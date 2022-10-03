Fotoğraf Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Ne kadar önemsiz nesneleri kaydetse dahi bir o kadar önemli eseri kaydettikten sonra tarihe adını yazdıracak olan fotoğraflar çeken makineler, artık bir vazgeçilmez. Bu ne kadar güzel bir şey olsa dahi kötü kullanıldığından bir o kadarda zararlıdır!

Kısa bir hatırlatmanın ardından sizler için fotoğraf makinesi seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatıyoruz. Eğer hangi kamerayı almalıyım diye düşünüyorsanız ve bilmiyorsanız ilk olarak yazımıza göz atmanızı daha sonra buraya gelerek kamera seçimi konusunda daha detaylı bilgi almayı tavsiye ederiz.

Kompakt Makine Mi Yoksa DSLR Mi?

Dijital fotoğraf makinesi almadan önce kullanım amacınızı belirlemek durumundasınız. Fotoğraf çekmek benim için sadece anı yakalayıp deklanşöre basmaktan ibaret olan bir şey diyorsanız ve amacınız seyahatlerinizde bol bol hatıra fotoğrafı çekmek ise kompakt makineler sizin için uygun bir seçim olabilir.

Fakat, yine de telefonları kompakt makinelerin yerine tercih edebilirsiniz. Bu sayede taşınabilirlik sorunu ortadan kalkacaktır.

DSLR makineler ise hobi amaçlı kullanımın dışında da profesyonelliğe uzanan yolun önemli bir aracı niteliğinde. Kompakt makinelerden ayrılan en önemli yanı objektifinin değiştirilebilir olması ve sensör yapısıdır. Ayrıca birçok uzayı izleyen ve astrofotoğraçılıkla uğraşan kişiler DSRL fotoğraf makinelerini tercih etmektedirler.

Kompakt Fotoğraf Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Megapiksel Değeri Sizi Yanıltmasın!

Optik Zoom Değerine Dikkat!

Megapiksel Değeri Sizi Yanıltmasın!

Hobi amaçlı kullanabileceğiniz bu türdeki makineleri alırken megapiksel çözünürlüğüne aldanarak bir tercih yapılmaması gerekiyor. Zira megapiksel çözünürlüğünün yüksek olması çok iyi bir fotoğraf makinesine sahip olduğumuz manasına gelmiyor. Bu durumu iPhone'lar Android'e kıyasla neden daha iyi fotoğraf çekiyor adlı yazımızda da bahsetmiştik.

Optik Zoom Değerine Dikkat!

Kompakt dijital fotoğraf makinelerinde uçsuz bucaksız dijital zoom ifadesi bulunabilir. Dijital zoom pikseller üzerinde bir büyütme ile yakınlaşma sağladığından elverişli sonuçlar sunmaz. Asıl dikkat etmemiz gereken optik zoom ifadesidir.

Optik zoom objektif içerisindeki merceklerin biribirine yakınlaşıp uzaklaşmasıyla elde edilen bir yakınlaştırma biçimi olduğundan görüntüde herhangi bir bozulma olmaz. Yakınlaştırmaya önem veriyorsanız, optik zoom katsayısı yüksek olan dijital fotoğraf makinelerini tercih edin.

DSLR Fotoğraf Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Her Şeyin Başı Objektif!

Amacınız Video Çekmekse DSLR Fotoğraf Makinesi İyi Bir Fikir Değil!

Her Şeyin Başı Objektif!

Bu tip makinelerin en büyük avantajlarından biri değiştirilebilir objektif yapısıyla farklı kullanım alanlarına hitap edebilmelisidir. Bu işin üstadlarından pek çoğu "Objektifin gövdeden önemli olduğu" tezini ısrarla savunur.

Bu nedenle dijital fotoğraf makinenizi seçerken objektif seçimi içinde kolları sıvamalısınız. Bazı DSLR makineler kit lens adı altında objektifle beraber satılırken bazıları "body" ifadesiyle sadece gövde olarak satışa sunulur.

Manzara çekimi yapacaksanız geniş açılı objektif, nesne çekimi yapacaksınız dar açılı objektif tercih etmeniz gerekiyor.

Bunun yanında titreşim giderme, MTF değeri, malzeme yapısı gibi özellikleri deyim yerindeyse ince eleyip sık dokumanız gerek! Kapsamlı bir objektif yatırımının DSLR dijital fotoğraf makinenize verdiğiniz ücreti kat ve kat aşabileceği ihtimalini de unutmamanız gerekiyor.

Amacınız Video Çekmekse DSLR Fotoğraf Makinesi İyi Bir Fikir Değil!

DSLR dijital fotoğraf makinenizde bulunan sensör dediğimiz aygıtın (objektiften gelen görüntünün dijitalleştiği ortam) belli bir kullanım ömrü bulunuyor. Fotoğraf çekerken objektiften gelen görüntü saniyeden kısa bir süre müddetince objektife düşer ve akabinde perde hemen kapanır.

Fakat video çekerken perde hep açıktır ve hassas bir aygıt olan sensör sürekli ışığa maruz kalır. Bu durum DSLR fotoğraf makinelerinin ömrünü önemli ölçüde kısaltır.

Fotoğraf çekerken RAW fotoğrafların önemini birçok kişi biliyor. Bu nedenle fotoğraf makinesi aldığınız zaman RAW fotoğraf çekiyor mu? Bakmalısınız.

Bu içeriğimizde fotoğraf makinesi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Adlı soruya cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.

İyi Bir Fotoğrafçı Olmanın Altın Kuralları!