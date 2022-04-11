Gelecekteki Teknolojik Gelişmeler Neler Olacak?

Bundan seneler önce gelecekteki teknolojik gelişmeler ile ilgili çok fazla öngörüde bulunuldu. Bunların çoğu imkânsız gibi göründü fakat gelinen noktada mümkün olmadığı düşünülen teknolojilerin artık normal bir teknoloji olduğu konusunda hemfikir olunmaya başladığı görülüyor.

Teknolojinin gelişiminde şüphesiz ki bilimin önemli bir yeri var. Gündelik hayata giren teknolojilerin neredeyse tamamının temeli bilime dayanıyor. Hatta teknolojinin bugünkü seviyeye gelmesinde etkili bir rol oynayan asıl ilham kaynağının bilim kurgu yapımlarının olduğu söylenebilir.

Geçmişteki fikirlerin pratiğe dökebilmesinin ana sebebi de bu oldu. Bilim çerçevesinin dışına çıkılmadan hareket edildiğinde bazı mümkün olmadığı düşünülen teknolojileri gündelik hayatta kullanılan teknolojiler hâline getirmek mümkün hâle geliyor.

Peki, bilimsel sınırlar içerisinde hareket edilecek olursa 10 yıl içinde insanlığı nasıl teknolojiler bekliyor? Bugün en çok şikâyet edilen süreçlerden biri olan şarj sürecinin tarihe karışması da dahil olmak üzere çok sayıda öngörümüz var. Üstelik bunların çok yakın zamanda normal olarak kabul edilmeye başlanacağını düşünüyoruz.

Teknolojinin geleceği ile ilgili gerçekleşmesi yüksek bir ihtimal olan ve hatta gerçekleşeceği de söylenebilecek olan bütün tahminlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Yakın Gelecekteki Olası Teknolojik Gelişmeler Neler?

Şarj süresi inanılmaz bir şekilde azalacak.

İşlemcilerdeki gelişmeler daha çok yapay zekâ üzerine olacak.

Kablolar gündelik hayattan çıkacak.

Uçan taksi hizmeti yaygınlaşacak.

Sürücüsüz araçların yaygınlaşmasının önündeki engeller kalkacak.

VR teknolojisi, ev eğlencesi olarak kullanılmaya başlanacak.

Neuralink günlük hayata girecek.

Yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen teknolojik gelişmeler bu şekilde. Dilerseniz bunları daha detaylı bir şekilde ele alalım.

1. Şarj Süresi

Bundan 10 sene önce kimse akıllı telefonların on yıl sonra nasıl bir noktaya geleceğini tahmin edemezdi. Akıllı telefon sektöründe kısa bir süre içinde o kadar büyük bir gelişme meydana geldi ki ilk akıllı telefonlar artık akılsız telefonlar ile eş değer görülmeye başlandı.

Tabii ki akıllı telefonlar ile yapılabileceklerin sınırı ne kadar ortadan kalksa da şarj sorunu hâlâ önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Bu sorunun 10 yıl içinde ortadan kalkması bekleniyor.

2022 yılında bile şarj teknolojisinde önemli bir ilerleme olduğu görülebiliyor. Örneğin Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ modeli şu anda 15 dakikada %100'e şarj edebiliyor. Bu, yakın gelecekte şarj teknolojisinin daha da gelişeceği ve şarj sorunun tamamen ortadan kalkacağı varsayımına güvenebileceğiniz anlamına geliyor.

2. Telefonlardaki İşlemciler

Telefonlardaki işlemciler özellikle son birkaç yıldan itibaren ağırlıklı olarak yapay zekâ üzerinden ilerliyor. Bugün bir portre fotoğraf çekerken bile yapay zekânın yararı görülüyor. Ön taraftaki insana odaklanılıp arka plan ise bulanıklaştırılıyor.

3. Kablolar

Kablolardan 10 yıl içinde insanların hayatından çıkması bekleniyor. Aslına bakılacak olursa bu çok uzun bir süredir beklenen bir şey fakat kablosuz şarj teknolojisi, bunun sadece daha da mümkün olduğunu gösterdi.

4. Uçan Taksiler

Uçan taksiler, çok yakın bir gelecekte yaygın olarak hizmet vermeyecek çünkü mevcut teknoloji şu anda yeterince iyi durumda değil. Şu anda havada kalma ve yüksek ses gibi belirli, aşılması gereken sorunlar var.

Bunların çözülmesi ve kusursuz bir hâl alması durumunda uçan taksilerin hizmet vermeye başlayacağı söylenebilir ama bunun ne kadar yakın bir gelecekte olacağını söylemek zor.

5. Sürücüsüz Araçlar

Tesla'nın 2012 model arabaları ile şimdiki arabaları kıyaslanacak olduğunda ortada bariz bir fark olduğu görülüyor. Aslında buradan da anlaşılabileceği üzere sürücüsüz otomobillerin olduğu bir trafik imkânsız değil. Sadece arka planda biraz daha kayda değer bir ilerleme gerekiyor.

6. VR Teknolojisi

Sanal gerçeklik olarak da bilinen virtual reality (VR) teknolojisi, kullanıcılara kurgu ve gerçek dünyanın birleştirilmesi ile elde edilen bir dünya sunuyor. Teknoloji şu anda bile inanılmaz gelişmiş görünüyor ama bu teknolojide yine de bir eksiklik olduğu söylenebilir.

Bu teknoloji şimdi bile çok gerçekçi bir deneyim sunuyor ancak şu an olduğundan çok daha farklı bir hâle dönüşmesi an meselesi olabilir. Hatta ileride ev eğlencesi olarak kullanılmaya başlanması bile mümkün görünüyor.

7. Neuralink

Neuralink projesini daha önce duydunuz mu? Duymayanlar için kısa bir özet geçelim. Proje üzerinde şu anda bir maymun ile çalışılıyor. Maymuna oldukça basit bir bilgisayar oyunu oynatılıyor. Maymun oyunu oynarken beyin dalgaları izleniyor.

İkinci bölümde ise joystick'in kablosu çekiliyor ve beyinden yayılan sinyaller okunup ekrana yansıtılıyor. Maymun joystick'i kontrol etse de oyuna hiçbir etkisi olmuyor çünkü ekrana getirilen görüntüler tamamen beyinden yayılan sinyallerden oluşturuluyor.

Bunun da ileride insanların günlük hayatına girmesi bekleniyor fakat nasıl gireceği ile ilgili şu anda kesin bir tahminde bulunmak oldukça zor. Sizin tahminleriniz varsa aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.