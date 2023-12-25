DJI Osmo Action 4 Özellikleri ve Fiyatı

Aksiyon kamerası ve drone gibi cihazlarda öne çıkan marka DJI, yaz döneminde Osmo Action 4 adlı kamerasını tanıttı. Spor aksiyon tutkunlarına hitap eden DJI Osmo Action 4 gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Biz de bu yazımızda içerik üreticileri başta olmak üzere birçok kişinin dikkatini işini kolaylaştıracak olan DJI Osmo Action 4’ün özelliklerini ele aldık.

DJI Osmo Action 4 Özellikleri

DJI Osmo Action 4, Action 3’e kıyasla daha büyük sensörden oluşuyor. 155 derecelik görüş açılı kameranın diyafram açıklığı f/2,8’dir. DJI’nin yeni aksiyon kamerası, 1/1.3 inç sensöre sahiptir.

Bu sensör sayesinde çok düşük ışıklarda dahi mükemmel çekimler gerçekleştirilebiliyor. Piksel boyutu 2.4μm olan kamerayla ayrıntılı çekimler gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda yüksek teknolojiyle tasarlanan bu kamera, renk sıcaklığını otomatik şekilde ayarlayabiliyor.

DJI Osmo Action 4, görüntülerin kontrolü gibi birçok ayarın yapılabilmesini sağlayan özelliklerden oluşuyor. Kameranın ekran renk ve parlaklığı, değişen ışık koşulları baz alınarak ayarlanıyor. Bu durumda kamera ekranına direkt bakıldığında ışık ve rengin aynı şekilde videoda görülmesini sağlıyor.

DJI’nin aksiyon kamerası, 3 adet mikrofondan oluşuyor. Bu mikrofonlar sayesinde de ses kayıtları, kaliteli şekilde kaydedilebiliyor. 3 kamera yetersiz kaldığı takdirde 3,5 mm-USB-C adaptörüyle harici bir mikrofonda bağlanabilir.

Aksiyon kamera, SD kart desteğini 512 GB boyutuna kadar sağlıyor. Yüksek kalitede videolar çekilebilen bu aksiyon kamerası, 120 FPS’den 130 Mbps’ye kadar da 4K videolar kaydedebiliyor. 10 bit D-log M formatında çekimlerde de yüksek kalitede görüntüler elde edilebiliyor.

DJI Osmo Action 4, 3. nesil elektronik sabitleme teknolojisi RockSteady 3.0 ile de yüksek performans sağlıyor. RockSteady 3.0, RockSteady+ ve RockSteady olmak üzere 2 farklı seçenekten oluşuyor. RockSteady+ ile çok engebeli alanlarda çekimler gerçekleştirilebilir. RockSteady ile de daha hafif yollarda çekimler yapılabiliyor.

HorizonBalancing ve HorizonSteady şeklindeki ayarlarda kameranın kullanışlılığını artırıyor. HorizonBalancing, 45 derece açıyla ufuk çizgisini sabit şekilde tutuyor.

45 derece geçildiğinde görüntü de hareketleniyor. HorizonSteady ayarındaysa kamera 360 derece çevrildiğinde dahi görüntü asla hareket etmez. Yalnız her iki ayarda 60 fps altında ve 16:9 en boy oranlarında çalışmaktadır. HorizonSteady, maksimum 2.7K, HorizonBalancing’te 4K’yı destekliyor.

Aksiyon kamerasının yan kısmındaki kapaklı yerde 1770 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Bataryanın hemen yanında da microSD kart yuvası vardır.

Kamera, tek şarjla 1080p’de ortalama 2.5 saat çekim gerçekleştirebiliyor. Yalnız çekim kare hızı, görüntü sabitleme ve kayıt çözünürlüğü maksimuma çıkarıldığında şarjı 1 saate düşüyor. Kameranın ön ekran boyutu 1.4 inç, arka ekran boyutuysa 2.4 inç’tir.

DJI Osmo Action 4, metal çerçeveye sahiptir. Bu metal çerçeve, 18 metreye kadar ki suda kullanılabiliyor. Çünkü bahsettiğimiz kamera, suya dayanıklılığı ifade eden IP68 sertifikasıyla tasarlandı.

IP68 sertifikasına sahip olduğu için yağmur altında da kullanılabiliyor. Fakat yine de her ihtimal göz önünde bulundurularak yüksek su basınçlı ve su altı çekimlerinde “su geçirmez kılıf” kullanılması daha doğru olur. Aynı zamanda -20 derecelik soğuğa da dayanıklıdır.

DJI Osmo Action 4 Fiyatı

DJI Osmo Action 4, manyetik kilitleme sistemli olarak geliştirildi. Manyetik kilitleme sistemi sayesinde kılıf ve aksesuar takma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Kamera; boyun tutucu, bilek kayışı, göğüs kemeri, kafa bandı ve su geçirmez kılıf gibi aksesuarlarla da çok uyumludur. Yüksek teknolojiyle tasarlanan bu kameranın fiyatı, 14 bin 599 TL’dir.