Doğal Seslendirmeler Yaptırabileceğiniz Yapay Zeka Araçları

Doğal seslendirme için yapay zeka araçları ile ses perdesiyle hızı değiştirilebiliyor. Bu yapay zeka araçlarıyla oluşturulan sesler, kişilerin kendi seslerinden çok farkı yoktur.

Eğitim, pazarlama, oyun vb. birçok alana özel dikkat çekici videolar oluşturulabiliyor. Çok kısa sürede kullanıcıların sesleri kopyalanarak sentetik sesler de ayarlanabiliyor. Herhangi bir dildeki metin, kısa sürede gerçekçi şekilde konuşmaya dönüştürülebiliyor.

Doğal Seslendirmeler Yaptırabileceğiniz 6 Yapay Zeka Aracı

Lovo Al

Eleven Labs

Descript

Lyrebird

Auphonic

Sonic Al

1. Lovo Al

Doğal seslendirme için yapay zeka araçları listemizin ilk sırasında Lovo Al geliyor. Üstün özelliklere sahip bir yapay zeka aracı Lovo Al ile gerçekçi sesler oluşturulabiliyor. Online video düzenleyicinin desteklediği bu yapay zeka aracıyla benzersiz sesler ortaya sunuyor.

Lovo Al ile yüzden fazla dilde gerçekçi seslendirmeler yapılabiliyor. Saniyeler içinde kaliteli şekilde ses içerikleri oluşturuluyor. Lovo Al kapsamlı aksan, ses ve dil kitaplığına sahiptir. Bu kitaplık üzerinden proje ve markalara uygun olarak doğal seslendirmeler yapılarak profesyonel içerikler oluşturulur.

2. Eleven Labs

Gelişmiş yapay zeka modeli Eleven Labs ile gerçekçi konuşmalara imza atılabiliyor. Dakikalar içinde ses kopyalanarak sentetik sesler oluşturuluyor.

Çeşitli dillerdeki metinler kısa sürede konuşmaya dönüştürülüyor. Eleven Labs ile yüksek kalitede konuşma sesleri de oluşturuluyor. İnsanların ses tonlarına uygun olarak ortaya sesler çıkartan bir yapay zeka aracıdır.

3. Descript

Doğal seslendirmeler için yapay zeka araçları içerisinde yer alan Descript ile profesyonel video ve podcast’ler hazırlanabiliyor. Tek tıklama ile stüdyo kalitesinde sesler oluşturuluyor.

Studio Sound özelliği ile arka plandaki gürültüler kesilerek ortaya kusursuz ve doğal sesler çıkarılabiliyor. Descript, doğal fakat yaratıcı sesler oluşturarak birçok alanda kullanılmalarını sağlıyor.

4. Lyrebird

Ses teknolojisiyle dikkat çeken yapan zeka aracı Lyrebird ile muhteşem ve gerçekçi sesler ortaya çıkarılabilir. Lyrebird, konuşma sentezi ve derin öğrenmenin birleşimi olarak kusursuz sesler geliştiriyor.

Devrim niteliğinde sesleri taklit eden bir algoritmadan oluşuyor. Yenilikçi makine öğrenimiyle sadece birkaç dakika içerisinde doğal sesler tasarlıyor. Ayrıca bu yapay zeka aracı, herkesin sesini de kopyalayabiliyor.

5. Auphonic

Auphonic, istenmeyen De-Esser ve frekansları ortadan kaldırıp profesyonel sesler oluşturur. Auphonic ile güzel ve net sesler ortaya çıkıyor. Auphonic ile oluşturulan sesler;

YouTube içerikleri,

Podcast,

Sesli kitap,

Eğitim içerikleri gibi birçok alanda kullanılabilir.

6. Sonic Al

Şarkı coverları, YouTube içerikleri, insan taklitleri vb. birçok durum için Sonic Al ile sesler oluşturulur. Bu oluşturulan sesler doğaldır. Yaratıcı ses içeriklerinin oluşturulmasını sağlayan Sonic Al, son teknolojiyle tasarlanmıştır.

Sonic Al ile seslendirmeler kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca sesleri taklit etme özelliğine de sahiptir. Ses klonlama teknolojisiyle kullanıcılara gerçekçi ses efektleri sunuluyor. Sonic Al ile içerikler farklı bir boyuta taşınıyor.

Yazımızda doğal seslendirme için yapay zeka araçları listesi oluşturduk. Peki, bu liste içerisinde hangi yapay zeka aracı sizin favoriniz?