DNS nedir? DNS ne demek? DNS ayarları değiştirme nasıl yapılır? DNS sunucu yanıt vermiyor hatası ve çözümü nedir? Bu sorulardan hareketle DNS ile ilgili cevabı en çok merak edilen sorulara yanıt verdik.

Bu makalenin sonunda her internet kullanıcısının hayatında en az bir kere de olsa denk geldiği ancak hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığı DNS'in ne olduğunu, ne işe yaradığını, DNS ayarlarının nasıl değiştirileceğini ve DNS sunucu yanıt vermiyor hatasının çözümünü öğreneceksiniz.

DNS Nedir?

DNS'in açılımı "Domain Name System", Türkçe karşılığı ise alan isimlendirme sistemi. Alan isimlendirme sistemi, adından da anlaşılacağı üzere "Tamindir.com" gibi alan adlarını IP adreslerine (örneğin 127.0.0.1) çevirir.

Akıllı telefonunuz, tabletiniz, dizüstü bilgisayarınız ya da masaüstü bilgisayarınızla bir web sitesine bağlanırken muhtemelen IP adresi kullanmıyorsunuz. Web sitelerine IP adresi kullanılarak pekâlâ girilebilir fakat bu eskiden bir zorunluluk olsa da şimdilerde gerek duyulmayan bir yöntem çünkü web sitelerine artık alan adları ile girilebiliyor.

DNS aslında tam olarak bunu yapmanızı sağlıyor. www.tamindir.com gibi web sitelerine IP adresi kullanmadan girmenizi sağlıyor. Bugün bir web sitesine girmek için kafanızda sayıları mı daha kolay tutarsınız yoksa alan adını mı?

Bu soru, internet teknolojilerinin ilk ortaya çıktığı zamanlarda sorulsaydı muhtemelen alınacak cevap belliydi. Ne var ki dünya ve teknoloji aynı noktada kalmadı. Dünyayı saran büyük ağ gittikçe büyüdü, büyüdükçe bir web tarayıcısına IP adresini yazıp web sitesine ulaşmak çok daha zorlaştı.

Bunun sebebi, web sitelerinin sayısının giderek artmasıydı. Milyonlarca web sitesinden hangi birinin IP adresini aklınızda tutabilirsiniz? Belki favori web sitelerinizin IP adresini not defterinize kaydedebilirsiniz. Peki, diğer web siteleri ne olacak?

Alan adları, insanların web sitelerine erişmesini bu şekilde kolaylaştırdı. İnsanlar artık bir web sitesine giriş yapabilmek için IP adresini girmek zorunda değil. Akılda kalıcı bir alan adı kullanmak, insanların hafızasında yer edinmek için yeterli oluyor.

DNS Ne İşe Yarar?

Sorguları IP adreslerine çevirir.

Kullanıcı adres çubuğuna bir alan adını yazdığında hangi sunucuya yönlendirme yapılacağını belirler.

İnternet kullanıcılarının web sitelerinin IP adreslerini aklında tutmasına gerek bırakmaz.

DNS Ayarları Değiştirme Nasıl Yapılır?

Android DNS ayarları değiştirme

iOS DNS ayarları değiştirme

Windows DNS ayarları değiştirme

MacOS DNS ayarları değiştirme

DNS ayarları değiştirme adımları, işletim sisteminden işletim sistemine değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle DNS ayarlarının nasıl değiştirileceğini yukarıdaki listede sıralanan başlıklarla ele aldık. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sistemine göre sıralanan adımları takip etmelisiniz.

Android DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Ayarları açın.

"Kablosuz bağlantı ve ağlar"a girin.

Wi-Fi seçeneğine basın.

Bağlı olduğunuz ağın üzerine basılı tutun.

"Ağı Değiştir" seçeneğine dokunun.

Gelişmiş seçenekleri gösterin.

"IP Ayarları" kısmını "Statik" olarak değiştirin.

DNS 1 ve DNS 2 adreslerini istediğiniz DNS adresleri ile değiştirin.

iOS DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Ayarlara girin.

Wi-Fi bölümüne gidin.

Bağlı olduğunuz ağın yanındaki "i" simgesine basın.

Ekranı aşağı kaydırıp "DNS'i Ayarla" seçeneğini bulun.

Varsayılan seçeneği "Elle" olarak değiştirin.

"Sunucu Ekle" diyerek DNS adreslerini yazabilirsiniz.

Son olarak sağ üst köşeden "Kaydet" butonuna basın.

Ağa yeniden bağlanın.

Windows DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Başlat menüsünü açın.

Ayarlara girin.

"Ağ ve İnternet" seçeneğine tıklayın.

Sol kısımdan Wi-Fi sekmesine tıklayın.

Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştirin.

Bağlı olduğunuz ağın üzerine sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğine basın.

"İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)" seçeneğinin üzerine basın.

"Özellikler" butonuna tıklayın.

"Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan" seçeneğini işaretleyin.

Kullanmak istediğiniz DNS adreslerini girin.

MacOS DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Sol üst köşedeki Apple logosuna tıklayın.

"Sistem Tercihleri"ne basın.

"Ağ" seçeneğine tıklayın.

Sol kısımdan Wi-Fi ya da Ethernet seçeneklerinden hangisine bağlıysanız üzerine tıklayın.

Sağ alt köşedeki gelişmiş butonunun üzerine basın.

"DNS" sekmesine tıklayın.

Sol kısımda yer alan "+" butonuna basıp DNS sunucusunu yazabilirsiniz.

Silmek istediğiniz DNS'in üzerine tıklayıp "-" butonuna basabilirsiniz.

DNS Sunucu Yanıt Vermiyor Hatası ve Çözümü

Farklı bir web tarayıcısı kullanın.

Virüsten koruma yazılımını devre dışı bırakın.

VPN kullanıyorsanız devre dışı bırakın.

İkincil bağlantıları etkisizleştirin.

Modemi yeniden başlatın.

DNS ön belleğini temizleyin.

Bu tür DNS hataları ile karşılaşmanın çeşitli nedenleri var. Çoğu hatayı çözmek oldukça basit. Öyle ki sorunu çözmek, bilgisayarı / modemi yeniden başlatmak ya da web tarayıcısını değiştirmek kadar basit olabiliyor.

1. İnternet Tarayıcısını Değiştirme

İlk olarak sorunun internet tarayıcısından kaynaklı olup olmadığını kontrol edin. Mozilla Firefox kullanıyorsanız Opera, Opera kullanıyorsanız Google Chrome, Google Chrome kullanıyorsanız Edge kullanmayı deneyebilirsiniz.

Tarayıcılar değiştirme yöntemi sorunu çözmenizi sağlarsa varsayılan tarayıcınızı güncelleyin ya da bilgisayarınızdan kaldırıp yeniden yükleyin.

2. Antivirüs Kapatma

Antivirüs yazılımları ve güvenlik duvarı, bilgisayar kullanıcıları için hayati öneme sahip olsa da bazen ağ bağlantılarını engelleyebiliyor. Web tarayıcısını değiştirdiğiniz hâlde DNS sunucu yanıt vermiyor hatası ile karşılaşıyorsanız antivirüs yazılımlarını ve güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.

3. VPN Hizmetlerini Devre Dışı Bırakma

Web sitelerine erişmenizin önündeki engel VPN hizmetleri olabilir. Virüsten koruma yazılımlarını ve güvenlik duvarını devre dışı bırakmak işe yaramazsa VPN hizmeti kullanıyorsanız bu hizmeti devre dışı bırakın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

4. İkincil Bağlantıları Devre Dışı Bırakma

Başlat menüsünü açın.

Ayarlara girin.

"Ağ ve İnternet"e tıklayın.

Wi-Fi sekmesine girin.

"Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir"e tıklayın.

İkincil ağ bağlantısının üzerine sağ tıklayın.

"Devre Dışı Bırak" seçeneğine basın.

5. Modemi Yeniden Başlatma

Bu sorunu çözmenin başka bir yolu da modemi yeniden başlatmaktan geçiyor. Bu yöntem ile aynı zamanda ön belleği de temizlersiniz. "DNS Sunucu Yanıt Vermiyor" hatası ile karşılaşmaya devam ediyorsanız modemin arkasındaki güç düğmesine bir kez basın ve 15 saniye bekleyin.

15 saniyelik bir sürenin ardından güç düğmesine bir kere daha basın ve yeniden bağlantı kurulmasını bekleyin.

6. DNS Ön Belleğini Temizleme