Aksiyon kameraları artık birer vazgeçilmez oldu. Özellikle kolay taşınabilir olması ve pratik kullanımı sayesinde telefonların önüne geçmekte kararlı. Öyle ki kullanıcılar çok daha fazla para vermek yerine aksiyon kameralarını tercih etmekte. Peki, DJI Action 2 aksiyon kamerası bizlere neler sunuyor? Gelin, birlikte bakalım.

DJI Action 2 İncelemesi

DJI Action 2 en iyi aksiyon kameraları arasında yerini aldığını söyleyebiliriz. Öyle ki kendisi 4K 120 FPS, 1080p 240 FPS videolar çekebiliyor. 2 Farklı model olarak sunulan DJI Action 2 aksiyon kamerasi çift ekranlı ve sadece batarya modüllü olarak karşımıza gelmekte.

Çift ekranlı modülü kendini çekmek isteyen kullanıcılar için birebir yapıya sahip. Fakat, daha düşük bütçeniz varsa DJI Action 2 kamerasının bataryalı modülünüde alabilirsiniz.

Aksiyon kameraları arasında GoPro'nun en büyük rakibi olan ve birçok kullanıcıya göre GoPro'dan daha iyi olan DJI markası normal aksiyon kamera tasarımından farklı olarak dikey bir şekilde gelmekte oldukça kompakt bir yapıya sahip olan kamera, ayrıca 10 metreye kadad su geçirmemektedir.

Ancak, ekranlı veya ekransız modülü ile beraber kullanmak istiyorsanız su geçirmez kılıf almanız gerekmekte. Kameranın sadece kendisi su geçirmiyor. 3 dahili mikrofonu olan DJI Action 2 aksiyon kamerası USB-C tipi şarj girişi ile karşımıza geliyor.

Eğer harici mikrofon kullanmak istiyorsanız DJI'ın kendi mikrofonunu almanız gerekmekte diğer mikrofonları kabul etmemektedir. 32 GB dahili hafıza ile gelen aksiyon kamerası kendi gereksinimleri haricinde 22 GB'lık boş bir alan bırakıyor.

Time-Lapse, ağır çekim gibi özellikleri olan kamera aynı zamanda görüntü sabitleme özelliğine sahip ve kamerayı ne tarafa çevirirseniz çevirin görüntüyü hep aynı açıdan verebiliyor. DJI Action 2 aksiyon kamerası kendi mobil uygulamasıyla gelirken birçok çekimi anlık olarak telefonunuza aktarma imkanı tanıyor.

Ancak 4K bir videoyu mobil cihazınıza direkt olarak 4K şeklindr göndermeye bilir. Çünkü bu işlem uzun sürecektir. Cihazın ısınma sorunu olduğunu birçok kullanıcı belirtmiş olsa da bu durum çekim yapmanıza engel değil yani cihaz kendiliğinden kapanıp kaydı durdurmuyor.

Eğer sinamatik çekimler yapmayı düşünüyorsanız DJI Action 2 kamerasına bir şans verebilirsiniz oldukça başarılı performans veren aksiyon kamerası 70 dakika boyunca çekim süresi veriyor ayrıca cihazın alt modülüne manyetik bir yapıyla yapışan sistem cihazı şarj etmeye yarıyor.

Kutu içeriğinden bir kolye ve bazı aparatlar çıkıyor özellikle kolye aparatı ile manyetik bir şekilde cihazı yapıştırdığınızda cihaz tam bir aksesuara dönüşüyor diyebiliriz. Birden fazla kullanıcı DJI Action 2 kamerasının deniz suyu geçirmediğinı söylemekte.

Fakat, tekrar hatırlatmak isteriz ki bataryalı ya da ikinci ekranlı olan modüller su geçirmekte bu sistemi beraber kullanmak istiyorsanız su geçirmez kılıf almalısınız. Son olarak söylemek isteriz ki cihazı ilk açtığınızda maksimum 4K 60 FPS video çekimi yaptığını göreceksiniz.

Eğer 4K 120 FPS videolar çekmek istiyorsanız cihazınızı güncellemeniz gerekmekte. Birçok cihaz güncelleme aldıktan sonra daha iyi performanslar çıkarabiliyor.

Bu içeriğimizde DJI Action 2 kamerasını inceledik. Sizler bu aksiyon kamerası hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi aksiyon kameraları adlı yazımıza göz atabilirsiniz.