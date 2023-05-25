Dell XPS 13 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dokunmatik geniş yüzeyi ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Dell XPS 13 Plus, yazılımsal özellikleri sayesinde kullanıcılarına işlevsel çözümler sunuyor.

Yakın zamanda dizüstü bir bilgisayar almayı düşünenler için nitelikli bir alternatif olarak karşımıza çıkan Dell XPS 13 Plus, kamera, ekran, işlemci, güvenlik ve bağlantı anlamında etkileyici özelliklere sahip. Ayrıca ürünü satın alırken ek özellikler için talepte bulunarak cihazı yapılandırma imkânınız da bulunuyor.

Dell XPS 13 Plus’ın şık tasarımı, fonksiyonel özellikleri, satış fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilmeniz gereken diğer detaylar yazımızın devamında!

Dell XPS 13 Plus Özellikleri

Dell XPS 13 Plus, farklı Core işlemciler ile uyumlu olarak çalışıyor. 32 GB RAM ve 2 TB 4.0 SSD depolama alanı bulunan cihazda Iris Xe grafikleri yer alıyor. Özellikle bilgisayarda oyun oynayan kullanıcılar ve içerik üreticileri için grafik anlamda tatmin edici bir performansa sahip olan cihazın ekran özellikleri de oldukça başarılı.

Dell XPS 13 Plus’ın standart versiyonunun satın almak istediğinizde ekran dokunmatik olarak gelmiyor. Ancak dilerseniz cihazı yükselterek dokunmatik ekranlı olarak sipariş etme imkânınız var. Uçtan uca olacak şekilde tasarlanan 1920 x 1200 piksel LED ekranı dilerseniz 3840 x 2400 piksel OLED dokunmatik ekrana yükseltebilirsiniz.

Bağlantı özelliklerine baktığımızda bir adet USB-C, USB-A 3.0 adaptörünün cihaz ile birlikte glediğini ve bilgisayarın 4 farklı Thunderbolt bağlantı noktası bulunduğunu görüyoruz.

Pil ömrünü bilmesek de cihazın yaklaşık olarak 1 saat şarjda kaldığında bataryasının % 80 oranında dolduğunu söylemek mümkün. Şarj işlemi ise 60W Type-C AC adaptör ile gerçekleşiyor.

Dell XPS 13 Plus’ın olumsuz olarak nitelendirilebilecek bir özelliğinden söz etmek gerekirse kulaklık jakı bulunmadığının altını çizmek gerekiyor. Dilerseniz bu cihaz ile birlikte kendinize bir adet de Bluetooth kulaklık almayı düşünebilirsiniz. Ses bağlantısı için ayrıca USB-C – 3,5 mm AUX kablo da satın alabilirsiniz.

Kamera özelliklerine baktığımızda ürünün iki adet kamera ile geldiğini görüyoruz. Bunlardan HD RGB kamerası 30 FPS’de 720 p çekim yaparken, diğeri ise 30 FPS 400 p çekim yapan IR kamera olarak karşımıza çıkıyor. Wi- Fİ 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantılarının yer aldığı bilgisayarda dört adet hoparlör mevcut.

Bu hoparlörlerin iki tanesi klavyenin altında yukarı çıkışlı ve gizli hoparlör olarak konumlanıyor. Diğer iki hoparlör ise aşağı çıkışlı ve yüksek çözünürlü olarak yer alıyor.

Güvenlik için Dell XPS 13 Plus’ta bir adet PIN’e ek olarak yüz tanıma ve parmak izi özellikleri bulunuyor. Windows Hello Face sayesinde yüzünüzü tanıyan cihaz, güç düğmesinde bulunan algılayıcı sayesinde parmak izi ile kilit açma özelliğine sahip oluyor. Ayrıca Dell XPS 13 Plus’ı satın aldığınızda otomatik olarak cihaz ile birlikte size 12 ay boyunca kullanabileceğiniz McAfee LiveSafe aboneliği tanımlanıyor.

Dell XPS 13 Plus’ın teknik özelliklerini sıralayacak olursak, şöyle bir liste yapmamız mümkün:

Ağırlık : FHD+ ve 4K+ ekran için 1, 23 kg, OLED ekranlı modeller ise 1,26 kg

: FHD+ ve 4K+ ekran için 1, 23 kg, OLED ekranlı modeller ise 1,26 kg İşlemci : 12. Nesil Intel Core i5/i7/i5 vPro/ i7 vPro ve 13. Nesil Intel Core i5/i7

: 12. Nesil Intel Core i5/i7/i5 vPro/ i7 vPro ve 13. Nesil Intel Core i5/i7 İşletim sistemi : Windows 11 Home 64 bit, Windows 11 Pro, 64 bit, Windows 11 Pro National Academic, 64 bit, Ubuntu 22.04 LTS 64 bit

: Windows 11 Home 64 bit, Windows 11 Pro, 64 bit, Windows 11 Pro National Academic, 64 bit, Ubuntu 22.04 LTS 64 bit Bellek : LPDDR5, 5200 MHz, 6000 MHz (13. Nesil Intel Core i5/i7 cihazlar için)

: LPDDR5, 5200 MHz, 6000 MHz (13. Nesil Intel Core i5/i7 cihazlar için) Maksimum bellek – 32 GB, Minimum bellek – 8 GB

USB : 2 Power Delivery özelliği bulunan Thunderbolt 4 USB Type-C bağlantı noktası

: 2 Power Delivery özelliği bulunan Thunderbolt 4 USB Type-C bağlantı noktası Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

Ses : İki adet yüksek frekanslı iki adet düşük frekanslı hoparlör

: İki adet yüksek frekanslı iki adet düşük frekanslı hoparlör Mikrofon : Çift dijital dizilimli

: Çift dijital dizilimli QWERTY Klavye standart arkadan aydınlatmalı

HD RGP Kamera(30 fps 1280 X 720) – Kızılötesi kamera (30 FPS 600 X 400), CMOS sensör

Dokunmatik ped boyutları : 4,42 inç x 2,53 inç – çözünürlüğü 1200 x 722

: 4,42 inç x 2,53 inç – çözünürlüğü 1200 x 722 Güç adaptörü : 60 W Type C

: 60 W Type C Pil : 55 Wh Akıllı lityum iyon – 3 hücreli

: 55 Wh Akıllı lityum iyon – 3 hücreli Şarj olma süresi: Bilgisayar kapalı iken yaklaşık 3 saat

Dell XPS 13 Plus Fiyatı

Dell XPS 13 Plus yapılandırılarak satın alınabilen bir cihaz olduğu için tercih edilen cihaz özelliklerine göre fiyat da değişiklik gösterebiliyor. Varsayılan özelliklere sahip bir Dell XPS 13 Plus almak istediğinizde bu ürünün piyasaya çıkış fiyatının 1.299 dolar olduğunu belirmek gerekiyor. Yapacağınız yapılandırmalar sonucunda ise ürünün fiyatı yaklaşık 2.000 doları bulabiliyor.

Türkiye’de ise belirtilen bu tutarlara vergi ekleniyor. Vergi eklemeleri sonucunda fiyatı 50.000 TL’nin üstüne çıkabilen Dell XPS 13 Plus, bazı kullanıcılar tarafından ‘patron bilgisayarı’ olarak değerlendiriliyor.

Dell XPS 13 Plus Çıkış Tarihi

Dell'in füturistik dizüstü bilgisayar modeli olan Dell XPS 13 Plus için geri sayım başladı. Bu bilgisayara sahip olmak isteyenler artık gözünü dört açabilir. Çünkü, Dell XPS 13 Plus için beklenen çıkış tarihi Haziran 2023 olarak biliniyor.

Dell XPS 13 Plus ile birlikte tanıtılan, markaya ait yenilikçi monitör modellerinin ise aynı yılın Ekim ayında Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.