılarına gerçek verilerden oluşan görüntüler sunuyor. Çünkü 16:10 en boy oranında 10,1 inç FHD+ (1920x 1200) ekrandan oluşuyor.

Tabletin ekranı, 1000 nit parlaklıktan oluşuyor. Bu özellik sayesinde tabletle güneş altında dahi rahat çalışılabiliyor. Güneş ışığının altında da tablet ekranı net görüntülenebiliyor. Böylelikle gölge arama problemi de tamamen ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca tehlikeli ve kimyasalların olduğu ortamda tabletin kullanılması içinde eldivenle dokunma özelliği geliştirilmiştir.

Dell Latitude Rugged Extreme tablet, MIL-STD 810 ve IP-65 standartlarından oluşuyor. Askeri sınıfı özellikleriyle dikkat çeken bir tablettir. Dell’in gelişmiş teknolojiyle tasarlanan tableti, -6,5 ve 63 °C arası sıcaklığa ve dört metre yükseklikten düşmeye karşı da dayanıklıdır.

Tablet, IP65 derece ile sertifikalandırılmıştır. IP65 sertifikası, tabletin hem su hem de toza karşı dayanıklı olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda zorlu hava koşullarına karşı da çok dayanıklıdır.

Dell Latitude Rugged Extreme, siber ve çevresel tehlikelere karşı da dayanıklı üretilmiştir. TPM 2.0 ControlVaul özelliği sayesinde tablet kullanıcılarının verileri entegre şifreleme yöntemiyle koruma altına alınıyor. Tablete Microsoft Windows Hello özelliği entegre edilmiştir. Bu özellik;

Dokunmatik parmak izi okuyucu,

Temaslı ve temassız kart okuyucu,

Kızılötesi kamera,

Kamera gizlilik panjurları gibi birçok güvenlik seçeneği sunuyor.

Dell Latitude Rugged Extreme Hangi Aksesuarlar ile Sunuluyor?

Dell Latitude Rugged Extreme; dönen el kayışı, sert tutma kısmı, çıkarılabilir klavye ve pasif kalem gibi aksesuarlarla daha kullanışlı hale geliyor. Tablet, dönen el kayışı sayesinde hem mobil hem de statik ortamlarda çok rahat kullanılabiliyor.

Bileğe tabletin sabitlenmesini sağlıyor. Bu el kayışı, 360 derece dönüyor. 50x50 VESA montaj aparata takılarak kullanılıyor.

Tabletin güvenli şekilde taşınması sert tutma kısmıyla gerçekleşiyor. Ayrıca pasif kalemle de çizme ve yazma işi yapılabiliyor. Tablet, IP-65 sınıfı çıkarılabilen arkadan aydınlatmalı RGB klavyeyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Tablete bu klavye takıldığında 2-in-1 cihaz haline geliyor. Klavye tablete takılınca normal dizüstü bilgisayar modunu alması için dik şekle getiriliyor. Aynı zamanda 180 derecede katlanabilme özelliğine sahiptir.

Dell Latitude Rugged Extreme Fiyatı

Dell Latitude Rugged Extreme; USB-A, barkod tarayıcı, evrensel ses jakı ve RJ-45 aksesuarlarıyla kişiselleştirilebiliyor. Tablet, Rugged Control Center uygulamasıyla programlama yapılabilen iki donanım düğmesiyle daha kullanışlı hale geliyor. Bu özelliği tabletin kullanışlılığını daha çok artırıyor.

Dell’in taşınabilir, dayanıklı ve hafif tabletinin fiyatı ise 77.446,03 TL’dir.