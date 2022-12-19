Hibrit Çalışma Modeli Nedir? Avantajları ve Dezavantajları

Hibrit çalışma modeli içerisinde yer alan “hibrit” tabiri karışık şeklinde anlamlandırılabilir. Hibrit çalışma sistemi işlerin hem evden hem de ofisten yürütülmesini kapsıyor. Haftanın bazı günleri evden bazı günleriyse ofisten çalışılması temel alınır.

Pandemiyle birlikte birçok şirket tarafından benimsenen çalışma modeli haline gelmiştir. Ofis ve uzaktan çalışma modelini kapsayan hibritte esneklik vardır. Uygulama şekli tamamen şirketten şirkete değişmektedir. Örneğin; şirketlerin bazıları yukarıda belirttiğimiz üzere çalışanlarını haftanın belirli günleri ofiste diğer günleri de uzaktan çalıştırır.

Hibrit çalışma modelinin diğer uygulama şekliyse; bazı ekip ve çalışanların aynı ofiste bir arada çalıştığı fakat diğer ekiplerinse uzaktan çalışmasıdır.

Hibrit Çalışma Modeli Avantajları Nelerdir?

Çalışan ve işverenler daha özgür olur. Çalışanlara istedikleri ortamda çalışma fırsatları sunar.

Çalışanları daha üretken hale getirir. Çalışanlar mesai saatini doldurmaktan ziyade işlerini zamanında bitirmeyi hedefler.

Büyükşehirlerde işe giderken trafik sorunuyla karşılaşılır. Bu çalışma şekliyle birlikte çalışanlar trafik gibi zaman kaybettirecek etmenlerle uğraşmazlar.

Yalnız ev ya da ofiste çalışmak sıkıcı ve yorucu olabilir. Hibrit çalışma sistemi sayesinde çalışanlar hem ofis disiplininde çalışabilecekler hem de evde serbest çalışma rahatlığını yaşayacaklar.

sayesinde çalışanlar hem ofis disiplininde çalışabilecekler hem de evde serbest çalışma rahatlığını yaşayacaklar. İşverenler açısından hibrit çalışma şeklinin maliyeti azdır. Yol, yemek gibi ücretler kesildiğinden dolayı ofisin giderleri de azalır. Ayrıca su, elektrik vb. tüm faturalardan tasarruf edildiği için şirket kazançlı çıkar.

Hibrit Çalışma Modeli Dezavantajları Nelerdir?

Çalışan ve işveren arasında sağlıklı iletişim kurulamayabilir. İki taraf arasında güven konusunda eksiklikler yaşanabilir.

Çalışanlar evde işe odaklanmada problem yaşayabilir.

Çalışanlar iş ve özel hayat dengesini kuramayıp işleri zamanında teslim edemeyebilir.

İşin amacına uygun olarak çalışma ortamının oluşturulması için ortaya çıkan ekstra maliyetler.

Şirkette tam çalışanlarla hibrit çalışanlar arasında ortaya çıkan hiyerarşik durumlar.

Siber suçlara dikkat edilmediğinde sebep olmasını da hibrit çalışma dezavantajları olarak sayabiliriz.

Hibrit Çalışma Modeli Nasıl Uygulanır?

Hibrit çalışma modelinde başarıya ulaşmak için doğru strateji ve plan yapmak gerekiyor. Çalışanlar ve işverenlerin birbirleriyle kolayca iletişim kuracağı şekilde oluşturulması gereken bir çalışma şeklidir. Çalışma şeklinizle alakalı alacağınız kararları uzun vadeli düşünmelisiniz. Doğru, güvenilir kişilerden oluşan ekipler kurup işi kolay hale getirecek teknolojilere yatırım yapmalısınız.

Hibrit çalışma modelinde ekip yönetiminde şu noktalara dikkat edilmeli;

Ekipten beklentiler belirlenerek onlara iletilmeli.

Ekibe güven duyulmalı.

Destek olunmalı.

Geri bildirim sunularak onlardan da istenmeli.

Sizlere günümüzde Microsoft, Amazon gibi büyük şirketlerin de benimsediği hibrit çalışma şeklinden kısaca bahsettik. Ayrıca Çalışma Veriminizi Artıracak Yöntem ve Teknikler başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.