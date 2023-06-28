Dizüstü Bilgisayarınızı Çöpe Atmayın: Geri Dönüştürebilirsiniz!

Bozulan, işlevini kaybeden, artık kullanılamaz hale gelen veya istenilen verimde çalışmayan elektronik aletler bir yerden sonra elektronik atık haline geliyor. Özellikle teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte her gün yenisi çıkan laptop modelleri eski laptopların e-atık haline gelmesine ortam hazırlıyor.

Çevre için büyük bir tehlike oluşturan elektronik atıkların geri dönüşümü için çeşitli yöntemler geliştiriliyor. Sürdürülebilirlik çatısı altında geri dönüşüme katkı sağlayan yöntemleri keşfederek siz de eskiyen laptoplarınızı çöpe atmadan, faydalı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Dizüstü Bilgisayarları Geri Dönüştürme Yöntemleri Neler?

Bağış yapabilirsiniz.

Laptop ekranını ikinci monitör olarak değerlendirebilirsiniz.

Dijital fotoğraf çerçevesi olarak kullanabilirsiniz.

Dosya saklamak için harici bellek haline getirebilirsiniz.

1. Dizüstü Bilgisayarınızı Bağışlayın

Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar almayı düşünüyorsanız ve eski laptopunuz sizin beklentilerinizi karşılamasa bile iş görüyorsa, ihtiyacı olan kişi ve kurumlara bağışta bulunabilirsiniz.

Özellikle eğitim veren kurumlarda temel özelliklere sahip olan herhangi bir laptop öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için yeterli oluyor. Bu nedenle model yükseltmek için dizüstü bilgisayarını değiştirmek isteyenlerin eski bilgisayarlarını ilgili kurumlara bağışlaması herkes için faydalı bir çözüm olabiliyor.

Dilerseniz bilgisayar ile birlikte eskiden kullandığınız donanımları da bağışlayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızın CPU gücünü bağışlama imkânınız da bulunuyor. Vikipedi’de listelenen araştırmalardan birçoğu yeterli fonu olmadığı için gönüllülerin bağışladığı CPU gücü kullanılarak ilerletiliyor.

2. Laptop Ekranını Monitöre Dönüştürün

Eski dizüstü bilgisayarınızı çeşitli uygulamalar veya kablo aracılığıyla masaüstü bilgisayarınıza ekran olarak bağlayıp kullanabilirsiniz. Bunun için İşlem Merkezi’ne giderek ‘Bağlan’a tıklamanız gerekiyor. Açılan menüden ‘Ekran Ayarları’na geçip ‘Birden çok ekran’ seçeneğini ardından da ‘Masaüstüne bu ekrana yansıt’ı seçmeniz yeterli oluyor.

Sadece masaüstü bilgisayara değil tablet ve telefona da bağlayabileceğiniz eksi laptopunuz aynı görüntüyü küçük bir ekran yerine daha büyük ve yüksek çözünürlüklü bir ekranda görüntülemenize yardımcı olur.

Küçük ekrana uzun süre bakarken yaşanan duruş bozukluğu ve vücut ağrısı gibi problemlerin önüne geçmenizi sağlar. Ayrıca birden fazla ekran kullanarak aynı anda farklı işlemleri tamamlayabilmenin de avantajlarından yararlanabilirsiniz.

3. Dijital Fotoğraf Çerçevesi Olarak Kullanın

Teknik olarak bu dönüşümü gerçekleştirmek biraz zahmetli olsa da eski dizüstü bilgisayarınızdan son derece hızlı ve yüksek çözünürlüklü bir dijital çerçeve elde edebilirsiniz.

İstediğiniz zaman fotoğraflarınızı sergilemek veya sunum yapmak amacıyla kullanabileceğiniz bu çerçeveleri tasarlarken bilgisayarın klavye kısmını tamamen devre dışı bırakabilir veya görüntüsünü bozmadan sadece laptopun işlevini değiştirebilirsiniz.

4. Dosyalarınızı Saklayabileceğiniz Bir Harddisk Olarak Kullanın

Bilgisayarınızın diğer özelliklerinden yararlanamıyor olsanız bile hafıza belleğinden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Aktif olarak kullandığınız cihazın hızını ve verimini düşürmemek adına dosya boyutu büyük olan uygulama ve dosyalarınızı eski dizüstü bilgisayarınızda arşivleyerek saklayabilirsiniz.

Filmler, oyunlar, müzikler ve daha birçok dosyayı depolamanıza olanak sağlayan laptopunuzu dijital bir kütüphane haline getirmek sizin elinizde!